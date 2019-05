Nvidia RTX Studio – seria laptopów dla profesjonalistów

Tworzenie grafiki komputerowej wymaga sporych zasobów sprzętowych – jeśli nie dysponujemy high-endową kartą graficzną, renderowanie dużych plików w 3D potrafi zająć kilka godzin. Właśnie dlatego profesjonaliści przeważnie pracują na urządzeniach stacjonarnych, a nie laptopach. Nvidia chce to zmienić.

RTX Studio to zbiorcza nazwa 17 modeli laptopów od różnych producentów: Acera, Asusa, Della, Gigabyte, HP, MSI i Razera. Łączyć je będzie zastosowanie kart graficznych z serii Quadro RTX oraz GeForce RTX. Wykonane w technologii Turing podzespoły zostaną przy tym zoptymalizowane do pracy z popularnym oprogramowaniem graficznym. Specjalne sterowniki i nakładki dostarczą m. in. Adobe, Autodesk, Unity, Epic (właściciel Unreal Engine) czy Avid. Pozwolą one na szybsze i sprawniejsze tworzenie oraz edytowanie projektów.

Według Nvidii najwyższe konfiguracje komputerów z serii RTX Studio będą zdolne rywalizować z komputerami stacjonarnymi oraz konkurentami od Apple – w testach renderowania 3D i obróbki wideo laptop RTX Studio z kartą RTX 2080 Max-Q i procesorem Intel Core i7 okazał się siedem razy szybszy od najwyższej dostępnej konfiguracji MacBooka Pro z Core i9 i GPU od AMD. Pierwsze komputery mają pojawić się na rynku w czerwcu. Ceny tych profesjonalnych urządzeń zaczynały się będą od 1 600 USD (ok. 6 130 PLN), ale za wyższe konfiguracje na pewno przyjdzie nam zapłacić znacznie więcej.