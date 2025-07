Thule Aion: w dobrym stylu

W świecie nowoczesnego podróżowania liczy się nie tylko wygoda, ale także odpowiedzialność – za to, co pakujemy, i w co pakujemy. Dlatego kolekcja Thule Aion, znana ze swojej wszechstronności i trwałości, zyskała grono wiernych użytkowników. W tym sezonie szwedzka marka poszerzyła ją o cztery nowe produkty, które odpowiadają na potrzeby współczesnych podróżników – praktyczne, modułowe, przyjazne środowisku, a przy tym stylowe i wygodne.

Wśród nowości znajdziemy: dużą torbę podróżną na kółkach 70 cm, organizer podróżny 2w1, funkcjonalną torbę na ramię typu tote oraz minimalistyczną kosmetyczkę. Wszystkie utrzymane są w ponadczasowej kolorystyce – Nutria i Black – i doskonale uzupełniają dotychczasową serię Aion.

To, co wyróżnia Thule Aion, to podejście do designu – nie tylko estetyka, ale także modułowość i praktyczność. Produkty z kolekcji można dostosowywać do różnych scenariuszy – od spontanicznego wypadu na siłwonię, przez codzienne dojazdy do pracy, aż po tygodniową podróż. Przegrody na brudne ubrania, wodoodporne wykończenia, chowane paski, segmentowe wnętrza – to tylko niektóre z funkcjonalnych rozwiązań, które czynią z Aion kolekcję elastyczną i niezawodną.

Co ważne, produkty nie tylko dobrze wyglądają, ale są też niezwykle trwałe i odporne – dzięki zastosowaniu woskowanego płótna z recyklingu, które z czasem nabiera unikalnego charakteru. To materiał, który nie tylko chroni zawartość przed wilgocią i zabrudzeniem, ale także dobrze znosi trudy częstego użytkowania.

Wszystkie elementy kolekcji Thule Aion wykonano w duchu zrównoważonego rozwoju – z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu, bez szkodliwych substancji (PFC-free). Co więcej, mają one certyfikat bluesign, który gwarantuje etyczne podejście do produkcji i ochronę środowiska na każdym etapie – od pozyskiwania surowców po warunki pracy w fabrykach.

To rozwiązania stworzone nie tylko z myślą o użytkowniku, ale i o planecie – doskonałe dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis między jakością a odpowiedzialnością.

Thule Aion to kolekcja dla tych, którzy podróżują z głową – dosłownie i w przenośni. Sprawdzi się w każdej sytuacji, a dzięki nowym produktom jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nowoczesnego stylu życia. Pakuj się stylowo. Pakuj się świadomie.

Wybrane produkty

Thule Aion Spinner 70 cm

Wytrzymała torba na kółkach idealna na długie podróże. Ma kompresyjne pasy, przegrodę na mokre rzeczy i wodoodporne wykończenie.

1 799 PLN, www.thule.com

Thule Aion Duffel 35L

Stylowa torba sportowo-miejska z oddzielną kieszenią na brudne ubrania i wyściełaną przegrodą na laptopa. Idealna na siłownię lub weekendowy wyjazd.

799 PLN, www.thule.com

Thule Aion Sling Bag

Kompaktowa torba na ramię z miejscem na dokumenty i elektronikę. Idealna w podróży, do miasta i na lotnisko – zawsze pod ręką.

299 PLN, www.thule.com