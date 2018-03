TEST: Sonoro Stream

Coraz rzadziej spotykamy w swoich domach radioodbiorniki – skoro większości stacji można słuchać przez internet lub samemu bawić się w DJ-a za pomocą playlist układanych na takim Tidalu czy Deezerze, to po co zagracać swoją przestrzeń życiową zbędnymi urządzeniami? Sonoro Stream to taka wariacja na temat klasycznego radia, ale wyposażona we wszystkie funkcje nowoczesnego głośnika multiroomowego.

Z zewnątrz Stream prezentuje się bardzo gustownie. Aluminiowa osłona przetwornika ładnie współgra z wykonaną z gładkiego, polerowanego drewna częścią górną. Do wyboru mamy trzy kombinacje kolorystyczne: klonowo-srebrną, dębowo-srebrną i orzechowo-czarną. W szczególności ta ostatnia podbiła moje serce swoim ciepłym wykończeniem o barwie czekolady. Odbiornik wyposażony jest w kolorowy ekran TFT, który automatycznie dopasowuje swoją jasność do oświetlenia pokoju. Całość jest wodoodporna, dzięki czemu głośnik można umieścić w kuchni lub łazience. Wodoodporny jest również pilot, za pomocą którego sterujemy Sonoro Stream; istnieje również możliwość kontrolowania urządzenia przez aplikację.

Czego możemy słuchać na odbiorniku? Przede wszystkim radia internetowego TuneIn. W jego bazie znajdziemy ponad 120 tysięcy stacji radiowych i prawie 6 milionów podcastów w różnych językach i o zróżnicowanej tematyce. Sonoro Stream odbiera również radio FM i cyfrowe radio DAB+. Większość popularnych polskich stacji radiowych gra właśnie w tych dwóch standardach emisji. Ponadto dzięki opcji Spotify Connect możemy swobodnie korzystać z popularnego serwisu streamingowego, bez konieczności włączania komputera. Głośnik obsługuje również lokalne źródła muzyki poprzez połączenie Bluetooth lub Wi-Fi.

Jak Stream wypada pod względem jakości dźwięku? Połączenie trzycalowego przetwornika pełnozakresowego i dwóch biernych membran na pierwszy rzut oka nie porywa, ale w praktyce sprawdza się całkiem nieźle. Odbiornik charakteryzuje się ładnym, zbalansowanym brzmieniem o głębokiej przestrzeni i bogatych tonach średnich. Owszem, nie uzyskamy na nim szczególnie mocnych basów, ale nie są one również nadmiernie przytłumione. Odbiornik wyposażony jest w funkcję equalizera, który pozwoli na łatwe dostosowanie jego parametrów do aktualnie słuchanej muzyki. Do pięciu urządzeń można połączyć w system multiroom. Miłym dodatkiem jest również funkcja budzika – niby oczywistość, ale przyjemniej jest budzić się w rytm ulubionej niszowej stacji radiowej niż monotonnego buczenia, prawda?

Podsumowując, Sonoro Stream to sprzęt jak najbardziej godny uwagi. Zapewnia on wygodę użytkowania i świetną jakość dźwięku w nieoczywistych zakątkach naszych domów. To co, czas na domowe spa?

