TEST: Ecowatch 4

Ecowatch 4 to smartwatch, który skupia się na zrównoważonym stylu życia, oferując podstawowe funkcje monitorowania zdrowia oraz elegancki, minimalistyczny design. Jego atutem jest zarówno przyzwoite wykonanie, jak i przystępna cena, dzięki czemu może być atrakcyjny dla osób szukających funkcjonalnego, ale prostego zegarka.

Ecowatch 4 ma estetyczny i minimalistyczny design. Wyświetlacz jest czytelny i odpowiednio jasny, choć jego rozdzielczość nie jest najwyższa na rynku, co może być zauważalne przy bardziej szczegółowych tarczach lub małych elementach. Niemniej jednak, jak na swoją kategorię cenową, AMOLED o przekątnej 1,85 cala z funkcją Always On Display prezentuje się bardzo przyzwoicie.

Zegarek oferuje podstawowy zestaw funkcji monitorowania zdrowia, w tym pomiar tętna, czujnik natlenienia krwi, liczenie kroków, monitorowanie snu oraz możliwość śledzenia spalonych kalorii. Niestety nie ma zaawansowanych funkcji, takich jak EKG czy wykrywanie upadku, które są obecne w droższych modelach. W zakresie sportowych możliwości, Ecowatch 4 obsługuje podstawowe tryby sportowe, takie jak bieganie, jazda na rowerze czy chodzenie. Ograniczenie to podyktowane zostało chęcią odciążenia systemu i jest zgodnie z minimalistyczną filozofią urządzenia. Niemniej jednak, dla amatorów rekreacyjnej aktywności fizycznej będzie to zupełnie wystarczające.

Ecowatch 4 wyposażony jest w baterię, która według producenta powinna wytrzymać do 15 dni na jednym ładowaniu. W rzeczywistości czas działania zależy od intensywności użytkowania – przy włączonym monitorowaniu zdrowia i regularnych powiadomieniach, czas ten może skrócić się do około tygodnia. Niemniej jednak, jak na budżetowy smartwatch, wynik ten jest bardzo przyzwoity.

Obsługa Ecowatch 4 jest intuicyjna, choć prostota interfejsu może sprawiać, że niektórzy użytkownicy będą odczuwać pewne ograniczenia. Współpracuje z aplikacją mobilną, która umożliwia analizowanie danych zdrowotnych i zarządzanie powiadomieniami, jednak apka nie należy do najbardziej rozbudowanych. Mimo to zegarek jest kompatybilny z systemami Android i iOS, co sprawia, że można go bez problemu połączyć z większością smartfonów. Istnieje również integracja z pupularną aplikacją sportową Strava.

Ecowatch 4 obsługuje podstawowe powiadomienia, takie jak wiadomości SMS, połączenia telefoniczne i powiadomienia z aplikacji. Niestety, brakuje możliwości odpowiadania na wiadomości bezpośrednio z zegarka, co jest zrozumiałe w tej kategorii cenowej. Funkcja alarmu, stopera i prognoza pogody dopełniają funkcji użytkowych, co pozwala na korzystanie z urządzenia jako z prostego, codziennego asystenta. Producent chwali się, że w swojej bardzo niskiej kategorii cenowej zawiera w swoim zegarku moduł GPS do śledzenia tras. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niego, tradycyjnie, mocno wpływa na żywotność baterii.

Ecowatch 4 to interesująca propozycja dla osób poszukujących smartwatcha w najniższym segmencie cenowym, który wspiera ideę zrównoważonego rozwoju. Jego klasyczny design oraz funkcje zdrowotne i sportowe spełnią oczekiwania mniej wymagających użytkowników.

Jest to smartwatch, który sprawdzi się jako towarzysz codziennej aktywności, jednak osoby szukające zaawansowanych funkcji powinny poszukać droższego modelu. Ecowatch 4 to dobry wybór dla tych, którzy chcą monitorować podstawowe parametry zdrowia i aktywności, a jednocześnie docenią prostotę i dobrą żywotność baterii.

Specyfikacja

CENA 249 PLN

249 PLN EKRAN AMOLED 1,85” 390×450 px

AMOLED 1,85” 390×450 px KLASA SZCZELNOŚCI IP68

IP68 WYMIARY 50 x 41 x 11,6 mm

50 x 41 x 11,6 mm WAGA 45 g