Kwiecień 2024, 4/2024

Czasami świat daje ci sygnał, że pora na nową technologię. Może to być związane z przypływem gotówki lub wyprzedażą swoich dóbr. Często jednak taką prawdziwą wskazówką jest moment, w którym analogi pada zaczynają driftować niczym motyl w tunelu aerodynamicznym, a ekran laptopa staje się czarniejszy niż dno bezkresnego oceanu. Chcesz zaplanować kolejną dużą modernizację w tym roku? W takim razie sprawdź nasz ranking trendów, który obejmuje wszystkie najbardziej ekscytujące technologie i urządzenia, które są już dostępne lub jawią się na horyzoncie, od inteligentnych pierścieni po przezroczyste telewizory.

A jako że temperatury zaczynają rosnąć, może to już moment na to, by pomyśleć o alternatywie dla telewizora, która pozwoli w łatwy sposób wyświetlać filmy na dużej powierzchni? Przenośne projektory to trend, któremu postanowiliśmy poświęcić w tym wydaniu specjalny przewodnik.

Ten numer to także sporo nowych gier i oczywiście testów gadżetów. Wśród tych ostatnich na recenzencki warsztat trafił przekrój totalny: nowy smartfon realme i laptop Lenovo, rozwiązania smart home od Nuki i Yale, sprzęt do kuchni Instant Pot i Sage, a nawet coś, co ma zadbać o bezpieczeństwo najlepszego przyjaciela człowieka…

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

