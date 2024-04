TEST: Lenovo LOQ 15IAX9I

Laptopy gamingowe wciąż budzą w większości osób bardzo jednoznaczne skojarzenia dużych, ciężkich i drogich maszyn. Oczywiście z biegiem lat ten wizerunek zaczął być odczarowywany, tym razem jednak na mój warsztat testowy trafił szczególnie interesujący produkt z tej kategorii.

Wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec ubiegłego roku Intel zdecydował, że nadszedł czas na nową strategię w tym segmencie, zwracając się do jednego z największych producentów notebooków do gier, Lenovo, o wspólne wypuszczenie na rynek serii gamingowych notebooków z procesorem o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. Oparte miałyby być, rzecz jasna, o ostatni nabytek w portfolio Intela, a dokładniej na GPU Arc A530M (4 GB GDDR6). I tak oto na rynek trafił Lenovo LOQ 15IAX9, dostępny w cenie 3 999 PLN.

Co naprawdę ciekawe, to obsługa kodowania AV1, której nie mają karty z serii GeForce RTX 3000 czy Radeon RX 6000. Choć Intel nie ma doświadczenia NVIDII w zakresie technologii upscalingu, opracował XeSS, mający konkurować z DLSS i FSR.

Lenovo LOQ 15IAX9I jest wyposażony w procesor Intel Core i5-12450HX, składający się z czterech rdzeni P i czterech rdzeni E, co daje łącznie 12 wątków i maksymalną częstotliwość 4,4 GHz. Procesor i karta graficzna są obsługiwane przez 16 GB pamięci DDR5 wyprodukowanej przez Samsunga oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB od Solidigm.

Wyświetlacz oparty jest na panelu IPS o przekątnej 15,6 cala, ma rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania 144 Hz, oferując 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB. Panel FHD, w który wyposażony jest Lenovo LOQ 15IAX9I, został wyprodukowany przez firmę CSOT (TCL) i oferuje dobre wyniki jak na tę klasę, z poziomem jasności 315 cd/m2 i bardzo wysokim kontrastem. Odwzorowanie kolorów i ich jednolitość również nie są złe.

Na system dźwięku stereo składają się dwa głośniki o mocy 2 W i kodek Realtek ALC3287, natomiast łączność sieciową zapewnia Realtek 8852BE + Bluetooth 5.2 oraz Realtek Gigabit LAN. Jest więc skromnie, ale poprawnie.

Jeśli chodzi o łączność, mamy tu trzy porty USB-A 3.2 Gen 1, złącze USB-C 3.2 Gen 2 (PD 140 W, DP 1.4), HDMI 2.1, wejścia/wyjścia audio i RJ-45, natomiast do wideokonferencji do dyspozycji oddano kamerę 720p, wyposażoną w e-shutter.

Diablo 4, World of Tanks, League of Legends, DOTA czy WoW, mogą bez problemów osiągnąć płynność na średnich ustawieniach, co oznacza, że mamy do czynienia ze znakomitym stosunkiem jakości do ceny

Co nie mniej ważne, LOQ 15IAX9I jest wyposażony w baterię 60 Wh (3 887 mAh). Miłą niespodzianką jest czas działania na baterii, który w przypadku lekkiej pracy wyniósł średnio 11 godzin, a przy graniu 4 godziny. Notebook jest fabrycznie kompatybilny z preinstalowanym systemem Windows 11.

Laptop wykonany jest z tworzywa sztucznego. Na pierwszy rzut oka konstrukcja jest solidna, a matowe wykończenie przypomina anodyzowane aluminium z serii Legion. Co więcej, w pełni przyczynia się do tego wrażenia klawiatura, której klawisze mają taki sam skok 1,5 mm jak w przypadku starszych braci.

Układ złączy jest znany: USB-A, USB-C, audio i przycisk zaślepki kamery internetowej znajdują się po prawej stronie, natomiast reszta złączy umieszczona została w środkowej części tyłu, podobnie jak w przypadku serii Legion.

