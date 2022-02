Czy twój telewizor Samsung jest gotowy na DVB-T2?￼

Już niedługo w całej Polsce rozpocznie się zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki DVB-T2/HEVC widzowie będą mogli skorzystać z szerokiej oferty programowej, którą obejrzą w lepszej jakości obrazu i dźwięku. Jak sprawdzić, czy nasz telewizor jest gotowy na tę zmianę? Samsung uruchomił właśnie specjalną wyszukiwarkę internetową, która umożliwi szybką weryfikację urządzenia.

DVB-T2 czyli Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation to standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T drugiej generacji. Jego wprowadzenie to nowy etap w procesie cyfryzacji telewizji w Polsce, który pozwoli zapewnić efektywniejszą transmisję. Całkowite przejście z DVB na nowy standard ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku. Warto zaznaczyć, że zmiany wprowadzane będą etapami z podziałem na regiony. W pierwszej kolejności na nowy sygnał przejdą województwa dolnośląskie i lubuskie, co nastąpi już 28 marca.

Co zyskujemy, dzięki DVB-T2?

Nowy standard to wyjście naprzeciw potrzebom widzów. DVB-T2/HEVC zapewnia szereg korzyści, które pozwolą jeszcze bardziej zanurzyć się w filmowym czy serialowym świecie. Widzowie będą mogli oglądać programy w wyższej rozdzielczości HD, czy nawet 4K. Polepszy się także dźwięk oglądanych materiałów, co będzie kolejnym krokiem do upowszechnienia się formatu Dolby Atmos. Ponadto będzie można włączyć napisy, czy zmienić ścieżkę dźwiękową w odtwarzanych filmach. Dzięki DVB-T2 możliwe będzie wysyłanie większej ilości danych, więc w efekcie zyskamy większą liczbę kanałów i programów.

Jak sprawdzić, czy nasz model telewizora jest zgodny z DVB-T2?

Użytkownicy telewizorów Samsung, którzy nie wiedzą do której serii należy ich telewizor i jaki to konkretnie model, mogą to sprawdzić na co najmniej trzy proste sposoby.

Po pierwsze, wszystkie potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Po drugie, kod modelu telewizora opisany jest na tabliczce znamionowej, która umieszczona jest na tylnym panelu urządzenia, pod nazwą „Model Code”. Po trzecie, użytkownicy Smart TV, mogą to sprawdzić w panelu telewizora. Wystarczy przejść przez menu w następującej kolejności: Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze.

Kiedy poznamy już model naszego telewizora, należy wpisać jego kod, pełny lub skrócony – np. Q67A, w wyszukiwarkę znajdującą się na stronie: https://www.samsung.com/pl/tvs/dvb-t2/jakie-telewizory-samsung-obsluguja-standard-DVB-T2/. W ten prosty sposób można sprawdzić, czy nasz telewizor jest gotowy na DVB-T2.*

Wybór należy do Ciebie

Jeśli okaże się, że nasz telewizor nie jest kompatybilny z nowym standardem, Samsung ma w ofercie wiele uniwersalnych modeli, które sprostają wymaganiom wszystkich domowników – zarówno miłośników filmów, sportu, jak i graczy. Są to modele z rodziny telewizorów QLED, takie jak Q67A czy Q77A. Dzięki technologii Quantum Dot, obraz wypełni się miliardem odcieni kolorów, które będą doskonałe, niezależnie od jasności. Z kolei Szeroki Kąt Widzenia sprawi, że naszej uwadze nie umkną żadne szczegóły podczas oglądania filmu czy meczu. Nawet jeśli oglądamy je z dużą grupą przyjaciół, a ekran telewizora widzimy pod dużym kątem. Za sprawą dodatkowych funkcji, takich jak Panel Gracza czy Automatyczny Tryb Gry, który zadba o brak opóźnień i rozmyć – telewizor świetnie sprawdzi się także podczas wirtualnej rozgrywki.

Inną opcją są telewizory z serii Crystal UHD, taki jak choćby AU7192. Za pomocą precyzyjnej adaptacji kolorów, pozwalają dostrzec jeszcze bardziej realistyczny obraz i tym samym, przenieść się w sam środek akcji oglądanego filmu. Procesor Crystal 4K zadba o skalowanie obrazu wyjściowego do rozdzielczości jak najbardziej zbliżonej do 4K. Z kolei Upłynniacz Ruchu sprawia, że także sportowe widowiska będziemy oglądać z prawdziwą przyjemnością – z udoskonaloną dynamiką, bez opóźnień.

*Informacja dotyczy wyłącznie oficjalnej polskiej dystrybucji i obejmuje modele wprowadzone na rynek w latach 2015-2022. Lista modeli może być aktualizowana.