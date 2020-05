TEST: Nextbase 322GW

Na rynku znajdziemy wideorejestratory o najróżniejszych kształtach, rozmiarach i funkcjach: jedne ultrakompaktowe, inne wyposażone w pełen zestaw systemów asystujących, a jeszcze inne nagrywające wideo w 4K. Obok tych wypełnionych po brzegi funkcjami kamerek znajdują się też takie, które po prostu nagrywają wideo w jakości pozwalającej na odczytanie tablic rejestracyjnych przejeżdżających pojazdów… i tyle.

Testowana dziś Nextbase 322GW plasuje się gdzieś pośrodku. To niewielki, lekki gadżet, mimo kompaktowych wymiarów wyposażony w dotykowy ekran LED o przekątnej 2,5 cala. Wyświetlacz jest za mały, aby wygodnie ustawić na nim wszystkie opcje nagrywania – do tego celu lepiej wykorzystać aplikację mobilną – ale może pełnić funkcję podglądu. Podobnie jak inne wideorejestratory brytyjskiego producenta, sprzęt montujemy do szyby za pomocą magnetycznego uchwytu, umożliwiającego łatwe odłączanie kamerki: wystarczy ją lekko pociągnąć i gotowe.

Podczas pierwszego uruchomienia, 322GW przeprowadził nas przez rozbudowany proces konfiguracji, obejmujący parowanie ze smartfonem, ustawianie daty i godziny oraz działanie dodatkowych opcji, na przykład trybu parkingowego oraz funkcji Emergency SOS. Ta ostatnia włącza się po wykryciu wypadku: jeśli kierowca stracił przytomność, kamerka automatycznie wzywa służby ratunkowe, podając im dokładną lokalizację samochodu.

Wideo wykonane w momencie zderzenia zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem; możemy także sami zachować wybrany klip poprzez naciśnięcie umieszczonego z tyłu przycisku. Na tym funkcje dodatkowe właściwie się kończą; szkoda, że w kamerce od Nextbase nie znajdziemy żadnych asystentów kierowcy.

Oprócz GPS-a i gniazda kart microSD, 322GW został wyposażony w moduły Bluetooth 4.2 i Wi-fi, służące do komunikacji z telefonem. Rolę pośrednika pełni tutaj wspomniana już aplikacja MyNextbase Connect, służąca do przeglądania i ściągania nagranych klipów, zmiany ustawień nagrywania oraz aktualizacji oprogramowania. Apka dostępna jest jedynie w wersji anglojęzycznej, ale dzięki przejrzystemu interfejsowi nawet osoby, które słabo znają ten język, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem głównych funkcji. Wideorejestrator otrzymał także wyjście HDMI, służące do podłączenia dodatkowej kamery tylnej.

Jakość wideo nagrywanego przez 322GW wypadła dobrze. Dzięki obiektywowi o szerokim polu widzenia i matrycy Full HD klipy są ostre, jasne i szczegółowe; w jakości 1080p i 60 kl./s bez problemu odczytamy numery rejestracyjne nagranych aut. Jakość obrazu zależy oczywiście od warunków na drodze i pory dnia – w deszczu, we mgle i wieczorem nagrania stają się lekko ziarniste.

Nextbase 322GW to rozsądna propozycja dla osób, które szukają niedrogiego wideorejestratora z obsługą Bluetooth i Wi-fi.

Specyfikacja