Lenovo prezentuje pionierskie urządzenia oparte na sztucznej inteligencji na Lenovo Innovation World 2024

Lenovo ogłosiło swoje najnowsze osiągnięcia w trakcie Lenovo Innovation World 2024, prezentując serię urządzeń wspomaganych sztuczną inteligencją, w tym laptopy serii ThinkPad, ThinkBook, Yoga i IdeaPad, zaprojektowanych z myślą o przekształceniu doświadczeń użytkowników indywidualnych i korporacyjnych.

Era AI PC

Komputery wspomagane sztuczną inteligencją zrewolucjonizują branżę w miarę wzrostu ich znaczenia. Przewiduje się, że do 2027 r. 60% komputerów będzie obsługiwało rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Komputery Lenovo wspomagane sztuczną inteligencją stoją na czele tej transformacji, wykorzystując naturalne interakcje, spersonalizowane duże modele językowe i zaawansowane architektury obliczeniowe. Innowacje te sprawiają, że komputery stają się bardziej spersonalizowane dzięki dostosowaniu doświadczeń do indywidualnych użytkowników, produktywniejsze dzięki zwiększeniu wydajności przepływu pracy i bezpieczniejsze dzięki integracji wzmocnionych funkcji bezpieczeństwa z systemami opartymi na sztucznej inteligencji.

Rozwiązania dla użytkowników biznesowych w erze sztucznej inteligencji

Dla użytkowników biznesowych w segmencie komercyjnym Lenovo wprowadziło ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition, najnowocześniejszy laptop biznesowy opracowany wspólnie z firmą Intel. Urządzenie jest wyposażone w technologię Intel Core Ultra, oferującą niezrównane możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i konstrukcję zorientowaną na użytkownika. Seria Lenovo Aura Edition obejmuje innowacyjne funkcje, takie jak Smart Modes, która intuicyjnie dostosowuje wydajność i możliwości sztucznej inteligencji do aktywności użytkownika, oraz Smart Share, która umożliwia płynne udostępnianie obrazów między urządzeniami w oparciu o sztuczną inteligencję. Funkcja Smart Care zapewnia użytkownikom całodobowe wsparcie w czasie rzeczywistym, kiedy tylko go potrzebują. Dzięki zaawansowanym funkcjom sztucznej inteligencji ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition na nowo definiuje produktywność, bezpieczeństwo i interakcję użytkownika w lekkiej, wysokiej jakości obudowie.

Jednocześnie firma Lenovo zaprezentowała modele ThinkPad T14s 6. generacji AMD i ThinkBook 16 7+ generacji wyposażone w procesory AI AMD Ryzen, oferujące niezrównaną wielozadaniowość, kreatywność i energooszczędność. Kolejnym zaprezentowanym modelem był ThinkBook 16 7. generacji, wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Snapdragon X Plus, zapewniający solidną wydajność rozwiązań sztucznej inteligencji małym i średnim firmom.

Technologie oparte na sztucznej inteligencji dla konsumentów

Dla konsumentów firma Lenovo wprowadziła kilka różnych modeli laptopów. Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition (15″), opracowany we współpracy z firmą Intel, to model ucieleśniający wysokiej klasy wzornictwo i innowacyjną technologię. Laptop jest wyposażony w szereg funkcji Lenovo Aura Edition dostosowanych do poprawy komfortu użytkowania, w tym inteligentne tryby Smart Share i Smart Care. Wyposażony w procesor Intel Core Ultra z wysokowydajną zintegrowaną grafiką i opcjonalnym ekranem dotykowym OLED 2,8K zapewniającym oszałamiające efekty wizualne, laptop jest wręcz stworzony do wymagających zastosowań.

Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14″), wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 z wydajnością jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) na poziomie 50 TOPS, to model dostosowany do potrzeb twórców treści cyfrowych i profesjonalistów o wysokich wymaganiach w zakresie wielozadaniowości i kreatywności. Jest on wyposażony w funkcje Lenovo X Power, które poprawiają wydajność i efektywność. Lenovo Yoga Pro 7 posiada również 14,5-calowy wyświetlacz PureSight Pro OLED o niezwykle wysokiej dokładności kolorów i ostrości, zapewniający immersyjne wrażenia wizualne podczas pracy i projektowania multimediów.

Ofertę Lenovo w zakresie produktów opartych na sztucznej inteligencji dla użytkowników głównego nurtu uzupełniają modele Lenovo IdeaPad Slim 5x 9. generacji (14″) i IdeaPad 5x 2-w-1 9. generacji (14″), które łączą elegancki wygląd z potężną wydajnością. Urządzenia te, wyposażone w 8-rdzeniowe procesory Snapdragon X Plus, oferują zwiększoną produktywność opartą na sztucznej inteligencji i uniwersalny design, dzięki czemu są odpowiednie dla szerokiego zakresu potrzeb użytkowników.

Lenovo rozszerzyło również swoją ofertę laptopów IdeaPad o modele IdeaPad Slim 5 15″ i 13″, z których oba są wyposażone w procesory AMD Ryzen serii 7000. Laptopy te oferują niezawodną wydajność do wielozadaniowych i wymagających zastosowań, a także wysokiej jakości wyświetlacze do kreatywnej pracy i konsumpcji multimediów. Oba modele charakteryzują się elegancką, ultracienką i lekką konstrukcją, dzięki czemu są idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i studentów.