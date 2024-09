TEST: Nextbase iQ

Łatwo jest mimochodem stwierdzić, że drogi przypominają obecnie Dziki Zachód, a standardy jazdy wbrew rozwijającym się technologiom wcale nie powodują, że na trasie podziwiamy tylko dobre manewry innych uczestników ruchu. Co gorsza statystyki zdają się potwierdzać tę tezę.

Generalnie wychodzi na to, że większość z nas często odczuwa wściekłość za kierownicą i zdecydowanie zbyt duży odsetek doświadcza konfrontacji z innymi kierowcami. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni lat kamery samochodowe zyskały tak na popularności. Jednak szybkie spojrzenie na ofertę różnych marek, a nawet będącego dzisiaj na tapecie Nextbase’a, rodzi pytanie: w czym model iQ jest tak wyjątkowy?

Na początek rzeczy, które można znaleźć w części urządzeń tego typu. Klarowność obrazu rejestrowanego przez przednią kamerę jest na najwyższym poziomie. Druga wbudowana kamera, skierowana w stronę kabiny, jest również doskonała. Do tego do zestawu można dokupić trzecią kamerę, którą można przymocować do tylnej szyby, co oznacza, że możliwe jest użycie trzech urządzeń nagrywających na jednej karcie pamięci w celu zapewnienia pełnego obrazu ze swojego pojazdu. Nawet fakt, że iQ ma tryb parkingowy, umożliwiający nagrywanie włamań i innych zdarzeń, nie jest przełomem w świecie kamer samochodowych.

Ten zaczyna się gdzieś indziej. Zacznijmy od aplikacji. Jest ona zupełnie nowa, czytelna i pozwala wygodnie korzystać z szeregu przełomowych funkcji, jak usprawniony tryb parkingowy. Zamiast czekać na dźwięk tłuczonej szyby lub kołysanie samochodu, iQ wykorzystuje czujniki radarowe, aby wykryć ruch na zewnątrz. Właśnie dlatego wewnętrzna kamera z szerokim kątem widzenia jest zaletą – może uchwycić nikczemne postacie, podchodzące do okna, zanim włamią się i wejdą do środka. Natomiast jeśli już dojdzie do włamania, możesz w czasie rzeczywistym śledzić zdarzenie i uruchomić alarm kamery, aby odstraszyć złodzieja. Co ważne, za pomocą aplikacji Nextbase iQ możesz nawet ustawić czułość radaru w czterech kierunkach wokół samochodu, na wypadek, gdy np. parkujesz przy ulicy, a samochody przejeżdżające poboczem uruchamiają alarm co kilka sekund. Proste przesunięcie palca pozwala zmniejszyć czułość po danej stronie pojazdu. Co istotne i przełomowe – z poziomu aplikacji możemy w każdej chwili użyć podglądu na żywo, aby zobaczyć otoczenie i wnętrze naszego auta.

Co z kwestią zasilania? Oczywiście, by system był czynny bez przerwy, nie wystarczy przewód poprowadzony z gniazda zapalniczki czy USB. Zamiast tego właściciele mają dwie możliwości: okablowanie poprowadzone do skrzynki bezpieczników samochodu (w niektórych modelach najlepiej pozostawić to profesjonalistom), lub podłączenie do portu diagnostycznego OBD, który jest obowiązkowy we wszystkich samochodach od początku XXI wieku.

Proces instalacji w tym drugim przypadku, łącznie z pobraniem aplikacji na telefon, połączeniem się z urządzeniem i zainstalowaniem w samochodzie, zajmuje mniej niż 10 minut. Tak czy inaczej, iQ będzie pobierać energię bezpośrednio z akumulatora samochodu i będzie to robił, dopóki nie wykryje, że ten osiągnął minimalny poziom naładowania. W tym momencie iQ wyłącza się, dzięki czemu zawsze będziesz miał wystarczającą ilość energii w akumulatorze, aby uruchomić silnik samochodu. Zarazem Nextbase twierdzi, że bardzo niski pobór mocy radaru w porównaniu ze zwykłymi czujnikami ruchu powoduje, że trybu parkingowego można używać tygodniami.

Producent zapewnia też, że pomimo dostępu do portu OBD, urządzenie nie pobiera danych samochodu – to mogłoby w niektórych przypadkach unieważnić gwarancję auta, nie wspominając już o naruszeniu RODO.

