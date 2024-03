TEST: Aqara Camera E1

Podczas gdy większość kamer wewnętrznych zapewnia statyczny widok, Aqara Camera E1 jest nieco inna. Największą jej zaletą jest funkcja obrotu/pochylenia, która pozwala zapewnić pełny, 360-stopniowy (no dobrze, 350!) widok lokalizacji. Oprócz możliwości obracania się po pełnym okręgu, możesz także skierować kamerę 2K w górę i w dół, w zależności od tego, co chcesz zobaczyć. Zwykle kamery obrotowe/uchylne są znacznie większe niż inne modele, byłem więc bardzo pozytywnie zaskoczony, przekonując się, że Camera E1 jest naprawdę bardzo mała.

Niewielki rozmiar pozwala na umieszczenie kamery w niepozornym miejscu w domu. Można także zamontować ją w dowolnej orientacji dzięki zawartym w opakowaniu śrubom. Chociaż w zestawie znajduje się kabel USB-C, ma on zaledwie 90 cm długości, co jest rozczarowujące, ponieważ do większości instalacji potrzebny jest dłuższy przewód. Będziesz także musiał zaopatrzyć się we własny zasilacz.

Kamera jest kompatybilna z systemami Amazon Alexa, Google Home i Apple HomeKit. Bez względu jednak na to, którego używasz, musisz skonfigurować aparat za pomocą towarzyszącej aplikacji Aqara Home na iOS lub Androida. W apce można uzyskać najpełniejszą kontrolę nad kamerą, aby zobaczyć podgląd na żywo i obracać ruchomą jej częścią. Sterowanie nie ma żadnych opóźnień. Na ekranie głównym apki można także zrobić zdjęcie, rozpocząć nagrywanie, a nawet użyć mikrofonu do rozmowy z dowolną osobą znajdującą się w pobliżu kamery. Jakość wideo w rozdzielczości 2K jest świetna zarówno w dzień, jak i w nocy przy włączonej opcji noktowizji.

Warto zauważyć, że jest to kamera obrotowo-uchylna, dlatego należy obniżyć oczekiwania co do pola widzenia. To wynosi 102 stopnie, ale oczywiście przy możliwości obracania i pochylania nie ma to tak dużego znaczenia jak w przypadku kamery stacjonarnej. Zwłaszcza, że jedną z ciekawych funkcji aplikacji jest wykrywanie osób. Ta automatycznie przesuwa kamerę, aby nagrywać daną osobę i podążać za nią w polu widzenia. Podobnie jak w przypadku innych kamer bezpieczeństwa, możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomienia na smartfona po wykryciu ruchu.

Można także oglądać obraz z kamery za pośrednictwem aplikacji Apple Dom, ale ma to dużą wadę. Funkcja obrotu i pochylenia nie jest w niej dostępna, gdyż Apple nie zapewnia natywnej kontroli obrotu/pochylenia za pośrednictwem aplikacji inteligentnego domu.

Aqara bezpłatnie przechowuje w chmurze 24 godziny nagranych filmów. Jedynym haczykiem jest to, że jest on przechowywany tylko w rozdzielczości 360p, czyli w znacznie niższej niż natywne 2K, które widzi kamera. Możesz przedłużyć ten okres do 30 dni w przypadku subskrypcji o wartości 4,99 USD miesięcznie lub 49,99 USD rocznie, która umożliwia także przechowywanie i dostęp do filmów w pełnej rozdzielczości. Alternatywnie można jednak użyć własnej karty microSD do przechowywania nagranych filmów, co jest wspaniałą opcją.

Każdy posiadacz Apple HomeKit powinien rozważyć użycie kamery z Apple HomeKit Secure Video. Dzięki temu można przechowywać zaszyfrowane nagrania w ramach istniejącego planu iCloud+ już od kilku złotych miesięcznie. Ta opcja umożliwia zatrzymanie nagrań na maksymalnie 10 dni w chmurze i ściągnięcie ich na dysk lokalny.

Kamera Aqara E1 nie jest do końca idealna, szczególnie ze względu na małe pole widzenia i brak wewnętrznego akumulatora. Ale te problemy są równoważone przez wiele innych pozytywów. Zwłaszcza jeśli jesteś fanem Apple, kompatybilność z HomeKit SecureVideo sprawia, że jest to bardzo kuszący zakup.

Specyfikacja

CENA 279 PLN

279 PLN MAKSYMALNA

ROZDZIELCZOŚĆ 2K

2K TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth 5.2

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 WYMIARY 69 x 69 x 104 mm