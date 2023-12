TEST: Thule Shine Air Purifier Canopy

Thule słynie z tworzenia wytrzymałych produktów, na których można polegać latami, jednak moją uwagę ostatnio zwrócił wózek, który swoją funkcjonalnością bardziej przypomina mi innowatorów pewnego brytyjskiego przedsiębiorstwa niż szwedzkich rzemieślników.

Wózek Thule Shine z innowacyjną budką Thule Shine Air Purifier Canopy ma bowiem funkcję oczyszczania powietrza, dzięki czemu dzieci nie wdychają zanieczyszczeń podczas spaceru po mieście. Już rzut okiem na dowolną aplikację śledzącą jakość powietrza w aglomeracjach pokazuje, z jak dużym problemem mamy do czynienia. Warto podkreślić, że płuca niemowląt i małych dzieci są najbardziej narażone na szkodliwe skutki, wynikające z jego wdychania. Tak właśnie zrodziła się idea projektu budki do wózka, która powstała we współpracy Thule ze szwedzkim start-upem technologicznym bubl.AB. Jej zadaniem jest zapewnienie dziecku oddychania oczyszczonym powietrzem, nawet gdy poruszasz się z wózkiem po bardzo zatłoczonym mieście.

Po przymocowaniu daszka do gondoli lub siedziska wózka Thule Shine, należy podłączyć akumulator, rozłożyć budkę i ustawić prędkość wentylatora. Łącząc się z aplikacją przez Bluetooth, otrzymuje się natomiast podgląd jakości powietrza wewnątrz budki. Dzięki filtrowi EPA, który przepuszcza powietrze przez cichy wentylator, technologia sprawia, że dzieci nie będą wdychać szkodliwych oparów z otoczenia. Co minutę pod budką uwalnia się ponad 150 litrów oczyszczonego powietrza. Delikatny wietrzyk jest przyjemny, dzięki czemu nie przeszkadza dzieciom, nawet jeśli zasną na spacerze. Aplikacja towarzysząca, która jest dostępna tak na iOS, jak i Androida, porównuje jakość powietrza pod daszkiem z otaczającym środowiskiem i powiadamia, kiedy należy wymienić filtr na nowy (około 3-4 razy w roku). Apka wskazuje także stan naładowania akumulatora.

Poza funkcjami związanymi z oczyszczaniem powietrza, sam Thule Shine to już klasyczny wózek, choć o typowej dla Thule wysokiej jakości. Przede wszystkim jest on bardzo lekki i można nim łatwo manewrować nawet jedną ręką, co jest dużą zaletą w mieście. Rączka wózka jest regulowana. Thule Shine jest kompaktowy, można go szybko i łatwo złożyć. Koła są amortyzowane, więc jeździć można także po brukowanych uliczkach. Rodzice docenią bez wątpienia pojemny kosz – jest łatwo dostępny i pakowny – schowamy tam wszystkie zakupy, koc do parku czy zabawki. Producent podaje, że jego ładowność to aż 10 kg.

Inne silne strony to dwustronne, składane i wygodne siedzenie, które można rozłożyć niemal na płasko, a także chowany daszek. Podnóżek również jest regulowany. Mocne paski zabezpieczające są solidne, regulowane i zdejmowalne. Uwagę zwracają drobne detale, jak to, że na rączce znajduje się pasek, który można założyć na nadgarstek, na wypadek, gdyby wózkowi groziło stoczenie się ze wzniesienia. Bezpieczeństwo zapewnia także hamulec, znajdujący się pomiędzy tylnymi kołami, który działa perfekcyjnie, a konstrukcja jego oszczędza buty czy odsłonięte letnią porą palce, gdy chcemy go aktywować.

Thule Shine z oczyszczaczem Thule Shine Air Purifier Canopy to świetne rozwiązanie dla każdego kto szuka doskonałego wózka dziecięcego i dodatkowo chce zadbać o powietrze, którym oddycha mały pasażer. Jedynym minusem może być cena. Takie combo kosztuje około 5 700 PLN, co ustępuje cenowo tylko luksusowym wózkom iCandy.

Specyfikacja

3 329 PLN (wózek Shine), 2 379 PLN (oczyszczacz Shine Air Purifier Canopy) LICZBA WERSJI KOLORYSTYCZNYCH 5

5 MAKSYMALNA WAGA DZIECKA 22 kg

22 kg MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ WÓZKA 33,4 kg

33,4 kg WYMIARY PO ZŁOŻENIU 69 x 52 x 35 cm

69 x 52 x 35 cm WAGA 9,8 kg