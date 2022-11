TEST: JBL Boombox 3

Przenośne głośniki niezmiennie cieszą się dużą popularnością, a ich użytkownicy oczekują już nie tylko mobilności, ale także innych cech. Jedną z nich są oczywiście doskonałe wrażenia podczas słuchania muzyki. Zatem niech popłyną dźwięki z JBL Boombox 3.

JBL Boombox 3 to kolejna generacja dobrze znanego głośnika tej marki. Konstrukcja nowego modelu została odświeżona — postawiono na odważniejsze wzornictwo, smuklejszą budowę, podwójne boczne osłony oraz metalową rączkę wykończoną silikonem dla pewniejszego chwytu. Membrany głośnika zostały okryte wodoodpornym i pyłoszczelnym materiałem o klasie odporności IP67.

Całość waży ponad 6,5 kg, stawiając Boomboxa po stronie mniej mobilnych, ale i potężniejszych muzycznie głośników. Modyfikacji poddano także jego wnętrze — zastosowano nowy subwoofer, który gwarantuje głębsze brzmienie basu i potężny dźwięk JBL Original Pro Sound. 3-drożne głośniki zapewniają wyższą czułość akustyczną, która zwiększa wyrazistość dźwięku przy jednoczesnym zmniejszeniu zniekształceń. W efekcie otrzymujemy bogate spektrum dźwiękowe — podkreślmy, że w zależności od gatunku słuchanej muzyki i jej głośności warto korzystać z możliwości ustawień głośnika do swoich preferencji. Niekiedy ostrzejsze, wyższe dźwięki mogą przeszkadzać.

Najnowszy głośnik JBL do przesyłania muzyki wykorzystuje Bluetooth. Boombox 3 możemy sparować jednocześnie z dwoma urządzeniami – smartfonami czy tabletami i zamiennie strumieniować z nich ulubione utwory. Warto również ściągnąć aplikację JBL Portable, która pozwala na zdalne sterowanie głośnikiem i dopasowywać ustawienia do swoich preferencji. Na obudowie nie znajdziemy fizycznych przycisków regulacji barwy dźwięku. Jeśli chcemy rozkręcić niezłą imprezę, warto skorzystać z rozwiązania JBL PartyBoost — pozwala ono na połączenie dwóch lub więcej głośników JBL zgodnych z tym standardem, aby uzyskać dźwięk stereo lub praktycznie nieograniczone możliwości odtwarzania różnej muzyki w określonych pomieszczeniach. Trzeba jednak przyznać, że wtedy może to być droga impreza, gdyż jeden głośnik kosztuje ponad 2 700 PLN i powinien wystarczyć dla większości średniej wielkości spotkań towarzyskich.

Jak wspomnieliśmy, Boombox 3 otrzymał klasę odporności IP67 i oznacza to, że jest on całkowicie wodoodporny – możemy go zabrać na plażę, basen czy do parku, także w deszczowe dni. Odsłuch może być bardzo długi, jako że urządzenie zostało wyposażone w pojemną baterię litowo-polimerową, która pozwala na odtwarzanie muzyki przez 24 godziny. Oczywiście wynik ten będzie niższy np. przy szczególnym rozkręceniu głośności na długi czas, ale i wtedy pełne naładowanie zagwarantuje około 20 godzin grania.

JBL ciągle udoskonala swojego Boomboxa, a kolejne generacje tego udanego głośnika zaskakują nie tylko lepszym wyglądem, ale przede wszystkim jakością odtwarzanej muzyki. Model ten z pewnością będzie najlepszym przyjacielem młodych osób, które najchętniej bawią się przy głośnych dźwiękach w plenerze, a które zarazem przyjmą jego cenę, tak samo bezkompromisową, jak moc, którą reprezentuje.

Specyfikacja