Dyson Supersonic r – profesjonalna stylizacja włosów w twoim domu

Dyson wprowadza do ogólnej sprzedaży suszarkę do włosów Dyson Supersonic r, dotychczas dostępną jedynie dla profesjonalnych stylistów. To najmocniejsze i najlżejsze urządzenie do stylizacji marki, zapewniające precyzyjne suszenie, gładsze wykończenie oraz większy połysk bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą.

Decyzja o wprowadzeniu Dyson Supersonic r na rynek konsumencki wynika z rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości sprzęt do użytku domowego. Teraz każdy może uzyskać profesjonalny efekt stylizacji między wizytami w salonie fryzjerskim. Suszarka będzie dostępna w dwóch nowych wersjach kolorystycznych: Pastelowy róż/Różowe złoto, inspirowanej perłami, oraz Fioletowy jaspis – nawiązującej do rzadkiego kamienia jaspisu cesarskiego (dostępnej wyłącznie na Dyson.pl).

Suszarka Dyson Supersonic r wykorzystuje zaawansowaną technologię: nową, usprawnioną grzałkę, silnik Dyson Hyperdymium oraz inteligentne czujniki identyfikacji radiowej (RFID) w każdej nasadce. Dzięki temu urządzenie automatycznie dostosowuje przepływ powietrza i temperaturę, zapewniając optymalne warunki suszenia. Jest o 30% mniejsza i 20% lżejsza niż oryginalna suszarka Dyson Supersonic, gwarantując szybkie suszenie i zdrowy wygląd włosów.

Suszarka Dyson Supersonic r trafi do sprzedaży w kwietniu i będzie dostępna na Dyson.pl oraz w sklepach stacjonarnych. Użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch modeli suszarek: Dyson Supersonic Nural, wyposażonej w inteligentne czujniki chroniące skórę głowy i włosy, oraz najnowszej Dyson Supersonic r, stworzonej z myślą o profesjonalnej stylizacji. W ofercie Dyson znajdują się również inne innowacyjne urządzenia do stylizacji włosów, takie jak multistyler Dyson Airwrap i.d oraz aeroprostownica Dyson Airstrait.