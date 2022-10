Kompletny przewodnik: Budżetowe trackery fitness

Upały są za nami, a wczesna jesień to idealny czas, kiedy można aktywnie skorzystać z umiarkowanej pogody. To idealny moment, by dalej dbać o formę, bez płacenia wygórowanych opłat za siłownię – coś, za co można być wdzięcznym, biorąc pod uwagę finansowe zawirowania na światowych rynkach. Ci, którzy chcą monitorować swoje treningi, ucieszą się, że dostępnych jest wiele niedrogich urządzeń do noszenia, które nie rodzą konieczności rozbicia swojej skarbonki: są to trackery fitness.

Mniejsze, tańsze i uproszczone w stosunku do smartwatchy, trackery zapewniają doskonały stosunek jakości do ceny, dzięki czemu są bardziej atrakcyjne dla osób z ograniczonym budżetem. W końcu w niektórych przypadkach smartwatch może kosztować nawet pięciokrotność sportowej opaski. Np. w cenie najtańszej iteracji Apple Watch 7 dostaniesz trzy trackery Fitbit Charge 5. Mimo tej różnicy opaska ma wciąż część kluczowych funkcji do śledzenia ogólnego stanu zdrowia.

W przeszłości wielu entuzjastów ruchu zwracało uwagę na fakt, że bardziej przystępne cenowo monitory fitness mają bardzo ograniczony zestaw funkcji w porównaniu z droższymi urządzeniami do noszenia, takimi jak zegarki do biegania lub multisportowe. Jednak nowoczesne odmiany opasek oferują znacznie więcej niż kiedyś, a te podstawowe wyposażone są w to, co kiedyś uważano za zaawansowaną technologię: optyczne sensory tętna, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i GPS.

Przyzwoity monitor fitness nie jest przeznaczony tylko do śledzenia aktywności i informowania o liczbie spalonych kalorii. Konsekwentne stosowanie pomoże ci wypracować zdrowszy styl życia poprzez wymuszanie dobrych nawyków. Może zatem mieć duży wpływ na ogólny poziom zdrowia i kondycji. Jeśli więc nie potrzebujesz czegoś wymyślnego lub nie jesteś gotowy do wydania dużych pieniędzy na urządzenie do noszenia na nadgarstku, w tym przewodniku dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o fitnessowych opaskach. Przede wszystkim tego, co należy wziąć pod uwagę podczas zakupów najlepszego urządzenia dla twojego budżetu oraz wskazówki, jak najlepiej wykorzystać je już po założeniu.

Trackery fitness a smartwatche: jaka jest różnica?

Jeśli bierzesz pod uwagę zakup trackera fitness, prawdopodobnie zastanawiałeś się, lub dalej myślisz, czy powinieneś może jednak wydać dodatkowe pieniądze na dedykowany smartwatch lub zegarek multisportowy, który zachwala bardziej zaawansowane funkcje. Oba urządzenia mają swoje wady i zalety, ale jeśli cena jest dla ciebie najważniejszym czynnikiem, to tracker fitness jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać.

Zarazem prawdą jest, że wiele tańszych monitorów fitness ma wady, takie jak mniej inteligentnych funkcji i zaawansowanych opcji ruchowych czy niższej jakości wyświetlacz. Jeśli więc wolisz zapłacić trochę więcej i móc skorzystać z większej liczby narzędzi premium, warto rozważyć bardziej wyrafinowany smartwatch.

Wiele osób lubi też nosić na co dzień konwencjonalny zegarek, a opaski do monitorowania stanu zdrowia używać tylko podczas wykonywania specjalnych ćwiczeń. Jeśli to twój przypadek, to tracker fitness może być lepszym rozwiązaniem niż smartwatch, nie tylko dlatego, że kosztuje mniej, ale i tak nie będziesz korzystać z dodatkowych, „lifestylowych” funkcji pełnoprawnego watcha – takich jak powiadomienia ze smartfona czy płatności mobilne. W końcu to właśnie sprawia, że te urządzenia są droższe.

Dlaczego warto rozważyć zakup trackera fitness?

Najbardziej oczywistą zaletą jest cena. Możesz wybrać przyzwoity tracker, oferujący szereg funkcji, za niewiele ponad 200 PLN, co czyni go idealnym wyborem dla osób o ograniczonym budżecie. Są również zwykle mniejsze i często całkiem stylowe, dzięki czemu łatwiej je nosić przez dłuższy czas i obok tradycyjnego zegarka. A ponieważ ekran jest mniejszy, a technologia, z której jest zasilany, jest mniej złożona, żywotność baterii w monitorze fitness jest zwykle dłuższa niż w przypadku większości popularnych smartwatchów.

