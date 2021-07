TEST: JBL BassPro Go

Nawet osoby, które zarzekają się, że nie znoszą głośnych systemów audio w samochodach, lubią w długiej trasie podkręcić nieco dźwięk i umilić sobie jazdę ulubioną muzyką, czasami nawet śpiewając wraz z artystami (spokojnie, też nam się to zdarza). Z drugiej strony, podczas kupowania samochodu rzadko kiedy traktujemy systemy dźwiękowe jako priorytet – fajne udźwiękowienie to miły dodatek, ale nie zastąpi silnika o odpowiedniej mocy i pojemności, praktycznego bagażnika czy przestrzeni na tylnym siedzeniu. Na rynku znajdziemy jednak setki sposobów na to, by podkręcić muzyczne możliwości naszej fury, a BassPro Go należy do tych najbardziej oryginalnych.

Propozycja JBL oparta jest na bardzo prostym patencie: gdy podłączymy urządzenie do systemu audio w samochodzie, przejmie ono funkcję aktywnego subwoofera, ale w razie potrzeby może ono działać także jako bezprzewodowy głośnik Bluetooth. Po otwarciu pudełka, w oczy rzucają się dwa najważniejsze elementy systemu. Jednym z nich jest sam głośnik – kanciasty, solidnie wykonany sprzęt, ozdobiony logiem producenta na czarnym grillu i przyciskami sterowania w górnej części. Umieszczone w dolnej części zaczepy i tylny uchwyt wskazują na nietypowy, po części przenośny, a po części stacjonarny charakter urządzenia.

Drugim ważnym komponentem jest metalowa baza, na której osadzimy sprzęt wewnątrz auta. Jej konstrukcja umożliwia łatwe odczepianie głośnika; wystarczy pociągnąć specjalną dźwignię, a urządzenie będzie gotowe do transportu. Powierzchnia styku z bazą pokryta została grubą warstwą gumy, która tłumi wibracje i dba o to, żeby w trakcie jazdy nic nie klekotało. JBL dorzuca do zestawu komplet śrub, kabli i innych dodatków niezbędnych podczas instalacji systemu. Z uwagi na konieczność wywiercenia otworów mocujących w samochodzie, w trakcie testu nie udało nam się przeprowadzić pełnego montażu urządzenia; sprawdzaliśmy jego brzmienie przy niskich prędkościach.

Sam proces podłączania BassPro Go do systemu audio w aucie jest dość skomplikowany – chociaż instrukcja obsługi stara się krok po kroku wytłumaczyć, który przewód należy wpiąć do którego gniazda w samochodzie, w praktyce byliśmy zmuszeni skorzystać z tutoriala zamieszczonego na youtube’owym kanale JBL. Osoby, które nie mają doświadczenia w instalowaniu takich dodatków, powinny skorzystać z pomocy specjalisty.

Na szczęście potem jest już z górki. Po podłączeniu sprzętu do systemu audio, automatycznie przechodzi on w tryb subwoofera. Na tym etapie możemy także skonfigurować ustawienia BassPro Go – warto z nimi poeksperymentować, ponieważ efekty mogą być znakomite.

Głośnik od JBL wyposażony został w duży przetwornik niskotonowy, dwie membrany pasywne i dwa tweetery; gdy urządzenie pracuje jako subwoofer, te ostatnie są nieaktywne. Włączyliśmy pierwszy utwór i przeżyliśmy szok: BassPro Go działał po prostu genialnie. Mimo tego, że urządzenie umieszczone było w bagażniku, zalało ono całą kabinę mięsistym basem o miłej precyzji i dynamice, mocnym, ale niezbyt „zamulającym” resztę miksu. Odsłuchiwana playlista R’n’B natychmiast nabrała głębi i wyrazu, a przy pełnej głośności nie zauważyliśmy żadnej utraty jakości. Plusem okazała się także możliwość zdalnego sterowania natężeniem niskich tonów z poziomu miejsca kierowcy.

Po odłączeniu głośnika od systemu dźwiękowego, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb pełnozakresowy, w którym działa jako klasyczny głośnik Bluetooth. W kwestii brzmienia nie odbiega on od jakości, do której przyzwyczaiły nas przenośne urządzenia JBL – BassPro Go gra dynamicznie i czysto. Ciepły, rytmiczny dźwięk nie jest może aż tak głośny jak w trybie subwoofera, ale wciąż potrafi wypełnić spore pomieszczenie. Korzystanie ze sprzętu uprzyjemnia wiele drobnych udogodnień: wodoszczelna obudowa IPX5, możliwość podłączenia trzech smartfonów naraz i zabawy w DJ-a, czy port USB, za pomocą którego doładujemy smartfona.

BassPro Go to oryginalny i doskonale wykonany produkt, całkowicie wypełniający pewną (niezbyt popularną) niszę rynkową. Jeśli szukasz funkcjonalnego systemu dźwiękowego do swojego auta, a jednocześnie nieobce ci są imprezy na świeżym powietrzu, sprawdź ten sprzęt – być może okaże się on odpowiedzią na twoje potrzeby.

SPECYFIKACJA