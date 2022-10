Na co zwrócić uwagę przed zakupem wideorejestratora do auta?

Bezpieczeństwo na drodze to ważna kwestia i naturalnym jest, że chcemy je sobie zapewnić. Wideorejestrator to dodatkowa opcja, która pozwala nam na nagranie niebezpiecznego zdarzenia, dzięki czemu mamy dowód, co dokładnie stało się na drodze i w razie potrzeby możemy dochodzić swoich praw. Jak wybrać najlepsze urządzenie? Na co zwrócić uwagę podczas zakupów?

1. Rejestrator jazdy – dlaczego warto go mieć?

2. Wideorejestratory samochodowe – najważniejsze parametry

3. Rejestratory jazdy na przód i tył auta – czy to dobre rozwiązanie?

4. O czym pamiętać wybierając kamery samochodowe?

Rejestrator jazdy – dlaczego warto go mieć?

Kamera samochodowa to bardzo przydatny, choć nieobowiązkowy element wyposażenia pojazdu. Dzięki niej w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia na drodze mamy materialny dowód na to, co dokładnie się stało i kto ponosi winę stłuczki czy też wypadku. Wybierając wideorejestrator należy jednak dobrze sprawdzić jego parametry techniczne, tak abyśmy mieli pewność, że nagrywane materiały są odpowiednio wysokiej jakości. Należy również rozważyć, czy potrzebujemy kamery tylko na front auta, czy chcemy mieć kamerę również z tyłu. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://intercars.pl/s/lp-kategorie-akcesoria/.

Wideorejestratory samochodowe – najważniejsze parametry

Aby kamerka samochodowa spełniała swoje zadanie, musi mieć określone cechy. Do najważniejszych parametrów, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie, zaliczają się między innymi:

rozdzielczość nagrywania: im lepszy obraz, tym lepiej jesteśmy w stanie sprawdzić, co dokładnie zdarzyło się na drodze. Kamery w jakości full HD to dzisiaj podstawa, jeżeli chcemy kupić rejestrator do auta;

jasność obiektywu: powinna być dostatecznie duża, by dało się dojrzeć na nagraniu niezbędne szczegóły;

materiał wykonania obiektywu: zdecydowanie lepszą opcją są kamery z obiektywami szklanymi, ponieważ cechują się wyższą jakością i dłużej nam przez to posłużą;

tryb do nagrywania w nocy: to dobra opcja dla osób często podróżujących także wieczorem, gdy widoczność nie jest tak dobra jak w ciągu dnia.

Ciekawym wyborem dla osób szczególnie zapobiegliwych jest funkcja parkingu. Kamera w samochodzie jest cały czas w stanie czuwania, a w wypadku uderzenia w pojazd rozpoczyna nagrywanie. Wideorejestratory samochodowe w sklepie InterCars posiadają tę i wiele innych wartościowych opcji, które mogą nam pomóc w niejednym zdarzeniu na drodze.

Rejestratory jazdy na przód i tył auta – czy to dobre rozwiązanie?

W trakcie jazdy może przydać nam się nie tylko nagrywanie tego, co dzieje się przed nami. W przypadku wideorejestratorów umieszczonych na tylnej szybie mamy możliwość nagrania sytuacji, gdy ktoś nas zaczepi lub w nas wjedzie. Dzięki temu nie musimy martwić się o tablice rejestracyjne ani też ustalenie, kto zawinił zaistniałej sytuacji. Wybierając kamerę na tył powinniśmy kierować się takimi samymi zasadami, jak w przypadku tej na przednią szybę. Nagranie również musi być dobrej jakości, aby było dla nas przydatne.

O czym pamiętać wybierając kamery samochodowe?

Wybierając kamerę do auta powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jej parametry, ale również pojemność karty pamięci. W praktycznie każdej półce cenowej damy radę znaleźć coś wartościowego, w związku z czym warto dokładnie poszukać i zapoznać się z dostępnymi w ramach naszego budżetu modelami. Jeżeli planujemy montaż kamery zarówno na przedniej, jak i tylnej szybie, dobrym rozwiązaniem jest zakup obu urządzeń na raz, najlepiej w tym samym standardzie.