Mamy do czynienia z solidnym układem chłodzenia, dzięki przewymiarowanym szczelinom wentylacyjnym. Wentylatory wprowadzają zatem zimne powietrze przez dolną część obudowy, gorące zaś odprowadzane jest tyłem, gdzie znajdują się specjalnie wycięte i przeznaczone tylko do tego obszary. Układ chłodzenia składa się z trzech rurek cieplnych o imponującej grubości, dwóch radiatorów i dwóch wentylatorów odśrodkowych. Chipset i pamięć również są chronione dedykowanymi radiatorami.

Z drugiej strony mamy szybki dostęp do dysku SSD NVMe (ten od Solidigm oferuje średnią wydajność), który można łatwo wymienić. Znajdziemy też wolny slot M.2 2230, a jeśli będziemy potrzebować, łatwo dostępna będzie także bateria BIOS-u. Jedyne, na co mógłbym ponarzekać, to zastosowanie mniejszego akumulatora niż pozwala na to przestrzeń.

Intel Core i5-12450HX to zrównoważony i nowoczesny procesor, który oferuje wystarczającą moc obliczeniową nawet dla najbardziej wymagających tytułów, biorąc pod uwagę omawiany przez nas przedział cenowy.

Pod względem ceny notebooki wyposażone w procesor Intel Arc 5 A530M są o około 500-800 złotych tańsze od porównywalnych modeli (pod względem procesora i wyświetlacza) wyposażonych w RTX 3050 4 GB, co stanowi znaczącą różnicę cenową w tej kategorii. Oczywiście porównanie nie jest proste, bo istnieje znacząca różnica wydajności między RTX 3050 4 GB a 6 GB. Z drugiej strony układ chłodzenia Lenovo LOQ jest jednym z najbardziej wydajnych w tej kategorii cenowej. Pomimo trudności w porównaniu jabłek do pomarańczy, w testach w większości przypadków powinien zwyciężyć Intel Arc 5 A530M, którego surowa moc jest imponująca. Należy jednak pamiętać, że NVIDIA ma znacznie lepsze doświadczenia w zakresie sterowników i współpracy z producentami gier, co daje jej przewagę bezpośrednio w grach.

Skupiając się jednak na dzisiejszym bohaterze, popularne tytuły, takie jak Diablo 4, World of Tanks, League of Legends, DOTA czy WoW, mogą bez problemów osiągnąć płynność na średnich ustawieniach, co oznacza, że mamy do czynienia ze znakomitym stosunkiem jakości do ceny.

Czy zatem Lenovo LOQ 15IAX9I to prawdziwy gamingowy potwór? Oczywiście, że nie, ale czegoś takiego też nie mogliśmy spodziewać się w segmencie poniżej 4 tysięcy złotych. Z drugiej strony laptop to wszechstronny komputer, który za cenę, za jaką jest sprzedawany, ma wiele do zaoferowania, niezależnie od tego, czy mówimy o grze czy edukacji. Poza osobami, które już po specyfikacji wiedzą, że powinny go unikać, nie jest to także dobry wybór dla osób pracujących w zawodach kreatywnych (przede wszystkim grafice i fotografii), dla których wspomniana matryca nie będzie najlepszym możliwym wyborem.

Specyfikacja

CENA 3 999 PLN

3 999 PLN PROCESOR Intel Core i5-12450HX 4,4 GHz

Intel Core i5-12450HX 4,4 GHz RAM 16 GB DDR5 4 800 MHz

16 GB DDR5 4 800 MHz GPU Intel Arc A530M 4 GB GDDR6

Intel Arc A530M 4 GB GDDR6 SSD 512 GB

512 GB EKRAN 15,6” 1920×1080 px, 144 Hz

15,6” 1920×1080 px, 144 Hz WYMIARY 21,9 x 359,8 x 258,7 mm

21,9 x 359,8 x 258,7 mm WAGA 2,38 kg