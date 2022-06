Nowe BMW X1 i w pełni elektryczne BMW iX1

Podstawowa seria BMW X staje się teraz jeszcze bardziej atrakcyjna. W swojej trzeciej generacji nowe BMW X1 prezentuje bardziej wyrazistą stylistykę, bardziej komfortowe wnętrze, zaawansowane rozwiązania cyfrowe – i po raz pierwszy napęd elektryczny. Nowe BMW iX1 łączy spontaniczną radość z jazdy i nowoczesną wszechstronność z mobilnością bez lokalnej emisji spalin. Ponadto nowy system operacyjnym BMW 8 i zakrzywiony wyświetlacz BMW, a także znacznie rozszerzona oferta systemów automatyzacji jazdy i parkowania demonstrują przyszłościowy charakter samochodu typu Sports Activity Vehicle (SAV) w segmencie kompaktowym premium.

W momencie wprowadzenia na rynek w październiku 2022 r. do wyboru będą dwa silniki benzynowe i dwa wysokoprężne, które będą współpracować standardowo z 7-stopniową skrzynią Steptronic z podwójnym sprzęgłem i w zależności od modelu będą oferować napęd przedni lub inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive. Niedługo potem pojawi się w pełni elektryczne BMW iX1 xDrive30, a także dwa modele hybrydowe plug-in oraz dwa inne warianty z konwencjonalnym napędem i 48-woltową technologią mild hybrid.

W trzeciej generacji charakterystyczne cechy X1 to atletyczne proporcje, niemal kwadratowe nadkola oraz stylistyka przodu i tyłu typowa dla modeli BMW X. Auto wyróżnia się płaskimi reflektorami diodowymi, dużą, niemal kwadratową atrapą chłodnicy BMW, liniami w kształcie X biegnącymi na zewnątrz i przyciągającymi wzrok chromowanymi wstawkami w dolnym wlocie powietrza. Opcjonalnie oferowane są diodowe reflektory adaptacyjne z matrycowymi światłami drogowymi, pulsującymi kierunkowskazami i adaptacyjnym rozsyłem światła.

Centralne elementy nowej stylistyki wnętrza to płaska deska rozdzielcza, zakrzywiony wyświetlacz BMW, wydający się unosić w powietrzu podłokietnik z panelem obsługi oraz pośrednio podświetlana półka na smartfon w przedniej części konsoli środkowej.

Nowe fotele z szerokim zakresem regulacji dostępne są opcjonalnie w tapicerce z perforowanego Sensateku lub skóry Vernasca. Oprócz tego opcjonalnie oferowane są fotele sportowe z elektryczną regulacją i funkcją pamięci oraz podparciem lędźwiowym i funkcją masażu.

Wyposażenie standardowe nowego BMW X1 obejmuje system nawigacyjny BMW Maps, skórzaną kierownicę sportową, inteligentnie sterowaną dwustrefową klimatyzację automatyczną oraz czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, a ponadto cztery gniazda USB-C i dwa 12 V oraz znacznie większy niż w poprzednim modelu zakres systemów wspomagających kierowcę.

Nowa struktura pakietów wyposażenia umożliwia indywidualizację samochodu. Bardziej podkreślony charakter premium to również zasługa wysokiej jakości opcji, takich jak pakiet lusterek, oświetlenie ambientowe, szklany dach panoramiczny i system audio marki Harman Kardon.

BMW iX1 xDrive30 to pierwszy „elektryk” klasy premium w segmencie samochodów kompaktowych premium z napędem na wszystkie koła. Dwie wysoce zintegrowane jednostki napędowe na przedniej i tylnej osi generują wspólnie moc, która – z uwzględnieniem chwilowej funkcji boost – wynosi 230 kW (313 KM). Systemowy moment obrotowy wynosi 494 Nm. Elektryczny napęd na wszystkie koła zapewnia doskonałą trakcję, pewny kurs i stabilność jazdy w każdej sytuacji. BMW iX1 xDrive30 przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 5,7 s.

BMW eDrive piątej generacji obejmuje również wysokowydajną technologię ładowania z oprogramowaniem ładowania, które zostało zoptymalizowane podobnie jak w BMW i7, oraz umieszczony nisko w podłodze akumulator wysokonapięciowy, którego wysoka gęstość energii umożliwia zasięg od 413 do 438 km.

W modelach hybrydowych plug-in nowego BMW X1 zastosowano technologię BMW eDrive piątej generacji. Dzięki temu oferują one znacznie bardziej sportowy charakter oraz większą wydajność i moc ładowania. Znacznie zwiększył się również zasięg elektryczny.

W momencie wprowadzenia na rynek nowego BMW X1 oferta konwencjonalnych silników spalinowych obejmować będzie dwie jednostki benzynowe i dwie wysokoprężne z nowej modułowej generacji silników Efficient Dynamics BMW Group. Wydajność i moc dwóch najmocniejszych silników optymalizuje 48-woltowa technologia mild hybrid drugiej generacji, której silnik elektryczny zintegrowany jest z 7‑stopniową skrzynią Steptronic.

Dzięki temu czterocylindrowy silnik w modelu BMW X1 xDrive23i oferuje moc 160 kW (218 KM) generowaną wspólnie przez silnik spalinowy o mocy do 150 kW (204 KM) i zintegrowany silnik elektryczny o mocy do 14 kW (19 KM). W ofercie jest również nowe BMW X1 sDrive18i z trzycylindrowym silnikiem o mocy 100 kW (136 KM).

Czterocylindrowy silnik wysokoprężny z technologią mild hybrid w nowym BMW X1 xDrive23d oferuje moc 155 kW (211 KM) generowaną wspólnie przez silnik spalinowy o mocy do 145 kW (197 KM) i zintegrowany silnik elektryczny o mocy do 14 kW (19 KM). Czterocylindrowy silnik wysokoprężny w nowym BMW X1 sDrive18d wytwarza moc 110 kW (150 KM).

Nowe BMW X1 wyposażone jest standardowo w BMW Live Cockpit Plus, a także w najnowszą generację systemu BMW iDrive. Bazuje on na systemie operacyjnym BMW 8 i obejmuje zakrzywiony ekran BMW z nowoczesnym interfejsem graficznym i strukturą menu oraz inteligentnego asystenta osobistego BMW o rozszerzonym zakresie funkcji. W pełni cyfrowy zespół ekranów obejmuje wyświetlacz informacyjny o przekątnej 10,25 cala i wyświetlacz kontrolny o przekątnej 10,7 cala. Nowy system BMW iDrive jest konsekwentnie ukierunkowany na intuicyjną obsługę dotykową i głosową. Konsekwentna cyfryzacja umożliwia znaczne zmniejszenie liczby fizycznych przycisków, pokręteł i przełączników wymaganych do obsługi.

Nowe tryby My Modes łączą ustawienia pojazdu z odpowiednimi wrażeniami we wnętrzu. Bazujący na chmurze system nawigacyjny BMW Maps można uzupełnić o funkcję Augmented View. Kamera wewnętrzna pozwala robić zdjęcia pasażerom i przesyłać je na smartfon. Nowe BMW X1 ma w ofercie również kartę Personal eSIM przystosowaną do standardu telefonii komórkowej 5G, funkcję BMW Digital Key, profil BMW ID oraz zoptymalizowaną integrację smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto.