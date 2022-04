Sony prezentuje nowości z zakresu transmisji i bezpieczeństwa￼

Targi NAB to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medialnej i telewizyjnej. W tegorocznej edycji, Sony wystawiło na nich naprawdę mocną reprezentację: innowacyjne produkty, stworzone po to, by jak najbardziej ułatwić klientom wejście w świat technologii przyszłości.

Największą gwiazdą na stoisku Sony, okazała się profesjonalna kamera systemowa HDC-3200, łącząca niską cenę z bardzo dobrą specyfikacją. Urządzenie zostało wyposażone w łącze światłowodowe oraz przetwornik obrazu 3CMOS typu 2/3″ z technologią Global Shutter, pozwalający kręcić zawartość w jakości 4K HDR. Dzięki kompatybilności z dużą gamą wizjerów, adapterami do dużych obiektywów i systemami transmisyjnymi IP, może ono być wykorzystywane w każdym studiu telewizyjnym lub filmowym. Kamera trafi do sprzedaży w maju 2022 roku. Połączymy z nią dedykowany adapter HDLA-3501, całkowicie bezkablowy i wygodny w obsłudze.

Nowości pojawią się również w linii CineAlta VENICE. VENICE 2 to nowy flagowiec, mniejszy od poprzednika, ale jednocześnie wyposażony w nowy, pełnoklatkowy przetwornik CMOS o rozdzielczości 8,6 K oraz dwie bazowe czułości ISO (800 i 3200). Kamera charakteryzuje się 16-stopniowym zakresem dynamiki, wysoką tolerancją pracy w słabym świetle oraz naturalnym odwzorowaniem odcieni skóry. VENICE 2 umożliwia zapis zawartości w formatach X-OCN oraz 4K Apple ProRes 4444 i 422 HQ. Sprzęt jest już dostępny w sprzedaży.

W ofercie Sony znajdziemy także bardziej wyspecjalizowane nowości, w tym kamerę systemową HDC-F5500, wyposażoną w przetwornik obrazu CMOS 4K Super 35mm z technologią Global Shutter, przeznaczoną do realizacji transmisji sportowych i z ceremonii wręczania nagród. Flagowa kamera naramienna 4K HDR Sony PXW-Z750, znalazła już natomiast zastosowanie w produkcji programów reality TV.

Poza kamerami, japoński producent proponuje nam także szereg innych rozwiązań. Sony zmodernizowało właśnie linię mikrofonów UWP-D IV generacji, dodając dwukanałowy odbiornik URX-P41D. Jest on prostszy w użyciu, ma wygodne funkcje, a po dodaniu adaptera stopki MI SMAD-P5 pozwala na użycie cyfrowego łącza audio, w które wyposażonych jest także wiele kamer Sony.

Ponadto, producent powiększa ofertę rozwiązań, które umożliwiają twórcom projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie środowisk znajdujących się w siedzibie firmy, regionie lub chmurze. Nowe funkcje pojawią się w oprogramowaniu VideoIPath; dzięki nim, zarządzanie transmisją będzie jeszcze łatwiejsze. Aplikacja Ci Workflow, zapewnia natomiast bezpieczną i wygodną organizację pracy z plikami w postprodukcji. Nowością jest również C3 Portal, czyli funkcja transmisji z kamery do chmury, szczególnie przydatna podczas filmowania w terenie.