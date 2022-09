Polk Audio przedstawia MagniFi Max AX oraz MagniFi Max AX SR

Polk Audio, wiodący producent systemów głośnikowych do zastosowań domowych i mobilnych, zaprezentował dziś dwa nowe flagowe soundbary – MagniFi Max AX i MagniFi Max AX SR.

Te kompaktowe, wysokowydajne systemy ożywiają filmy, telewizję, muzykę i gry dzięki wielowymiarowemu dźwiękowi Dolby Atmos i DTS:X generowanemu przez układ 11 przetworników z dedykowanym kanałem centralnym, głośnikami skierowanymi w górę i opatentowanej przez firmę Polk technologii Stereo Dimensional Array (SDA). Oba modele zawierają bezprzewodowe subwoofery, zapewniające rozszerzoną charakterystykę basu. Dodatkowo MagniFi Max AX SR wykorzystuje dwa bezprzewodowe głośniki surround, aby całkowicie zanurzyć słuchacza w dźwięku. Bezprzewodowy streaming muzyki, dedykowane tryby dźwięku i łączność eARC TV dopełniają funkcjonalność tych wszechstronnych systemów dostępnych w przystępnej cenie.

MagniFi Max AX i MagniFi Max AX SR zawierają w zestawie 10-calowy subwoofer, który zapewnia głęboki, swobodny bas, z którego słynie Polk. Połączenie bezprzewodowe pozwala na wygodne umieszczenie subwoofera w pomieszczeniu bez plątaniny kabli. Zwiększ wymiarowość dźwięku przestrzennego MagniFi Max AX za pomocą bezprzewodowych głośników efektowych Polk SR2 (899 PLN) dostępnych osobno lub dołączonych do systemu MagniFi Max AX SR. Tryby filmu, telewizji i muzyki aktywowane za jednym dotknięciem optymalizują odpowiedź niskich częstotliwości, klarowność i scenę dźwiękową MagniFi Max AX dla każdego scenariusza odsłuchowego. Tryb nocny podnosi wyrazistość dialogów i obniża poziom basu do słuchania późną nocą. Technologia VoiceAdjustTM zwiększa głośność głosów w stosunku do innych elementów ścieżki dźwiękowej, zapewniając lepszą zrozumiałość. BassAdjust równoważy dolną odpowiedź soundbaru i subwoofera, zapewniając płynny i doskonale kontrolowany bas. MagniFi Max AX i MagniFi Max AX SR obsługują odtwarzanie dźwięku przez Wi-Fi za pośrednictwem Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect lub dowolnej usługi muzycznej obsługującej Alexa, a także Bluetooth. Połącz soundbary z serii MagniFi AX (w tym MagniFi Mini AX), aby zbudować system odsłuchu muzyki multiroom.

Konfiguracja jest prosta dzięki szybkiej i szerokopasmowej łączności 4K HDMI oraz przełączaniu wejść. Podłącz do soundbaru konsole do gier, odtwarzacze Blu-ray, urządzenia do streamingu i nie tylko. Połączenie z telewizorem odbywa się przez HDMI eARC lub ARC za pomocą dołączonego kabla HDMI; wejście optyczne umożliwia podłączenie starszych urządzeń. MagniFi Max AX zawiera pilota i współpracuje z większością pilotów do telewizora po wyjęciu z pudełka. Intuicyjny wyświetlacz OLED na przednim panelu wskazuje zmiany i automatycznie przyciemnia się, gdy nie jest używany. Soundbary można umieścić pod telewizorem lub zamontować na ścianie, aby dostosować je do dowolnego projektu kina domowego.

Systemy MagniFi Max AX (3 799 PLN) i MagniFi Max AX SR (4 299 PLN) będą dostępne w sprzedaży w październiku u autoryzowanych dealerów Polk.