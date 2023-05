TEST: OPPO Pad Air

OPPO wypuściło na rynek swój pierwszy tablet. Jest tani, ale już teraz mogę napisać, że nie powinno to budować w nikim niskich oczekiwań.

W chwili, gdy rozpakowałem OPPO Pad Air, od razu byłem zaskoczony jakością jego konstrukcji. Wykonany głównie z anodyzowanego aluminium i szkła, front ma stylowy, luksusowy wygląd, który sprawia wrażenie znacznie droższego niż jest w rzeczywistości.

Chociaż rama boczna i większość tyłu jest plastikowa, nie umniejsza to wysokiej klasy doznań. W szczególności z tyłu OPPO umieściło artystyczną teksturę wzdłuż górnej ćwiartki. Oprócz tabletu w zestawie znajduje się ładowarka 18 W i kabel USB-A do USB-C.

Ekran LCD IPS to kolejna wielka zaleta tego modelu. 10,36” to dobry rozmiar do korzystania z multimediów i rozrywki, a rozdzielczość ponad Full HD (1200×2000 px) i generowanie miliarda kolorów potwierdzają te aspiracje. Oczywiście w cuda wierzyć się nie powinno. Ekran nie jest zgodny z HDR10, a częstotliwość odświeżania wynosi „zaledwie” 60 Hz. Ogólnie jednak, jak na tak tani tablet, ten ekran jest cholernie imponujący. Z radością spędziłem godziny na oglądaniu filmów i seriali.

Pomaga w tym fakt, że jak na budżetowy tablet dźwięk jest pierwszorzędny. Pochodzący z czterech głośników stereo, zasilanych przez Dolby Atmos, jest pełny, głośny i wspaniale pokrywa wszystkie częstotliwości. Jasne, ma trochę mało basu, ale, nie chcąc brzmieć powtarzalnie, jak na tak tani tablet, jest znacznie lepszy, niż się spodziewałem. Myślę, że mimo wszystko w tym segmencie przydałoby się gniazdo słuchawkowe. W tym modelu pozostaje tylko podłączenie ich przez USB-C lub bezprzewodowo.

Konstrukcja, ekran i dźwięk, a także świetna optymalizacja zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie

Na czym jeszcze oszczędzono? Na pewno na podzespołach. OPPO Pad Air korzysta z nie tak szybkiego układu Qualcomm Snapdragon 680, a na pokładzie jest tylko 4 GB pamięci RAM. Oznacza to, że tablet nadaje się wyłącznie do lekkich gier. Nie ma też co oczekiwać, że posłuży do edycji zdjęć lub filmów, chyba że mówimy tylko o drobnych korektach.

OPPO wykonało natomiast fantastyczną robotę z interfejsem i oprogramowaniem pokładowym, co znacznie przyspiesza działanie w codziennym użytkowaniu. System jest lekki i łatwy w użyciu, oparty na Androidzie 12 i pozbawiony zbędnego softu. Dodane funkcje wielozadaniowości są natomiast bardzo przydatne. Na przykład w trybie poziomym można podzielić ekran na dwie części za pomocą przesunięcia dwoma palcami. Okazało się to bardzo pomocne, gdy z jednej strony uruchomiłem maila, a z drugiej kalendarz. Łatwo jest też zamieniać strony, czy wydzielać aplikację w elastyczne okno, które można przesuwać po ekranie i nakładać na inne. Klawiatura też jest ruchoma.

OPPO Pad Air jest wyposażony w baterię 7 100 mAh, która dała 10,5 godziny odtwarzania wideo na jednym ładowaniu i 11,5 godziny korzystania ze streamingu, aplikacji biurowych i przeglądania internetu. Moim zdaniem wystarczająco. Tam, gdzie mógłbym narzekać, to powolne ładowanie z 18 W. Od 0 do „pełna” proces zajmuje 2,5 godziny.

Z łączności przewodowej dostępny jest jeden port USB-C: wspólny do ładowania i podłączania akcesoriów. Bezprzewodowo tablet obsługuje Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1, ale nie ma wersji obsługującej 4G lub 5G.

Używanie tabletu do robienia zdjęć traktuję z przymrużeniem oka. OPPO Pad Air ma aparat 8 Mp i jest prawie pewne, że zrobisz lepsze fotki smartfonem. Przednia kamera 5 Mp pozwoli ci na rozmowę z przyjaciółmi i rodziną podczas wakacji. W przypadku wideokonferencji biznesowej zapewne będziesz chciał trzymać się laptopa lub smartfona premium.

Biorąc pod uwagę jego niską cenę, jestem pod ogromnym wrażeniem OPPO Pad Air. Konstrukcja, ekran i dźwięk, a także świetna optymalizacja wywołały we mnie bardzo pozytywne reakcje. Raczej nie posłuży ci do pracy, ale ma wiele do zaoferowania, jeśli szukasz przede wszystkim urządzenia do konsumowania mediów, sprawdzania poczty czy mediów społecznościowych.

