TEST: JBL Quantum TWS

Moda na słuchawki true wireless nie słabnie, a wręcz nasila się przez produkty kierowane do najróżniejszych grup użytkowników. JBL, coraz śmielej poczynające sobie w segmencie gamingowym, również tutaj postanowiło zaznaczyć swoją obecność.

Tuż po otwarciu etui zaskakuje nas dołączony do zestawu i idealnie wpasowany adapter USB-C i to on zwiastuje, że słuchawki nie są dedykowane tylko słuchaniu muzyki, czy prowadzeniu rozmów przy pomocy urządzeń mobilnych. Producent faktycznie pozycjonuje Quantum TWS jako słuchawki gamingowe, które towarzyszyć mogą nam w każdej, nie tylko tej z bohaterami gry, podróży. Zatem jeśli mamy adapter – podłączamy go, parujemy słuchawki i możemy rozpoczynać rozgrywkę. Tutaj pierwsza przeszkoda – o ile słuchawki możemy skonfigurować z konsolami Nintendo Switch, Steam Deck oraz PS5, zabrakło wsparcia dla Xboxa. Być może zmieni to kolejna aktualizacja, ale póki co właściciele konsoli Microsoftu nie połączą tych urządzeń.

Każdy gracz wie, że muzyka i dźwięk, a czasem także komunikacja między graczami jest bardzo ważna i opóźnienie nawet sekundowe może być denerwujące. I tutaj miłe zaskoczenie. Te niewielkie słuchawki doskonale radzą sobie z dźwiękiem, jego czystością i precyzyjnym odwzorowaniem tonów, a także nie generowaniem opóźnień. Grając w gry, które już wcześniej znałem, nie słyszałem zdecydowanej różnicy w otaczającym mnie dźwięku. Muszę zarazem przyznać, że Quantum TWS przyjemnie zamykają przestrzeń wokół gracza i pozwalają całkowicie zatopić się w świecie ogrywanego tytułu. Jest to możliwe dzięki technologii JBL QuantumSURROUND, która umożliwia symulację dźwięku wielokanałowego, aby stworzyć wyjątkowo realistyczną scenę dźwiękową.

Słuchawki są wyposażone w sześć mikrofonów, więc podczas rozgrywki online grając z innymi zawodnikami, możemy swobodnie się z nimi porozumiewać. A jeśli zastanawiacie się, jak słuchawki spisują się poza gamingową rzeczywistością – spieszę wyjaśnić, że również bardzo dobrze. Jeśli podczas rozmowy o słuchawkach, słyszycie o redukcji szumów, to korzystając z JBL Quantum TWS możecie się przekonać, czym ta funkcja jest w rzeczywistości. Jej włączenie skutkuje praktycznym odcięciem od otaczającego świata, co docenią zarówno gracze, jak i np. osoby, które muszą w podróży prowadzić rozmowy czy telekonferencje. Jeśli jednak obawiacie się całkowitego wyłączenia, możecie skorzystać z funkcji Ambient Aware, która pozwala na dobiegające z otoczenia dźwięki czy rozmowy.

Zdecydowanie polecam pobrać aplikację JBL Headphones. Pozwoli ona na korektę ustawień, aby stworzyć możliwie optymalne warunki słuchania muzyki i prowadzenia rozmów. Co więcej, aplikacja informuje, czy słuchawki są poprawnie umiejscowione w kanale i czy gumowe końcówki są dobrze dopasowane do wielkości uszu. Niby błahostka, ale dla osób, które mają problem z wyborem takich detali – przydatna kwestia. Z praktycznych aspektów etui JBL Quantum TWS jest wodoodporne o klasie IPX4, co zdecydowanie przydaje się podczas codziennego korzystania. Słuchawki pracują 5 godzin przy włączonej redukcji szumów i do 8 godzin z wyłączoną tą funkcją. Etui dodaje do tego zapas dodatkowych 16 godzin.

Specyfikacja