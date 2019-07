Thule Gauntlet – nowe, „pancerne” futerały i aktówki na Macbooki (i nie tylko)

Na polski rynek trafiły właśnie nowe modele ochronnych futerałów i aktówek na komputery przenośne Apple z serii Thule Gauntlet: Thule Gauntlet MacBook Pro Attaché (dla komputerów 13” i 15”) oraz Thule Gauntlet MacBook Pro Sleeve (Macbook 12/13/15”). Nowości charakteryzują się stylowym, eleganckim wzornictwem, wysokim poziomem ochrony oraz tym, że pozwalają na korzystanie z komputerów bez konieczności wyjmowania ich z futerałów.

Thule wprowadza na polski rynek 5 nowości z serii Thule Gauntlet – dwie stylowe aktówki przeznaczone dla użytkowników komputerów Macbook Pro/Macbook Air 13” oraz Macbook Pro 15”, a także trzy wersje futerału Thule Gauntlet MacBook/Macbook Pro Sleeve dopasowanego do komputerów Apple z ekranami o przekątnych 12/13/15”. To akcesoria dla użytkowników, którzy często podróżują i pracują „w terenie”, w związku z czym chcieliby zadbać o maksymalne bezpieczeństwo swoich komputerów.

Dodajmy, że zarówno aktówki, jak i futerały oferują zbliżony wysoki poziom ochrony i podobny zestaw funkcji – główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że aktówki wyposażone są w pasek pozwalający na noszenie ich na ramieniu i oferują dodatkowe przegródki na dokumenty, powerbank i inne akcesoria, zaś smukłe, niskoprofilowe futerały idealnie nadają się do przenoszenia samego komputera w biurze czy transportowania go w plecaku czy walizce.

Co istotne, choć produkty Thule projektowano z myślą o komputerach firmy Apple, to z powodzeniem można je wykorzystać również do przenoszenia laptopów innych firm (z ekranami o przekątnych do 11” w przypadku Thule Gauntlet MacBook Sleeve 12″, do 12” w przypadku Thule Gauntlet MacBook Sleeve 13″ oraz do 14” dla Thule Gauntlet MacBook Pro Sleeve 15″).

Cechami wspólnymi wszystkich nowych modeli są m.in. formowana wtryskowo, skorupowa ochronna obudowa (zapewniająca wysoki poziom ochrony i możliwość korzystania ze sprzętu bez wyjmowania z etui), a także wzmocnione narożniki i wewnętrzna wyściółka, które chronią sprzęt przed uderzeniami i zarysowaniami, zapewniając skuteczną ochronę newralgicznych elementów komputerów.

Aktówki Thule Gauntlet MacBook Pro Attaché dostępne są w kolorze czarnym, zaś futerały z serii Thule Gauntlet MacBook Sleeve w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym (Black), niebieskim (Majolica Blue) oraz bordowym (Bordeaux). Ceny nowości zaczynają się od 215 PLN.

Dystrybutorem nowych produktów Thule Gauntlet oraz innych plecaków i toreb na sprzęt komputerowy i fotograficznych Thule jest firma Impakt.