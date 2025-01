Dyson przedstawia nowy multistyler i suszarkę Dyson Airwrap i.d.

Nowy multistyler Dyson Airwrap i.d. to ulepszona wersja poprzedniego modelu Dyson Airwrap, która wprowadza innowacyjne funkcje, takie jak połączenie z Bluetooth oraz aplikacją MyDyson.

Główne różnice między wersjami to:

Bluetooth i aplikacja MyDyson – nowy model pozwala na połączenie z aplikacją, w której użytkownik tworzy swój profil włosów, na podstawie którego urządzenie dobiera idealną sekwencję kręcenia loków. Personalizacja stylizacji – aplikacja MyDyson umożliwia dostosowanie stylizacji do rodzaju włosów, dostarczając wskazówek, filmów instruktażowych i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Aplikacja monitoruje także potrzeby urządzenia, takie jak czyszczenie filtra. Nowe końcówki – Dyson Airwrap i.d. oferuje 3 nowe końcówki, które zapewniają więcej możliwości i większą precyzję stylizacji.

W skrócie, Dyson Airwrap i.d. to bardziej inteligentne urządzenie, które dzięki technologii Bluetooth i połączeniu z aplikacją MyDyson umożliwia bardziej spersonalizowaną i precyzyjną stylizację włosów.

Po sparowaniu multistylera z aplikacją MyDyson, użytkownik tworzy swój profil włosów. Zawiera on informacje potrzebne do stworzenia spersonalizowanej sekwencji kręcenia loków (i.d. curl) z czasem nawijania, kręcenia i utrwalenia włosów, dopasowanym do rodzaju i długości włosów, oraz poziomu zaawansowania w obsłudze urządzenia. Po zaprogramowaniu, spersonalizowana sekwencja kręcenia loków i.d. curl aktywuje się za jednym naciśnięciem przycisku.

Kształt i geometria zwężającej się do 20 mm końcówki umożliwia łatwe dotarcie blisko nasady włosów w celu uzyskania wyrazistych loków na całej długości pasma. Końcówka tworzy loki zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i w przeciwnym kierunku. Wzmocniony efekt Coandy przyciąga włosy i samoistnie nawija je wokół końcówki. Jedna końcówka, dwa tryby. Nowy format dyfuzora wykorzystuje efekt Coandy i rozprasza strumień powietrza na dwa różne sposoby, redukując puszenie się włosów. W trybie kopuły, powietrze jest zasysane i przepuszczane przez włosy, podkreślając naturalne fale lub loki, nadając im bardziej zdefiniowany skręt. W trybie dyfuzora, powietrze jest delikatnie rozpraszane przez dłuższe wypustki, aby dotrzeć głębiej do włosów, zapewniając efekt teksturowanych loków, na kręconych lub mocno skręconych włosach.

Koncentrator do stylizacji wykorzystuje efekt Coandy do przyspieszenia przepływu powietrza na dwóch zakrzywionych powierzchniach. Następnie dwa strumienie łączą się, tworząc jeden płaski strumień, który zapewnia efekt wygładzonych włosów.

Gama końcówek do stylizacji obejmuje końcówki cylindryczne do kręcenia, szczotki wygładzające do modelowania, okrągłe szczotki nadające objętość i końcówki do podsuszania. W ten sposób multistyler zaspokaja szerokie potrzeby i dopasowuje się do potrzeb różnych rodzajów włosów.

Multistyler występuje w dwóch zestawach – dla włosów prostych i falowanych oraz dla włosów kręconych i mocno skręconych. W każdym zestawie jest sześć końcówek, które umieszczone są w eleganckim etui zaprojektowanym przez firmę Dyson. Każdy nabywca może również odkryć pełną gamę dodatkowych i pojedynczych końcówek, które uzupełnią zestaw.

Aby zmienić połączenia w strukturze włosów przywracając im nowy styl, multistyler i suszarka Dyson Airwrap i.d. nie opiera się wyłącznie na funkcji regulacji temperatury. Dzięki wykorzystaniu strumieni powietrza możliwe jest uzyskanie większej objętości loków, unikając uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą. Urządzenie jest wyposażone w funkcję inteligentnej kontroli ciepła, która mierzy i reguluje temperaturę przepływającego powietrza. Utrzymując temperaturę poniżej 150 stopni, zapobiega niszczeniu włosów przez wysoką temperaturę i zachowuje ich blask. Zaprojektowany przez zespół ekspertów, silnik cyfrowy Dyson V9 zasila multistyler i suszarkę Dyson Airwrap i.d.. W połączeniu z unikalnymi końcówkami do stylizacji Dyson, silnik ten pozwala na stylizację włosów za pomocą powietrza, bez konieczności użycia wysokich temperatur.

Aby zapewnić dłuższą trwałość ulubionych fryzur, pierwsze produkty do stylizacji włosów na mokro Dyson Chitosan zostały opracowane z myślą o działaniu z urządzeniami Dyson do stylizacji włosów. Formuły oparte na chitosanie, złożonej makrocząsteczce pozyskiwanej z boczniaka ostrygowatego i opracowane z wykorzystaniem technologii Dyson Triodetic.

Regularna konserwacja urządzenia Airwrap zapewnia jego maksymalną wydajność. Użytkownicy za pośrednictwem aplikacji MyDyson mogą teraz sprawdzać stan filtra i wyświetlić instrukcje dotyczące czyszczenia i usuwania usterek. Migająca biała dioda LED na urządzeniu wskazuje, że należy wyczyścić filtr. Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z urządzenia, na pokrywie etui znajduje się uchwyt na telefon lub tablet, który ułatwia instalację oraz konfigurację aplikacji i.d. curl.