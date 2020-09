TEST: Mazda CX-30

Gdy odbieraliśmy Mazdę CX-30 z salonu, byliśmy lekko zawiedzeni – do testów dostaliśmy wersję z najsłabszym silnikiem. Szybko okazało się jednak, że samochód ten potrafi naprawdę sporo również w takiej konfiguracji i bez wszystkich dodatków.

To niewątpliwie jeden z najładniejszych crossoverów segmentu C, o grubych, kontrastowych nadkolach i efektownie spłaszczonym grillu. Równie estetycznie wypada jego wnętrze: minimalistyczne, ale wykonane z dbałością o szczegóły. Wrażenie to podkreślał opcjonalny pakiet Luxury Black, dodający skórzaną tapicerkę i elektryczne regulowanie fotela kierowcy, także w zakresie podparcia odcinka lędźwiowego.

W ogóle za kierownicą Mazdy CX-30 siedziało się fantastycznie – wysoko, pewnie i bezpiecznie. Tył kabiny zapewniał sporo miejsca dla pasażerów, a w kufrze wygospodarowano aż 430 l na bagaże, co stanowi niezłą wartość jak na segment C.

Testowana wersja wyposażenia Hikari oferuje w standardzie m. in aktywny tempomat, system kamer 360°, system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu, czy asystenta wykrywania zmęczenia kierowcy. Otrzymała ona także duży, oddalony od kierowcy ekran systemu multimedialnego z nawigacją. Sposób jego sterowania okazał się jedną z największych bolączek samochodu – zamiast interfejsu dotykowego mamy tu specjalny joystick na tunelu centralnym. Według producentów ma on ograniczać „zapatrzenie” kierowców w ekrany infotainment, ale znalezienie właściwych opcji bez spoglądania na konsolę jest właściwie niemożliwe.

Jak wspominaliśmy na samym wstępie, testowa Mazda CX-30 została wyposażona w 122-konną jednostkę benzynową o pojemności 2 litrów, której towarzyszy niewielki napęd elektryczny. Miękka hybryda doskonale uzupełnia silnik, dodając mu żwawości i plastyczności, co doceniliśmy podczas nawigowania po miejskich korkach. Towarzysząca jej sześciostopniowa skrzynia manualna ma długie przełożenia, co przywodziło na myśl klasyczny, „oldskulowy” styl jazdy. W cyklu mieszanym spalanie kształtowało się na poziomie 7 l/100 km.

Cennik Mazdy CX-30 zaczyna się od 101 900 PLN. To mało w porównaniu do np. takiej Toyoty CH-R, acz jeśli zależy ci na dynamicznej, efektywnej jeździe, polecamy raczej wersję z napędem 150 lub 180 KM.

Specyfikacja