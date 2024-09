Sony wprowadza zamknięte, odcinające dźwięki słuchawki odsłuchowe

Słuchawki MDR-M1 zostały zaprojektowane we współpracy z zawodowymi producentami muzycznymi do odtwarzania dźwięku wiernie oddającego zamysł twórczy.

Sony wprowadza referencyjne zamknięte słuchawki odsłuchowe MDR‑M1. Zaprojektowano je dla twórców muzyki i realizatorów dźwięku, by umożliwić im produkcję muzyki w każdym otoczeniu i zapewnić odtwarzanie dźwięku zgodnie z ich zamysłem. Słuchawki mają zamkniętą, odcinającą dźwięki konstrukcję akustyczną ze specjalnie zaprojektowanym przetwornikiem akustycznym. Są lekkie i wygodne, dzięki czemu można w nich pracować we własnym środowisku tak samo jak w studiu. Nowe model Sony łączy studyjną jakość dźwięku z wyjątkowym komfortem użytkowania i niezawodnością. Jego zastosowania obejmują różnorodne produkcje muzyczne i dźwięk o wysokiej rozdzielczości.

Właściwości dźwiękowe

Słuchawki MDR-M1 zapewniają studyjną jakość dźwięku. Z myślą o zastosowaniach w różnego rodzaju produkcjach muzycznych mają starannie dostrojoną konstrukcję akustyczną, a ponadto odtwarzają dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Fundamentem tej jakości dźwięku jest specjalnie opracowany przetwornik akustyczny o wyjątkowo szerokim paśmie przenoszenia: 5–80 000 Hz. Połączono w nim miękkie zawieszenie, dzięki któremu niskie częstotliwości mają wystarczającą głośność i niski poziom zniekształceń, ze sztywną kopułką, służącą do dokładnej reprodukcji bardzo wysokich częstotliwości.

Zamknięta konstrukcja akustyczna pomaga wyeliminować zewnętrzne hałasy i zapobiega przenikaniu dźwięku na zewnątrz. Słuchawki sprawdzą się więc w różnych produkcjach, zapewniając odsłuch i staranne dostrojenie każdej nuty w celu wsparcia dokładności i autentyzmu twórcy. Dostrojony port Beat Response Control na obudowie umożliwia przepływ powietrza, a przez to kontrolowane odtwarzanie niskich częstotliwości. Optymalizacja pracy membrany poprawia właściwości niskich częstotliwości w stanach przejściowych i pozwala wiernie odtwarzać dźwięk z bardzo mocnym basem.

Sony pragnie opracowywać produkty, które ułatwiają tworzenie treści i zapewniają lepsze wrażenia przy słuchaniu zarówno użytkownikom profesjonalnym, jak i konsumentom. Aby słuchawki MDR-M1 umożliwiały wierne i ubogacające doświadczanie muzyki, w pracach nad nimi uczestniczyli czołowi realizatorzy dźwięku z Nowego Jorku: Mike Piacentini, Mastering Engineer w studiu nagraniowym Battery Studios, oraz Akihiro Nishimura, Recording and Mixing Engineer w studiu nagraniowym Power Station działającym w budynku szkoły Berklee NYC.

Mike Piacentini (Mastering Engineer w Battery Studios)

Jako realizatorom dźwięku często przychodzi nam pracować w różnych formatach, produkowanych w różnych środowiskach, z użyciem ciągle zmieniających się systemów głośnikowych. Uważam więc za ważne, by w całym procesie produkcji móc korzystać ze słuchawek stanowiących dokładny punkt odniesienia, niezależnie od tego, czy pracujemy na monitorach bliskiego pola, głośnikach masteringowych, czy też na immersyjnym systemie głośnikowym. Współpracując z niesamowitym zespołem projektantów słuchawek Sony z Tokio, pomagałem stworzyć słuchawki odznaczające się dokładnością w całym paśmie częstotliwości w różnych zastosowaniach. MDR-M1 to świetny punkt wyjścia dla każdego twórcy, który chce mieć pewność, że dźwięk słyszany w studiu zostanie przekazany użytkownikowi końcowemu w najlepszy możliwy sposób.

Akihiro Nishimura (Recording and Mixing Engineer w Power Station przy Berklee NYC)

Słuchawki MDR-M1 są pod względem równowagi tonalnej bardzo zbliżone do studia A w Power Station. Podczas sesji nagraniowych trzeba zwracać uwagę na to, co słyszą muzycy i wokaliści. Dźwięk w słuchawkach MDR-M1 brzmi tak samo jak w słuchawkach w reżyserce, dzięki czemu łatwiej jest tworzyć muzykę, słuchając siebie nawzajem. Komfort użytkowania sprawia, że podczas długich sesji skupiamy się na muzyce. Mam nadzieję, że słuchawki MDR-M1 staną się standardem sprzętu odsłuchowego używanego podczas sesji nagraniowych.