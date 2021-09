TEST: JBL Tour Pro+

Oferta JBL powiększyła się niedawno o dwa modele z serii Tour, stworzone z myślą o jak najlepszych wrażeniach dźwiękowych. O ile Tour One zostały zaprojektowane z myślą o odsłuchu w domu, biurze i długiej podróży, Tour Pro+ to lekka, prawdziwie bezprzewodowa propozycja na miasto lub na trening.

Po otwarciu opakowania, moim oczom ukazało się matowe etui ładujące z czarnego plastiku oraz okrągłe wkładki douszne. Chociaż dość duże, słuchawki są przyjemnie stabilne i lekkie: podczas treningu pozostawały one cały czas na miejscu, a płaski profil sprawił, że były one niewrażliwe na świst wiatru.

Nieco mniej spodobało mi się natomiast sterowanie, wykorzystujące dotykowe panele na obydwu wkładkach. Nie zliczę momentów, w których przez przypadek zatrzymałem muzykę lub wyłączyłem redukcję szumów, gdy tylko chciałem poprawić włosy lub otrzeć pot z czoła. Użytkownicy Androida mają tutaj ułatwioną sprawę, ponieważ słuchawki są natywnie kompatybilne z Asystentem Google i reagują na hasło „Hej, Google”.

JBL Tour Pro+ są kompatybilne z aplikacją My JBL Headphones, pozwalającą na personalizację profilu dźwiękowego, zmianę ustawień sterowania i włączenie ANC. Apka działa płynnie i sprawnie, podobnie zresztą jak funkcja Dual Connect, rozpoczynająca proces parowania już w momencie otwarcia etui. Do dyspozycji mamy także dwie technologie transparentności dźwięku. Gdy zależało mi na zachowaniu kontaktu z otoczeniem, często korzystałem także z możliwości słuchania na jednej wkładce; wydłuża to całkowity czas pracy na baterii, który i tak należy do bardzo dobrych.

Jedno ładowanie Tour Pro+ starczało na około 6,5 godziny słuchania muzyki z włączonym ANC i przy głośności odrobinę poniżej 50%. Wynik ten jest naprawdę imponujący, w szczególności, że etui zostało wyposażone w naprawdę potężny akumulator, wydłużający ten czas do 32 godzin.

System redukcji hałasu działa bez zarzutu. Tour Pro+ nie miały problemów z wygłuszeniem niezbyt ostrych, monotonnych dźwięków (na przykład odgłosów ruchu drogowego czy szumu odkurzacza); nagłe, bardzo donośne odgłosy potrafiły przebić się do moich uszu, ale nie były one tak drażniące, jak po zdjęciu słuchawek.

Na plus należy zaliczyć także brzmienie Tour Pro+: w domyślnych ustawieniach grają one naturalnie, dynamicznie i z zachowaniem równowagi między tonami. Basy są czyste, średnica – barwna i detaliczna, zaś soprany wyraźnie zaznaczone. Aplikacja mobilna umożliwia lekkie dopasowanie brzmienia do naszych preferencji; osobiście najbardziej spodobał mi się tryb Vocal, przepięknie eksponujący nie tylko wokale, ale także wiele instrumentów.

Zastosowane w słuchawkach potrójne mikrofony wzorowo radziły sobie ze zbieraniem mojego głosu. Mimo tego, że niejednokrotnie prowadziłem rozmowy telefoniczne w głośnym otoczeniu, moi rozmówcy nie narzekali na jakość połączenia i nie prosili mnie o powtórzenie. Czyni to z Tour Pro+ idealną propozycję dla osób szukających muzycznego towarzysza do pracy i relaksu.

SPECYFIKACJA