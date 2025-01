TEST: HTC Vive Focus Vision

Wirtualna rzeczywistość toczy nieustanną walkę, będąc w stadium prawie-sukcesu od ponad dekady. W końcu mamy niedrogie zestawy VR, które są wystarczająco mocne, aby działać samodzielnie, bez konieczności podłączania do przesadnie wydajnego zestawu do gier. A jeśli chcesz uzyskać najwyższą jakość doznań lub nadal szukasz wrażeń na przewodowej uwięzi, to chce ci je zagwarantować HTC Vive Focus Vision.

To najnowszy z serii wysokiej klasy zestawów VR HTC do gier na PC. Vive Focus Vision reklamuje śledzenie wzroku, pełnokolorowa wizja przejściowa dla aplikacji rzeczywistości mieszanej, czy też po prostu widzenie, gdzie znajduje się stolik kawowy bez zdejmowania okularów, a nawet automatyczne dopasowanie do oczu.

To imponująca lista funkcji, ale oznacza to również, że cena zestawu w promocji wynosi 5 300 PLN, poza sprzętem, do którego będziesz chciał go podłączyć. Podczas gdy większość innych zestawów VR spada w łańcuchu cenowym w kierunku przystępności, HTC nadal uważa, że jest miejsce na rozwiązania luksusowe. Nie jestem pewien, czy to dobra droga.

Vive Focus Vision chce być unikalnym połączeniem samodzielnego zestawu i akcesorium PCVR. Technicznie rzecz biorąc, możesz go używać bezprzewodowo, bez podłączania do komputera stacjonarnego. Ta elastyczność jest zaletą, ale także wyzwaniem projektowym. Aby zestaw działał niezależnie, musi pomieścić więcej sprzętu na głowie.

HTC sprytnie rozwiązuje ten problem, umieszczając baterię z tyłu zagłówka. Przód zawiera wyświetlacze, obiektywy i kamery, podczas gdy dwa sztywne, plastikowe uchwyty łączą go z tylną poduszką, w której znajduje się wymienna bateria. To nie jest pierwszy zestaw VR HTC, który wykorzystuje to podejście, ale jest to mile widziany wybór projektowy. Uchwyty mieszczą również małe głośniki, dzięki czemu nie musisz podłączać słuchawek podczas korzystania z zestawu.

Bateria z tyłu pomaga zrównoważyć ciężar, dzięki czemu nie czujesz, że cały zestaw naciska na twarz. Tylny moduł mieści również pokrętło, podobne do tego w PSVR 2, które dociska zestaw do głowy. Przycisk na dole modułu uwalnia głowę z zestawu.

Vive Focus Vision został wyposażony w soczewki Fresnela, co jest rozczarowujące w przypadku zestawu w tej cenie. Wykorzystują one bowiem koncentryczne okręgi, aby powiększać światło do centralnego punktu ogniskowego (powiedzmy, twoich oczu), jednocześnie utrzymując soczewkę stosunkowo cienką. Problem polega na tym, że istnieje lepszy sposób – soczewki typu pancake, występujące w niektórych zestawach.

Soczewki Fresnela były w przeszłości niezłym rozwiązaniem tymczasowym, ale moim zdaniem powodują zbyt wiele problemów. Jeśli twoje oczy nie znajdują się w odpowiedniej odległości, pierścienie tworzą zniekształcenia i artefakty, które bardzo utrudniają wyraźne widzenie. Co gorsza, w środku soczewki jest zaskakująco mało miejsca, gdzie obraz można wyraźnie zobaczyć. Byłem podekscytowany możliwością korzystania z funkcji śledzenia wzroku do nawigacji po menu, ale jeśli użyłem oczu (zamiast obracać głowę), aby spojrzeć gdziekolwiek poza środek ekranu, zaczynałem się dezorientować.

