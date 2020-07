TEST: Lenovo Yoga C940

Etykietka „2-w-1” powoli przestaje pasować do nowoczesnych ultrabooków – niektóre z nich oferują znacznie więcej niż sam tryb dotykowy. Na przykład taka Yoga C940 może pełnić funkcję laptopa i tabletu, ale też cyfrowego notatnika… Dziś przetestujemy je wszystkie i przekonamy się, czy propozycja Lenovo jest warta naszej uwagi.

Zgrabna, nowoczesna forma ultrabooka zwraca uwagę nietypową konstrukcją zawiasu: wewnątrz niego kryje się soundbar Dolby Atmos. Niezależnie od trybu pracy urządzenia jest on skierowany w stronę użytkownika, co zapewnia wciągające, głębokie i realistyczne udźwiękowienie, w szczególności podczas oglądania filmów.

W testowej konfiguracji do dyspozycji otrzymaliśmy 14-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 4K i maksymalnej jasności 500 nitów. To piękny, perfekcyjnie responsywny panel: ostry, kontrastowy i barwny. Można korzystać z niego także w połączeniu z ukrytym wewnątrz obudowy laptopa aktywnym piórem. Rysik jest wygodny, na tyle dokładny, by sporządzać nim odręczne notatki lub proste szkice, a także automatycznie ładuje się po wsunięciu na miejsce. W ogóle Yoga C940 pełna jest drobnych udogodnień, które uprzyjemniają korzystanie z laptopa, takich jak superszybki czytnik linii papilarnych czy delikatne wybrzuszenie koło kamerki ułatwiające otwieranie klapy.

Wysoko oceniliśmy także komfort pracy na laptopie. Podświetlana, wyprofilowana klawiatura o niskim skoku pozwala pisać przez długie godziny bez zmęczenia dłoni, trackpad jest duży i precyzyjny, a podczas pracy urządzenie pozostaje rozkosznie ciche i chłodne. Wbrew trendom panującym wśród ultrabooków, Lenovo zdecydowało się na umieszczenie w nim jednego pełnowymiarowego portu USB; poza tym do dyspozycji dostajemy dwa złącza USB-C/Thunderbolt i minijacka.

Smukła obudowa komputera kryje w sobie procesor Core i7 10. generacji z grafiką Intel Iris Plus, 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci SSD, jak również baterię o pojemności 60 Wh. Yoga C940 działa sprawnie i wydajnie: czterordzeniowy układ bez problemu radzi sobie z multitaskingiem w wielu aplikacjach. Zintegrowana karta graficzna nadaje się nie tylko do oglądania filmów, ale także pracy w programach graficznych i grania w prostsze lub starsze tytuły.

Oczywiście fantastyczna specyfikacja nie pozostała bez wpływu na czas pracy na baterii. Ten okazał się krótki jak na ultrabooka: średnio intensywne korzystanie z edytorów tekstu, kilku kart w przeglądarce i Spotify pozwala pracować przez 7-8 godzin bez konieczności podłączania sprzętu do prądu, ale edycja zdjęć obcina ten czas o prawie połowę. Taki już jednak urok laptopów z ekranami 4K.

Yoga C940 to jeden z najoryginalniejszych komputerów 2-w-1, z jakimi mieliśmy do czynienia. Doskonała szybkość, przemyślana konstrukcja i wygodna obsługa – czy tak wyglądają ultrabooki przyszłości?

Specyfikacja