Z drugiej strony opaska nie da ci wielu dodatkowych opcji. Poza śledzeniem ćwiczeń i aktywności większość z tych urządzeń nie ma tak wszechstronnej funkcjonalności, a zatem nie oferuje inteligentnych powiadomień, odtwarzania muzyki ani wsparcia dla aplikacji firm zewnętrznych.

Kiedy warto wybrać smartwatcha?

Zaawansowane inteligentne funkcje, które znajdziesz w większości smartwatchy, świetnie sprawdzają się, gdy szukasz urządzenia, które działa jako rozszerzenie smartfona, np. wysyłając ci na bieżąco powiadomienia i pozwalając na błyskawiczne odpowiedzi na nie. Tego brakuje wielu trackerom fitness. Co więcej, najlepsze smartwatche, zwłaszcza te wyprodukowane przez Apple, mogą oferować znacznie dokładniejsze monitorowanie kondycji niż przeciętna opaska dzięki bardziej zaawansowanym czujnikom, które mają wbudowane. Smartwatch jest też bliższy tradycyjnemu zegarkowi pod względem wyglądu, ze wszystkimi tego wadami i zaletami w zależności od preferencji.

Jedną z oczywistych wad jest koszt zakupu. Jeśli zależy ci na przystępnej cenie, trudno będzie znaleźć smartwatcha za mniej niż 850 PLN. Wiąże się to z liczbą funkcji i bardziej innowacyjnymi technologiami. Ponadto większość smartwatchy – zwłaszcza bardziej popularnych zegarków z Wear OS lub Apple Watchy – ma zwykle krótszą żywotność baterii niż monitory fitness i często wymagają regularnego, nawet codziennego ładowania.

Wybór właściwej opaski

Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo urządzeń do monitorowania kondycji o różnym wyglądzie, funkcjach wewnętrznych i aplikacjach. Dlatego podjęcie decyzji, które najbardziej ci odpowiada, może nie być łatwym zadaniem. Wiedza, od czego zacząć, jest istotnym elementem, zwłaszcza, że w internecie roi się od sprzecznych opinii na temat pojedynczych produktów. Dlatego przygotowaliśmy krótką listę rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas zakupów…

Poznaj swoje cele

Aby skrócić swoją listę, zastanów się w pierwszej kolejności, dlaczego chcesz monitorować swoją kondycję. Chodzi ci o to, żeby schudnąć, chcesz trenować do zawodów, czy poprawić swoje nawyki dotyczące snu? Z tego punktu możesz zacząć wybierać z mniejszej liczby opasek. Monitory fitness są narzędziem motywacyjnym, ale nie mogą ci pomóc, jeśli nie masz pewności co do tego, co chcesz z nimi osiągnąć.

Design

Jeśli chodzi o wygląd, opaski są dostępne we wszystkich kształtach, kolorach i rozmiarach. Oczywiście powinieneś wybrać coś, co ci się podoba, ale pamiętaj, że możesz nosić to urządzenie o różnych porach dnia i na różne okazje, więc być może najlepiej wybrać coś minimalistycznego, co można nosić z różnymi strojami i co nie będzie wyglądać nie na miejscu przy specyficznych okazjach.

Kompatybilność

Sprawdź, czy dany monitor fitness jest zgodny z twoim obecnym ekosystemem urządzeń. Możesz nie chcieć kupować gadżetu lubiącego się tylko z Androidem, jeśli twój smartfon to iPhone. To ważne, ponieważ istotną częścią posiadania trackera jest dostęp do aplikacji towarzyszących, które zwykle oferują bardziej szczegółowy przegląd danych niż to, co jest dostępne na wyświetlaczu samego urządzenia.

Wystarczająco wytrzymałe?

Jeśli jesteś bardzo aktywny i uprawiasz wiele różnych dyscyplin sportowych, zwłaszcza pływasz lub biegasz na świeżym powietrzu, sprawdź, czy gadżet, którego szukasz, jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać twoim potrzebom. Czy jest odporny na warunki atmosferyczne? Jaka jest jego wodoodporność, w tym stopień ochrony IP? Są to rzeczy, które musisz sprawdzić w sekcji specyfikacji opaski, zanim dokonasz zakupu.

Żywotność baterii

I wreszcie, bardzo ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, przy dodawaniu trackera fitness do koszyka, jest czas pracy baterii. Jeśli planujesz nosić go tylko, gdy ćwiczysz, nie powinno to stanowić większego problemu. Ale jeśli chcesz, aby był bardziej oddanym towarzyszem, który monitoruje każdy twój ruch, spróbuj poszukać czegoś, co nie wymaga ładowania co noc, zwłaszcza jeśli chcesz mieć oko również na swój sen. Siedmiodniowa żywotność baterii byłaby idealna w tym scenariuszu i na szczęście większość nowoczesnych opasek jest w stanie ci to zagwarantować. Ponownie pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić specyfikację gadżetu.