Za każdym razem, gdy zakładasz zestaw, dostosowuje się on do rozstawu źrenic. Każdy, kto kiedykolwiek otrzymał receptę na okulary, zna ten proces. Jeśli soczewki nie są wyrównane z odległością między twoimi oczami, możesz patrzeć przez krawędzie soczewek i uzyskać znacznie bardziej zniekształcony obraz. HTC radzi sobie z tym za pomocą soczewek z napędem silnikowym i wewnętrznego śledzenia ruchu gałek ocznych, które wykrywają, jak daleko od siebie są twoje oczy i fizycznie przesuwają soczewki do odpowiedniej odległości.

Denerwowało mnie to, jak szybko soczewki parowały. Pianka w zestawie nie była szczególnie oddychająca, a soczewki parowały w ciągu kilku sekund. Ostatecznie, gdy zestaw się nagrzewał, sytuacja się wyrównywała, ale nadal było to denerwujące. To drobne wady, które byłbym skłonny przeoczyć w bardziej dostępnym cenowo zestawie.

Podobnie jak konkurenci, Vive Focus Vision został zaprojektowany jako zestaw rzeczywistości mieszanej. Widok przelotowy jest wystarczająco solidny, aby widzieć otoczenie i nie uderzać w nic, chociaż wideo jest nadal ziarniste i rozmyte. Próbowałem też przejść kilka kroków do lodówki i chociaż mi się udało, opóźnienie było na tyle duże, że czułem się zdezorientowany.

Kontrolery HTC mają kilka przycisków, parę wyzwalaczy i pełne śledzenie ruchu. Obsługują również śledzenie dłoni, co w moim przypadku działało całkiem nieźle, chociaż czasami mogło być trochę frustrujące, aby mój kursor klikał odpowiednie przyciski samymi palcami.

Zestaw najlepiej sprawdza się, gdy jest używany z komputerem, ponieważ sam w sobie nie ma oferuje wystarczająco wiele oprogramowania. Jest kilka gier, ale to niszowe propozycje. Na takie opcje jak Beat Saber nie ma co liczyć.

Jako zestaw PCVR, Vive Focus Vision jest solidny… gdy działa. Obsługuje bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe z komputera, ale podczas moich testów przez większość czasu był opóźniony. Próbowałem użyć aplikacji Vive Desk, aby bezprzewodowo przesyłać strumieniowo mój pulpit do zestawu, a nawet odtwarzać pojedynczy film z YouTube w przeglądarce Chrome, ale powodowało to tak duże opóźnienia strumienia, że dźwięk stał się przerywaną kakofonią szumów.

Korzystanie z połączenia przewodowego to zupełnie inna historia. Podłączyłem swój komputer do gier do Focus Vision za pomocą zestawu HTC Vive Wired Streaming Kit (wydatek kolejnych 900 złotych), który oferuje bezstratne wideo przez połączenie DisplayPort. Może on dostarczyć do 120 klatek na sekundę do połączonego wyświetlacza 5K zestawu. Upewnij się, że masz solidną kartę graficzną.

Grałem w Half-Life: Alyx z krystalicznie czystym, superpłynnym ruchem. Jednak moje podekscytowanie zostało stłumione przez problemy, o których wspomniałem wcześniej: zamglone soczewki, zniekształcenia koncentrycznych okręgów, nie do końca idealne ustawienie tęczówki. Czasami miałem wrażenie, że oglądam telewizję najwyższej klasy przez oszronione okno. Wysokiej klasy wrażenia nie powinny być tak uciążliwe.

Mógłbym się przyzwyczaić do niektórych z tych problemów — w szczególności zaparowywanie ustępuje, gdy zestaw nagrzewa się do temperatury ciała, choć oczywiście oznacza to, że masz cieplejszy zestaw przymocowany do twarzy. Trudno jednak powiedzieć, czy mogę polecić to doświadczenie komukolwiek.

Specyfikacja

CENA 5 299 PLN

5 299 PLN ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 4896×2448 px

4896×2448 px CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 90 Hz

90 Hz POLE WIDZENIA 120º

120º CZUJNIKI żyroskop, czujnik bliskości, czujnik podczerwieni