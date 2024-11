Astara wprowadza do polskiej oferty nowe Isuzu D-Max

Firma Astara – oficjalny importer i dystrybutor samochodów Isuzu w Polsce, wprowadziła właśnie na nasz rynek nowe ISUZU D-Max 2025. Najnowsze wcielenie słynącego z niezawodności Isuzu D-Max oferuje niezawodny silnik Diesla i znakomite zdolności terenowe, jednocześnie oferując komfortowe wnętrze niespotykane w tej klasie pojazdów. W najnowszej wersji samochód nie tylko zyskuje odświeżony wygląd, ale także jeszcze bardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, m.in. asystenta jazdy w korku czy monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem z trybem autonomicznego hamowania.

Nowe Isuzu D-Max wyróżnia się nowoczesnym, a zarazem solidnym wyglądem, podkreślającym jego terenowy charakter. Pick-up zyskał nowe elementy stylistyczne, takie jak przednia krata chłodnicy o strukturze przypominającej plastry miodu, LED-owe reflektory i nowe wzory felg aluminiowych. Wnętrze pojazdu wyróżnia odświeżony wzór wykończenia górnej części deski rozdzielczej i nowo zaprojektowany zestaw audio. Pojazd jest oferowany w 9 odsłonach kolorystycznych.

Isuzu D-Max doskonale trzyma się drogi dzięki nowoczesnej, wzmocnionej i usztywnionej konstrukcji oraz udoskonaleniom w układzie przeniesienia napędu, kierowniczym i w zawieszeniu. W nowym modelu, tak jak w poprzednich wersjach, użyto silnika Diesla o pojemności 1.9 l, który generuje moc 163 KM i moment obrotowy na poziomie 360 Nm, co czyni ten samochód doskonałym do pracy w trudnych warunkach, holowania czy terenowych eskapad.

Dodatkowo, w nowej odsłonie pick-up Isuzu oferuje system wspomagania jazdy w trudnym terenie, który – niezależnie od trybów 2H i 4H – zwiększa ingerencję kontroli trakcji i optymalizuje moc oraz moment obrotowy silnika, aby z maksymalną skutecznością pokonywać terenowe przeszkody.

Warto także podkreślić, że w nowym ISUZU D-Max zastosowano nowe wloty powietrza w przednim zderzaku, co znacząco poprawia aerodynamikę pojazdu i redukuje zużycia paliwa.

Nowy model Isuzu D-Max, zaprojektowany do jazdy w najbardziej wymagającym terenie, ale także po drogach asfaltowych, w tym autostradach, został wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Już wersja bazowa tego pick-upa zawiera blisko 20 takich systemów, a wyższe nawet do 30.

Wśród nowych systemów warto zwrócić uwagę na autonomiczny hamulec bezpieczeństwa, którego wydajność została zoptymalizowana poprzez zapewniającą szeroki kąt widzenia kamerę Stereo 4. generacji. Istotnymi udogodnieniem jest także monitorowanie ruchu poprzecznego za pojazdem połączone z autonomicznym hamowaniem w przypadku, kiedy kolizja jest nieunikniona. W pick-upie dostępny jest także asystent jazdy w korku, który śledzi pojazd poprzedzający, gdy pas ruchu nie zostanie wykryty, dostosowując prędkość i utrzymując odpowiednią odległość.

Nowe Isuzu D-Max już w standardzie oferuje 2 poduszki czołowe (kierowcy i pasażera), 2 poduszki boczne w przednich fotelach, 2 poduszki kurtynowe (dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń) oraz poduszkę kolanową dla kierowcy.

W wersjach LSX, LSE oraz modelach z podwójną kabiną pojazd został dodatkowo wyposażony w centralną poduszkę powietrzną umieszczoną między siedzeniami kierowcy i pasażera. Jest to innowacyjne rozwiązanie mające na celu ochronę pasażerów przed urazami wynikającymi z uderzenia w siebie podczas kolizji.

Najnowsza wersja ISUZU D-Max wyróżnia się jeszcze bardziej luksusowym wnętrzem, co stanowi istotny wyróżnik tego modelu wśród pick-upów, nawiązując do jego historycznej misji łączenia komfortu z funkcjonalnością.

To, co dodatkowo wyróżnia pick-upy ISUZU to 5-letnia gwarancja producenta. Z samochodem można zakupić również program opieki serwisowej ISUZU CARE, który zapewnia stała cenę przeglądów serwisowych i umożliwia włączenie jej w ratę leasingową.

Warto podkreślić, że każdy właściciel D-Maxa może bezpłatnie dołączyć do aplikacji MOJE ISUZU, aby uzyskać dostęp do najważniejszych informacji na temat swojego samochodu, ​ w tym: historii serwisowej, informacji na temat gwarancji czy informacji o zbliżających się terminach rekomendowanych przeglądów.