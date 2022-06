Creative Technology wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy, który ma za zadanie sprawić by miłośnicy muzyki mogli się cieszyć nią o wiele dłużej. W tym przypadku nawet do 37 godzin na jednym ładowaniu. Creative Zen Hybrid zapewnia zarówno wszechstronność, jak i wydajność w minimalistycznej obudowie. W słuchawkach zastosowano takie technologie jak hybrydową redukcję szumów (ANC), tryb otoczenia, Super X-FI i obsługę asystentów działającą nawet w trybie połączenia. Zestaw wyposażono w 40-milimetrowe neodymowe przetworniki, pałąk 3D wyściełany pianką z pamięcią kształtu, Bluetooth 5.0, szybkie ładowanie za pomocą USB-C i złącze AUX 3,5mm dla połączeń analogowych.

Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej muszli, Creative Zen Hybrid jest w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia. Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji i wszystko słyszeć dookoła nas, to wystarczy, że dwukrotnie naciśniemy przycisk ANC, który aktywuje Tryb Ambient, dzięki czemu będziemy dobrze słyszeć otoczenie, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach. W przypadku rozmowy i włączonego trybu otoczenia wbudowany piąty mikrofon z redukcją szumów priorytetowo będzie traktował głos rozmówcy podczas połączeń.

Niezbędne elementy sterujące znajdują się na prawej muszli słuchawkowej, dzięki czemu łatwo odbierzemy połączenie, wydamy polecenia za pomocą asystentów głosowych lub wyregulujemy głośność odtwarzania.

Dla wzmocnienia szkielet pałąku, z wspomnianym wcześniej efektem pamięci, ma wbudowany stalowy rdzeń wewnętrzny. Pady, które są obłożone syntetyczną skórą są tak skonstruowane, by zapewnić optymalne uszczelnienie akustyczne i wygodę noszenia przez wiele godzin. Słuchawki możemy przechowywać na trzy różne sposoby: składanie na płasko, składanie na pół i składanie kompaktowe.

Wbudowany akumulator pozwala na pracę zestawu słuchawkowego do 37 godzin przy wyłączonym trybie ANC, Ambient i do 27 godzin przy wyłączonych obu trybach. Słuchawki mają funkcje szybkiego ładowania, która w czasie 5 minut pozwoli naładować Zen Hybrid do takiego stopnia, że będziemy mogli używać zestaw do 5 godzin odtwarzania.

Creative Zeb Hybrid zakupisz w cenie: 467 PLN. Więcej informacji znajdziesz tutaj: creative.com/ZenHybrid