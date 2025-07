TEST: TCL C8K

TCL to marka, która jeszcze kilka lat temu kojarzyła się głównie z budżetowymi telewizorami z dobrą relacją ceny do przekątnej ekranu. Dziś producent nie ukrywa, że celuje także w segment średni i premium, gdzie rządzą Samsung i Sony. Model C8K to jedna z najnowszych prób wejścia na wyższy poziom – telewizor QD-Mini LED o częstotliwości odświeżania 144 Hz z technologicznie rozbudowanymi funkcjami dla graczy i miłośników kina. Czy to wystarczy, by zagrozić konkurencji?

Po kilku tygodniach użytkowania należy podkreślić, że C8K to model pełen kontrastów. Tam, gdzie miał błyszczeć – często zawodzi. A tam, gdzie nie obiecywano cudów – radzi sobie poprawnie.

Zacznijmy od najważniejszego aspektu – jakości obrazu. TCL C8K wykorzystuje podświetlenie Mini LED z wielostrefowym wygaszaniem, co w teorii powinno zapewniać wysoki kontrast i głęboką czerń, zbliżoną do OLED-ów. W praktyce jednak efekt bywa rozczarowujący. Lokalne wygaszanie działa agresywnie, co skutkuje wyraźnym efektem halo, zwłaszcza w scenach o dużym kontraście – typowych dla filmów czy gier.

Czerń jest raczej ciemnoszara, a kolory, choć nasycone, często balansują na granicy przejaskrawienia. Tryby fabryczne wymagają ręcznej kalibracji – inaczej obraz wygląda sztucznie. Również kąty widzenia są ograniczone – już przy lekkim odchyleniu w bok zauważalne jest pogorszenie nasycenia i kontrastu.

Zaskakująco słabo wypada także płynność obrazu. Choć TCL deklaruje odświeżanie 144 Hz, w praktyce interpolacja ruchu często powoduje smużenia i nienaturalne artefakty, zwłaszcza w dynamicznych scenach akcji. Fani sportu czy gier mogą być tym mocno rozczarowani.

TCL promuje zestaw audio sygnowany logo Onkyo, sugerując, że możemy liczyć na dźwięk kinowej jakości. Niestety, realia są dużo bardziej przyziemne. Wbudowane głośniki oferują dźwięk, który jest płaski. Brakuje basu, środek pasma bywa przytłumiony, a wysokie tony potrafią być natarczywe. Podczas oglądania filmów efekty przestrzenne są praktycznie niewyczuwalne, a przy wyższych poziomach głośności pojawiają się zniekształcenia.

C8K działa pod kontrolą Android TV (Google TV), co samo w sobie jest dużym plusem. Jednak wydajność działania systemu w tym modelu pozostawia sporo do życzenia. Telewizor potrafi działać ociężale, przełączanie między aplikacjami trwa kilka sekund, a sama nawigacja po interfejsie jest pełna mikroprzycięć. Problemy pojawiają się też przy wznawianiu odtwarzania lub szybkim przewijaniu materiałów – zwłaszcza w aplikacjach zewnętrznych, gdzie animacje często klatkują.

TCL reklamuje C8K jako telewizor dla graczy. Na papierze wygląda to obiecująco: HDMI 2.1, VRR i ALLM. W praktyce jednak nie wszystko działa idealnie. Choć po podłączeniu konsoli nowej generacji można uzyskać niski input lag, to niektóre gry miewają problemy z zachowaniem płynności – zwłaszcza przy włączonym VRR. Ograniczenia matrycy powodują, że przy szybkich ruchach (np. w wyścigach lub strzelankach) pojawiają się cienie i efekt ghostingu. Dla „niedzielnego” gracza to może być do zaakceptowania, ale entuzjaści grania będą zawiedzeni.

Z zewnątrz TCL C8K prezentuje się bardzo atrakcyjnie – smukłe ramki, eleganckie wykończenie, metalowy front i dyskretna podstawa. To bez wątpienia jeden z lepiej wyglądających modeli w ofercie TCL. Szkoda, że dołączona podstawka jest mało stabilna – przy większych przekątnych ekran potrafi delikatnie „kołysać się” przy dotknięciu lub zmianie ustawień. W tej klasie cenowej oczekiwalibyśmy czegoś solidniejszego.

TCL C8K miał być telewizorem, który przekona wymagających użytkowników do marki. Niestety – mimo efektownej specyfikacji i nowoczesnych technologii – w praktyce jest to model pełen kompromisów. W tej cenie można oczekiwać więcej – i lepiej skierować wzrok ku sprawdzonym propozycjom od bardziej doświadczonych producentów.

Specyfikacja

CENA Od 6 999 PLN

Od 6 999 PLN PRZEKĄTNE 65-98”

65-98” ROZDZIELCZOŚĆ 4K

4K ŁĄCZNOŚĆ BT 5.4, Wi-Fi 6, 4x HDMI 2.1