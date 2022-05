Yamaha wprowadza do sprzedaży amplituner R-N2000A i kolumny NS-2000A￼

Yamaha zaprezentowała dwa nowe modele Hi-Fi z serii 2000 – stereofoniczny amplituner sieciowy R-N2000A oraz wolnostojące kolumny głośnikowe NS-2000A. Najnowsze konstrukcje nawiązują do flagowych serii 5000 i 3000 Yamahy, jednocześnie zapewniając nowe rozwiązania na miarę ery streamingu.

Sieciowy amplituner stereo R-N2000A

Amplituner stereo R-N2000A umożliwia korzystanie z licznych serwisów streamingowych i materiałów audio w wysokiej rozdzielczości, odnajdując się praktycznie we wszystkich gatunkach muzycznych.

Producent zadbał o to, aby R-N2000A gwarantował najwyższą jakość dźwięku, co jest zasługą różnorodnych rozwiązań technicznych, zaczerpniętych z najlepszych wzmacniaczy japońskiej marki. Przedni panel wyposażony jest w klasyczne analogowe mierniki poziomu i czytelny wyświetlacz LED. Dodatkowo urządzenie może pochwalić się wydajnym przetwornikiem DAC USB i złączem HDMI ARC, które pozwala na łatwe podłączenie urządzenia do telewizora.

Projektanci wyposażyli model R-N2000A w funkcję automatycznej kalibracji YPAO. Jej zadaniem jest ocena kształtu pomieszczenia odsłuchowego, materiału pokrywającego ściany oraz określenie pozycji głośników. Na podstawie zebranych danych YPAO automatycznie reguluje parametry dźwięku, aby zapewnić idealne brzmienie w odniesieniu do warunków akustycznych w pokoju. Tym samym zwykła przestrzeń mieszkalna jest przekształcana w idealne pomieszczenie odsłuchowe, w czym pomagają także duży transformator toroidalny i przetwornik C/A ES9026PRO firmy ESS Technologies.

Yamaha zastosowała Mechanical Ground Concept – koncepcję, zgodnie z którą śruby nóżek wspawane są bezpośrednio do głównego chassis urządzenia. Do chassis zamocowane są też radiator, transformator zasilający i kondensatory blokowe. Taka konstrukcja ma za zadanie zapobiegać niepożądanym wibracjom, co wpływa na bardzo ekspresyjne przenoszenie się niskich częstotliwości i pozwala poczuć głęboki rytm muzyki.

Układy wzmacniacza mocy, w tym zasilacz, zostały zainstalowane niezależnie od podłoża. Ma to na celu dokładne przetwarzanie wszystkich częstotliwości obsługiwanego pasma oraz podkreślenie harmonii i muzykalności dźwięku. Technologia w pełni „pływającego” i zbalansowanego obwodu wzmacniacza mocy (eliminująca efekty drobnych wahań napięcia i zewnętrznych zakłóceń uziemienia) wraz z idealnie symetryczną konstrukcją pozwalają na osiągnięcie świetnego stosunku sygnał/szum i właściwej separacji kanałów. Przekłada się to na doskonałą ekspresję w wydobywaniu i odtwarzaniu dźwięków poszczególnych instrumentów muzycznych.

Amplituner R-N2000A wyposażony jest w system Yamaha MusicCast. Oznacza to, że słuchacz może cieszyć się muzyką w dowolnym miejscu w domu, dzięki współpracy z innymi kompatybilnymi urządzeniami w ramach tego systemu multiroom. Najnowszy model pozwala także na słuchanie muzyki z takich serwisów strumieniowych jak np. Spotify, Amazon Music HD czy Apple Music. Dzięki temu użytkownik może korzystać z materiałów wysokiej jakości, w tym zakodowanych przy użyciu bezstratnych formatów audio.

Wolnostojące kolumny głośnikowe NS-2000A

Yamaha przy projektowaniu swojej drugiej nowości – podłogowych kolumn NS-2000A – opierała się na bogatym doświadczeniu w produkcji instrumentów muzycznych.

Inżynierowie dążyli do uzyskania spójnej równowagi tonalnej w całym spektrum przetwarzanych częstotliwości. Pomogła w tym zastosowana we wszystkich przetwornikach nowo opracowana membrana Harmonious Diaphragm. Wykonana została ona z materiału Zylon (cechującego się znakomitą szybkością reakcji i minimalnym rozproszeniem zewnętrznym) oraz świerku, który stosuje się również w płytach rezonansowych fortepianów i gwarantuje odpowiednią emisję dźwięku. Dzięki temu muzyka jest bogatsza, piękniejsza i bardziej harmonijna.

Przy opracowywaniu obudowy kolumny NS-2000A pod kątem optymalizacji dynamiki, japoński producent wykorzystał nowoczesne technologie projektowania głośników. Zastosował też wibrometry laserowe, które wykorzystuje się m.in. w badania nad instrumentami muzycznymi. Projektanci sięgnęli też po zaawansowaną analizę FEM, czyli metodę elementów skończonych. Wzmocniono poprzeczną część obudowy, co przełożyło się na solidne przenoszenie basu i szeroką scenę dźwiękową.

W kolumnach znalazła się także unikalna tuba rezonansowa eliminująca fale stojące wewnątrz obudowy i redukująca potrzebę stosowania dużej ilości materiałów wytłumiających. Za usuwanie niepotrzebnych rezonansów odpowiadają specjalnie ukształtowane komory R.S., które umieszczono za membranami przetworników wysoko- i średniotonowego. Wpływa to na dokładność odtwarzanej muzyki, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich szczegółów zawartych w materiale dźwiękowym.

Elegancka stylistyka obudowy głośników NS-2000A oddaje długą i bogatą historię rzemiosła fortepianowego Yamahy. Nowe kolumny mają to samo błyszczące wykończenie, które można znaleźć w fortepianach japońskiego producenta. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się wyjątkową elegancją, a NS-2000A z miejsca staną się prawdziwą ozdobą dowolnego pomieszczenia.

Zestaw składający się z amplitunera sieciowego R-N2000A i wolnostojących kolumn NS-2000A ma być dostępny na rynku od czwartego kwartału bieżącego roku.