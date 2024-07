Wywiad: Natalia Krakowiak o magii Once

Natalia Krakowiak, wybitna wokalistka i aktorka, obecnie błyszczy w roli Dziewczyny w musicalu Once na scenie Teatru Muzycznego ROMA. Once to niezwykle poruszająca historia miłości irlandzkiego muzyka i imigrantki z Europy Wschodniej, w której muzyka odgrywa kluczową rolę. W tej produkcji aktorzy nie tylko grają swoje postaci, ale także wykonują na żywo muzykę, co dodaje przedstawieniu wyjątkowej autentyczności i magii.

Natalia Krakowiak wnosi do swojej roli niezwykłą głębię emocjonalną, oddając zarówno delikatność, jak i siłę swojej postaci. Jej talent muzyczny i aktorski sprawiają, że postać Dziewczyny staje się niezwykle wiarygodna i przejmująca.

Once to musical, który zdobył wiele nagród i uznanie na całym świecie, w tym Oscara za najlepszą piosenkę oraz nagrodę Tony. Polska inscenizacja w Teatrze Muzycznym ROMA zachowuje wszystkie elementy oryginału, wzbogacając je o unikalne interpretacje polskich artystów. Spektakl, w którym Krakowiak gra jedną z głównych ról, to niezwykłe doświadczenie teatralne, pełne wzruszeń i pięknych melodii.

Warto zaznaczyć, że aktorzy w Once sami grają na instrumentach, co stanowi nie lada wyzwanie, ale i pokazuje ich wszechstronność. Natalia Krakowiak udowadnia, że jest artystką wszechstronną, potrafiącą łączyć aktorstwo z muzyką na najwyższym poziomie.

Musical Once to nie tylko opowieść o miłości, ale także hołd dla potęgi muzyki i jej zdolności do łączenia ludzi. Teatr Muzyczny ROMA przygotował wyjątkową inscenizację, której nie można przegapić. Zapraszamy na spektakle, aby doświadczyć magii Once i talentu Natalii Krakowiak.

Wywiad zrealizowany w ramach programu Kultura Osobista, którego patronem medialnym jest „Magazyn T3”. Pełen zapis rozmowy jest dostępny na oficjalnym kanale YouTube eBilet.pl.