Nadchodzi edycja deluxe debiutanckiego albumu Davida Bowiego

Już 26 lipca na rynku pojawi się edycja deluxe przełomowego debiutu Davida Bowiego. Album zatytułowany po prostu David Bowie będzie dostępny na dwóch płytach CD oraz podwójnym kolorowym winylu z ekskluzywną listą utworów. Jednym z dodatków będzie rzadka wersja Space Oddity, która pojawi się na płycie winylowej po raz pierwszy.

Oryginalne wydanie albumu trafiło na rynek 1 czerwca 1966, prezentując talent Bowiego w szczytowym okresie tzw. Swingującego Londynu.

Po premierze recenzent NME docenił m.in. „bardzo odświeżające” brzmienie Bowiego, nazywając go „bardzo obiecującym talentem”. Zdaniem „Melody Makera” album był „wyjątkowo satysfakcjonującym zestawem piosenek z doskonałą produkcją”. Redakcja nie mogła wówczas pojąć, jak to możliwe, że Bowie nie wywarł tym albumem większego wpływu na scenę (spokojnie, na to jeszcze przyjdzie czas). „Disc & Music Echo” zachwycało się wydawnictwem, nazywając go „niezwykłym, kreatywnym debiutem 19-letniego londyńczyka” i upatrując w Bowiem „nowego talentu, który zasługuje na uwagę”. Wznowienie albumu jest idealną okazją do przywołania spuścizny „wczesnego Bowiego” i przedstawienia jego wizjonerskiego kunsztu nowemu pokoleniu słuchaczy.

Reedycja zawiera oryginalny album w wersji stereo, wyprodukowany przez Mike’a Vernona, a także 14 dodatkowych utworów, w tym piosenki będące pierwszymi owocami wieloletniej współpracy Bowiego z z producentem Tonym Viscontim.

Spoglądając na swój debiutancki krążek po latach, Bowie stwierdził z charakterystyczną dla niego autoironią: – Lirycznie wydaje mi się, że to było dążenie do bycia kimś – narratorem, opowiadającym krótkie historie. Muzycznie jest to dość dziwaczne. Nie mam pojęcia, w jakim miejscu wówczas byłem. Wydawało mi się, że moje korzenie są wszędzie – w rocku, wodewilu, music-hallu i nie wiem czym jeszcze. Nie wiedziałem, czy jestem Maksem Millerem, czy Elvisem Presleyem.

Wczesne nagrania ukazują szczerego młodego artystę u progu jego kariery, ciężko pracującego nad materiałem, w który autentycznie wierzył. David Bowie włożył w tę muzykę swoje młode serce i widać to do dziś.

Warianty podwójnych winyli: