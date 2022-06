TEST: Mercusys MS108G

Znaczna większość routerów jest wyposażona w trzy-cztery porty LAN. Wielu użytkownikom to wystarcza, ale jeśli dysponujemy gamingowym komputerem, kilkoma konsolami i innymi urządzeniami sieciowymi, może nam ich zabraknąć. Rozwiązaniem tego problemu jest switch MS108G od Mercusys, wyposażony w aż osiem złączy Ethernet.

Urządzenie zostało stworzone z myślą o użytkownikach indywidualnych lub mikroprzedsiębiorstwach. Jego czarna obudowa z czerwonymi elementami wykończeniowymi jest kompaktowa – da się ją umieścić na biurku lub parapecie, bez zajmowania dużej przestrzeni, zaś dzięki tylnym otworom możemy ją również zamocować na ścianie. Całość wygląda solidnie i estetycznie, a przy odpowiednim poprowadzeniu kabli, przełącznik robi lepsze wrażenie, niż bezpośrednie połączenie urządzeń docelowych z routerem.

MS108G pracuje w trybie plug-n-play, co oznacza, że jego konfiguracja jest błyskawiczna: wystarczy wpiąć kabel sieciowy od routera do jednego z dostępnych gigabitowych portów RJ-45, zaś pozostałe siedem złącz będzie gotowe do użytku. Sami zdecydowaliśmy się na połączenie switcha z pecetem, konsolą PS5, telewizorem oraz stacją dokującą do… Nintendo Switcha. Niezależnie od wybranego urządzenia, proces parowania przebiegał tak samo, jak gdybyśmy korzystali z samego routera.

MS108G to przełącznik niezarządzalny, a zatem niemożliwe jest stworzenie w oparciu o niego sieci VLAN, przypisywanie priorytetów dla konkretnych sprzętów lub zadań oraz dodatkowa personalizacja ustawień. W małych, domowych sieciach, nie powinno to jednak stanowić żadnego problemu, w szczególności, że switch oferuje naprawdę fantastyczne parametry pracy.

W trakcie przesyłania danych sieciowych, MS108G osiąga prędkości zbliżone do maksymalnej szybkości łącza: w mieszkaniu testowym zainstalowany był internet 500 Mb/s, a w optymalnych warunkach pomiar prędkości wskazywał wartości w okolicach 470-480 Mb/s. Przełącznik może być również wykorzystywany do tworzenia prostych sieci ethernetowych w standardzie Gigabit Ethernet, co okaże się szczególnie przydatne, jeśli mamy w domu serwer NAS, na który chcemy przesyłać duże pliki. Warto jednak pamiętać, że w obydwu tych przypadkach do uzyskania najlepszych wartości potrzebujemy dobrej jakości przewodów.

Istotną zaletą Mercusys MS108G jest energooszczędność. Jak wszystkie konstrukcje niezarządzalne, switch automatycznie odcina dopływ energii do niewykorzystywanych portów. Dodatkowo obsługuje on technologię Green Ethernet; dostosowuje ona pobór prądu do stanu łącza oraz długości kabli. W ten sposób możemy mieć pewność, że nasza sieć jest nie tylko funkcjonalna, ale i przyjazna dla środowiska.

Specyfikacja