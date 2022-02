Samochodowa linia Sony Mobile ES powiększa się o nowe sprzęty￼

Jeśli system audio w twoim aucie okazał się nieco mniej premium niż obiecywał producent, spokojnie – możesz to jeszcze naprawić. W linii Mobile ES od Sony właśnie pojawiły się nowe produkty audio, które ubarwią każdą podróż samochodem.

Linia Mobile ES powiększyła się o siedem nowych urządzeń: dwa subwoofery, dwa zestawy głośników oraz trzy wzmacniacze. Subwoofery, XS-W122ES (2 omy) i XS-W124ES (4 omy), zostały wykonane w autorskiej technologii zawieszenia z krzywoliniowymi nacięciami; poprawiają one symetrię amplitudy pionowej, co zwiększaklarowność basów. Ich resory zostały zoptymalizowane pod kątem akustyki, co pozwala zwiększyć moc wejściową i przepływ powietrza przez przetworniki. Optymalną cyrkulację zapewnia także technologia Dynamic Air Diffuser, dbająca o wydajne chłodzenie subwoofera, oraz specjalna konstrukcja koszy, redukująca rezonans.

Głośniki Mobile ES XS-163ES (zestaw trójdrożny) i XS-692ES (zestaw dwudrożny), wykorzystują te same technologie, co subwoofery, i nie tylko. Ich przetworniki wysokotonowe zostały wyposażone w miękkie kopułki, przymocowane bezpośrednio do cewki grającej – konstrukcja ta umożliwia precyzyjną reprodukcję bardzo wysokich częstotliwości. Głośniki niskotonowe (oraz średniotonowy w modelu XS-163ES) otrzymały korektory fazy, tłumiące rezonans i poprawiające charakterystykę częstotliwościową. Ciekawą funkcją jest także możliwość podłączenia zwrotnicy tweeterów w konfiguracji bi-amp, co ograniczy zniekształcenia kierowanego do nich sygnału, tym samym zwiększając klarowność najwyższych tonów.

Ostatnim elementem perfekcyjnego audio w drodze są wzmacniacze. W linii Mobile ES znalazły się trzy nowe modele: 5-kanałowy XM-5ES, 4-kanałowy XM-4ES oraz monofoniczny XM-1ES. Niezależnie od tego, który wybierzemy, możemy liczyć na naturalny i melodyjny dźwięk: specjalna konstrukcja transformatora zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne, zaś zmodernizowane cewki i kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności, poprawiają brzmienie. Mocne ramy z aluminium i gruba płyta na spodzie, zapobiegają wpadaniu urządzenia w wibracje i skutecznie odprowadzają ciepło. Same wzmacniacze zapewniają bardzo dużo mocy: w przypadku modelu XM-5ES jest to 4 × 100 W + 450 W, XM-4ES – 3 × 100 W + 450 W, zaś XM-1ES – 600 W. Jakość dźwięku dodatkowo poprawiają wysokiej jakości złącza głośnikowe.

Urządzenia z linii Sony Mobile ES, trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Subwoofery XS-W122ES i XS-W124ES będą dostępne od maja, zestawy XS-163ES i XS-692ES od lipca, zaś wzmacniacze XM-5ES, XM-4ES i XM-1ES pojawią się na rynku jesienią.