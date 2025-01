Bezprzewodowy internet tam, gdzie światłowód nie sięga

Nowy domowy router 4G+ Wi-Fi 6 Mesh AX1500 Deco X10-4G od TP-Link łączy szybkość i stabilność technologii 4G+ z możliwościami Wi-Fi 6, zapewniając płynny internet nawet tam, gdzie nie dociera światłowód. Przepustowość Wi-Fi do 1 500 Mb/s, inteligentny roaming pomiędzy jednostkami Deco i intuicyjna konfiguracja tworzą idealne rozwiązanie dla każdego domu.

Deco X10-4G to propozycja, która w elegancki sposób łączy technologię 4G+ z możliwościami standardu Wi-Fi 6. Konstrukcja z wbudowanym modemem LTE-Advanced stanowi odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kablowej żadnego operatora, a chcieliby mieć w domu stabilny i szybki Internet o szerokim zasięgu. Model oferuje przepustowość sięgającą do 1 200 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, skutecznie ogranicza zakłócenia, a dzięki obsłudze agregacji pasm (LTE Cat6) umożliwia pobieranie danych z prędkością do 300 Mb/s. Deco X10-4G stanowi tym samym idealny sposób na stworzenie wydajnej i niezawodnej sieci nawet w przestronnych domach, w których trudno o tradycyjną infrastrukturę kablową.

Deco X10-4G jest kompatybilny ze wszystkimi modelami z serii Deco i wyposażony w szereg technologii wspomagających pracę Wi-Fi, dzięki czemu wszystkie urządzenia w całym domu zyskują płynne, nieprzerwane połączenie bez martwych stref. Technologie takie jak OFDMA, MU-MIMO oraz 1024-QAM wpływają na wydajność i płynność przesyłania informacji nawet wtedy, gdy w sieci pracuje wiele urządzeń jednocześnie, a funkcja Beamforming odpowiada za inteligentne kierowanie sygnału tam, gdzie jest aktualnie potrzebny. Deco X10-4G wyposażono także w złącza antenowe, co stwarza dodatkową możliwość zainstalowania anten zewnętrznych w celu wzmocnienia odbioru sygnału LTE, a trzy gigabitowe porty WAN/LAN rozszerzają opcje konfiguracji sieci. Wbudowane zabezpieczenia WPA3 i rozbudowana kontrola rodzicielska gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa, z kolei płynny roaming sprawia, że każde urządzenie mobilne zawsze automatycznie wybiera najsilniejszy punkt dostępu. Rozległe przestrzenie przestają być wyzwaniem – system Mesh spaja wszystkie jednostki w jedną sieć i wspiera płynny roaming, dzięki czemu urządzenia mobilne utrzymują nieprzerwany dostęp do Internetu w każdym zakątku domu. Dzięki temu urządzenia mobilne (np. smartfony) mogą swobodnie poruszać się po całym domu bez utraty sygnału – telefon zawsze połączy się z jednostką Deco, która w danym momencie zapewnia najsilniejsze i najbardziej stabilne połączenie.

Proces konfiguracji Deco X10-4G odbywa się intuicyjnie za sprawą aplikacji Deco: włożenie karty SIM i kilka kroków w aplikacji to wszystko, co wystarczy, by cieszyć się swobodnym surfowaniem w sieci.

Istotną zaletą pozostaje również cena wynosząca około 500 PLN, dzięki czemu dostęp do internetu 4G w całym domu staje się osiągalny dla szerokiego grona odbiorców. Router objęto trzyletnią gwarancją.