RECENZJA: LEGO 2K Drive

Od czasów przeciętnego Lego Racers minęły 24 lata. Teraz 2K Games wraz z Visual Concepts wypuściło nowe wyścigi w świecie duńskich klocków: Lego 2K Drive. Sprawdźmy, czy mieszanka humoru Lego, otwartego świata gry i chaotycznych wyścigów à la Mario Kart działa i jak bardzo wpływają na nią mikrotransakcje.

Jak łatwo się domyślić, gra nie ma ekscytującej historii do opowiedzenia i w większości przypadków palec chce lądować na przycisku pomijania cutscenek. Cel ostateczny to oczywiście bycie najlepszym kierowcą i pokonanie głównego, aroganckiego antagonisty, który nie gra fair i ma w zanadrzu parę asów w rękawie. Lego 2K Drive prezentuje przy tym płytki rodzaj żartu, skierowany w znaczącej przewadze do najmłodszego gracza. To on zresztą jest adresatem tej gry, w opozycji do licznych tytułów z klockowego świata, które są bardziej uniwersalnymi pozycjami.

Wyścigi przeciwko sztucznej inteligencji toczą się w szybkim tempie. W zakręty wchodzi się ciasno i karkołomnie, walcząc o zbieranie na nich różnych przedmiotów, od samonaprowadzających się pocisków po miny i zasłaniające ekran pająki. Lego 2K Drive pod tym względem celebruje chaos, a kto wygrywa wyścigi, może spodziewać się zdobywania w kampanii nowych pojazdów.

W grze prowadzi się w danym momencie jeden z trzech typów aut, który transformuje się w locie niczym w nieodżałowanym Sonic & All-Stars Racing Transformed. Może on nadawać się do jazdy ulicznej, terenowej lub po wodzie. Najlepsze tory to te, na których wszystkie trzy transformacje odgrywają swoją rolę, pozostawiając miejsce na skróty i śmiałe manewry. Ponad 20 tras w grze jest przekonujących, nawet jeśli nie są tak zapadające w pamięć jak w dominującej serii Nintendo.

Pomiędzy wyścigami w stylu Mario Kart jest więcej do zrobienia w Lego 2K Drive, a hasłem kluczowym jest otwarty świat, podzielony na cztery biomy, od obszaru szkoleniowego, przez przypominający teksańskie i zielonkawe krajobrazy, po taki z „horroru”.

W kampanii wszędzie czekają na gracza przedmioty kolekcjonerskie i inne znajdźki, częściowo wynikające z zadań pobocznych. Jednak Lego 2K Drive nie osiąga przyjemnego flow przez irytujące grindowanie powtarzających się zadań, których kreatywność szybko się wyczerpuje.

Pod jednym względem gra jest wyjątkowe na tle konkurencji i jest to rozbudowany edytor, w którym można wybierać pomiędzy różnymi podwoziami, a następnie poświęcić się budowaniu własnego samochodu. Garaż jest dobrze zaopatrzony w różne klocki i drobne części, ale kolejne opcje można odblokować w miarę postępów w kampanii. Alternatywnie istnieje również wiele prefabrykowanych pojazdów, które również można modyfikować.

Lego 2K Drive ma zarazem jedną ogromną wadę: mikrotransakcje. W grze znajdują się przepustki sezonowe i sklep, w którym wydaje się prawdziwe pieniądze, co w grze w pełnej cenie i skierowanej głównie do dzieci jest wątpliwe etycznie i mało uczciwe. Kupić można nie tylko skórki, ale także auta, których normalne odblokowanie zajmuje kilka godzin, co ociera się o system pay2win.

Na PS5 oferowana oprawa jest przekonująca, bez wywoływania opadu szczęki. Biomy i trasy są uroczo szczegółowe i pełne życia. Częstotliwość odświeżania jest prawie niezmiennie płynna, a czasy ładowania przyjemnie krótkie.

Lego 2K Drive to gra z potencjałem, którą przy odrobinie dodatkowego trudu można by było polecać jako czystą rozrywkę. Pułapka z zakupami w grze i szybko nudzące się zadania poza kampanią sprawiają jednak, że nie jest to pozycja, którą zapamiętam na lata.