Jeszcze jedna nowa funkcja dotyczy bezpieczeństwa osobistego i zdecydowanie zmienia kierunek w technologii kamer samochodowych. Tryb świadka to system aktywowany głosem, który rozpoczyna 30-minutowe nagranie, zapisywane bezpośrednio w chmurze, a także wysyła powiadomienie SMS-em i e-mailem do maksymalnie dwóch osób z twoich kontaktów.

Jest to opcja, która nieraz może się przydać w przypadku zatrzymania przez policję, by mieć dowód tego, że kontrola odbyła się w sposób zgodny z prawem

Zamysł jest taki, że jeśli czujesz się zagrożony przez innego kierowcę lub pieszego w swoim pobliżu, możesz nie tylko upewnić się, że materiał filmowy zostanie zapisany w internecie, ale będzie także transmitowany na żywo. I będąc brutalnie szczerym, uważam, że jest to opcja, która nieraz może się przydać w przypadku zatrzymania przez policję, by mieć dowód tego, że kontrola odbyła się w sposób zgodny z prawem i standardami zachowania służb.

Koniec? Nic z tych rzeczy. Tryb opiekuna ma na celu wysyłanie alertów, gdy ktoś inny prowadzi twój samochód i łamie wcześniej ustaloną zasadę, na przykład przekraczając określoną prędkość, czy opuszczając wcześniej ustalone na mapie granice dzielnicy lub miasta — łatwo sobie wyobrazić przyjemność uruchamiania tej funkcji w przypadku użyczenia samochodu… mniej odpowiedzialnym członkom gospodarstwa domowego.

iQ bez wątpienia jest kamerką nowatorską i cieszy, że jak każdy „inteligentny” kawałek technologii będzie ewoluowała. Na ten moment można przyczepić się, że konfiguracja czujników w trybie parkingowym potrafi być nadmiernie angażująca, a również ściąganie klipów i udostępnienie ich osobom trzecim mogłoby być bardziej intuicyjne. Plus jest taki, że Nextbase jest znane z rozwoju swojego software’u, więc można liczyć na to, że funkcjonalność będzie zwiększana.

W tym zakresie można wymienić zapowiedziane już w aplikacji rozwiązanie, jakim jest RoadWatch AI. Jak sama nazwa wskazuje, skanuje ono drogę przed nami i wykorzystuje sztuczną inteligencję do śledzenia prędkości i trajektorii innych pojazdów, pieszych, rowerzystów i nie tylko. W czasie testów tryb ten nie był jeszcze dostępny, więc nie miałem okazji go sprawdzić, ale potencjalne możliwości tego systemu są bardzo szerokie – pożyjemy, zobaczymy.

A skoro nowatorsko, to nie jest tanio. Nextbase iQ jest dostępny w trzech wersjach w zależności od jakości wideo kamerki skierowanej do przodu: 1080p, 1440p lub 4K, a opcjonalna kamera tylna o rozdzielczości 1440p jest dodatkowo płatna. Istnieją oczywiście jeszcze droższe kamery samochodowe ze znacznie mniejszą liczbą funkcji, ale nie należy zapominać, że z Nextbase iQ za znaczącą część funkcji trzeba płacić subskrypcję, co jest zrozumiałe, ponieważ więżę się to z kosztami wykorzystywania chmury, czy usług komunikacyjnych dla zapewnienia stałej łączności. Innymi słowy – nie ma sensu za dodatkowe opcje nie płacić, skoro stanowią one esencję produktu.

Prace nad Nextbase iQ trwały ponad cztery lata, ale już widać, że producent będzie stale pracować nad rozwojem produktu. To powiedziawszy, sprzęt jest bez wątpienia wielkim skokiem naprzód w swojej kategorii i genialnym urządzeniem, które pomoże właścicielom pojazdów poczuć się o wiele bezpieczniej.

Specyfikacja

CENA 1 999 PLN (kamera przednia i kabinowa 1080p), 2 399 PLN (kamera przednia i kabinowa 1440p), 2 499 PLN (kamera przednia 4K i kabinowa 1440p)

1 999 PLN (kamera przednia i kabinowa 1080p), 2 399 PLN (kamera przednia i kabinowa 1440p), 2 499 PLN (kamera przednia 4K i kabinowa 1440p) POLE WIDZENIA 140 stopni

140 stopni WYMIARY 175 x 80 x 45 mm