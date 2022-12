TEST: Withings ScanWatch

Withings ScanWatch to hybrydowy smartwatch z zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi dla osób, które nie lubią smartwatchy. Czy ma to sens?

Granica dzieląca monitory fitness i zegarki do biegania zaciera się. Obecnie ScanWatch ma oznaczenie CE do wykrywania migotania przedsionków, zarówno za pomocą elektrokardiogramu (EKG), fotopletyzmografii (PPG), jak i pomiaru SpO2. Może również wykrywać nocne zaburzenia oddychania z pełnym certyfikatem CE dla funkcji wykrywania bezdechu sennego.

Zegarek wygląda szykownie z nutą ponadczasowej elegancji. Ma też wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej 316L. Hybrydowa tarcza zegarka jest chroniona przez szkiełko szafirowe, dzięki czemu jest nie tylko ładna, ale także odporna na zarysowania i pęknięcia.

Pasek wygląda i w dotyku przypomina skórę, ale tak nie jest: to wysokowydajna opaska z fluoroelastomeru, najwyraźniej znana ze swojej „trwałości, biokompatybilności i komfortu”. Rzeczywiście, jest wygodna w noszeniu, szczególnie w porównaniu z niektórymi silikonowymi opaskami, które obecnie otrzymujesz z tańszymi urządzeniami.

Mały ekran PMOLED jest wystarczająco ostry, aby wyświetlić kilka podstawowych statystyk i można nim sterować za pomocą cyfrowej korony: naciśnij ją, aby aktywować ekran, i obróć, aby przewijać widżety.

Skanowanie EKG trwa 30 sekund i można je zainicjować z zegarka. Wyniki można wyświetlić w aplikacji Health Mate. Oprócz rozpoznawania migotania przedsionków czujniki mogą również określić, czy rytm serca jest zbyt wolny lub zbyt wysoki dzięki funkcji proaktywnego skanowania serca. Wyniki skanów EKG można wyeksportować w formacie PDF i przekazać lekarzowi. Prawdopodobnie nie będzie to wystarczającym dowodem dla lekarza rodzinnego, aby potwierdzić problem z sercem, ale może skłonić go do dalszego zbadania sytuacji.

Inną główną funkcją ScanWatch jest monitorowanie snu, a dokładniej „wykrywanie zaburzeń oddychania”. Według Withings „szacuje się, że miliard ludzi cierpi na łagodny lub ciężki bezdech senny, jednak 8 na 10 osób nie wie, że go ma”. Oczywiście może być milion powodów, dla których nie śpisz dobrze, w tym zła dieta, brak rutyny przed snem, zbyt częste wpatrywanie się w ekran telefonu, stres itp. Jeśli jednak głównym winowajcą są twoje zaburzenia oddychania, ScanWatch może to zidentyfikować.

Nie musisz nic robić poza noszeniem zegarka, aby monitorować sen i nie ma potrzeby ustawiania harmonogramu snu w aplikacji Health Mate. Zegarek śledzi także czas trwania, głębokość, regularność, przerwy i tętno podczas snu.

Withings ScanWatch nie jest perfekcyjnym urządzeniem do śledzenia treningów, ale jest wystarczająco dobry do codziennego śledzenia aktywności, takich jak liczenie kroków. ScanWatch może również automatycznie wykrywać pewne czynności, takie jak bieganie i jazda na rowerze, chociaż kilka razy wykrył, że prowadzę samochód, kiedy jeździłem na rowerze.

Aplikacja Health Mate ma wirtualny system osiągnięć, w którym możesz odblokowywać trofea, osiągając określone cele. Ta funkcja może zostać ulepszona, ponieważ niektóre osiągnięcia są całkowicie losowe, a aplikacja nie mówi, dlaczego je zdobywasz.

Jeśli nie lubisz nowoczesnego wyglądu Fitbit Sense i wolisz smartwatch z bardziej ponadczasowym designem, ScanWatch może być idealnym wyborem dla ciebie.

Specyfikacja