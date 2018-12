TEST: Harman Kardon Onyx Studio 5

Wydawałoby się, że w temacie przenośnych głośników Bluetooth wymyślono już wszystko, co było do wymyślenia. Onyx Studio 5 od Harman Kardon udowadnia, że to nieprawda – jego unikatowy design i wyjątkowe możliwości dźwiękowe wprowadzają do tego segmentu rynku długo wyczekiwany powiew świeżości.

Wzornictwo nowego Onyx Studio jest po prostu bezbłędne. Aluminiowy uchwyt płynnie przechodzi w materiałowe pokrycie przetworników, dodając okrągłej formie głośnika lekkości i elegancji. Taki sprzęt od razu zwraca uwagę – nic dziwnego, że został on odznaczony nagrodą Red Dot dla najpiękniejszych projektów wzornictwa przemysłowego.

Urządzenie jest stabilne i dość ciężkie, ale jednocześnie na tyle płaskie, że można je schować do plecaka i zabrać ze sobą na przykład na domówkę do znajomych. Zamontowana w nim bateria starcza na prawie osiem godzin odtwarzania muzyki, co stanowi dobry wynik w tej klasie głośników. Aby go doładować, trzeba skorzystać ze specjalnej ładowarki. Szkoda, że producent nie pomyślał tutaj o zastosowaniu na przykład portu USB-C – prawie każdy ma w domu ładowarkę do smartfona z Androidem.

Po włączeniu głośnika trudno jednak skupiać się na takich drobiazgach jak ładowanie. Onyx Studio 5 charakteryzuje się barwnym, głębokim brzmieniem, które ładnie podkreśla zarówno niskie, jak i wysokie tony. Basy są wyraźne i mięsiste, ale jednocześnie wyrafinowane, nie zamulające reszty miksu. Głośnik szczególnie błyszczy w gatunkach muzycznych bazujących na rytmicznych beatach – odtworzone na nim utwory popowe i R’n’B otrzymują przyjemną głębię i żywy, energetyczny tembr. Nie oznacza to, że miłośnicy innych brzmień będą zawiedzeni: Onyx Studio 5 bardzo dobrze poradził sobie także z jazzowymi i progrockowymi kawałkami.

Bez zarzutu jest również jakość połączenia Bluetooth głośnika. Podczas testu wielokrotnie oddalałem się od niego ze smartfonem na odległość do dziesięciu metrów i nie zauważyłem żadnych przerw ani zacinania się w odtwarzaniu muzyki. Onyx Studio 5 można sparować z dwoma urządzeniami mobilnymi naraz, a także podłączyć do niego inne źródła dźwięku za pomocą wejścia AUX.

Dwa głośniki połączymy natomiast w parę Wireless Dual Sound. Wbrew pozorom nie jest to pełnoprawny dźwięk stereo – obydwa urządzenia odtwarzają prawy i lewy kanał jednocześnie – ale i tak pozwala zbudować bogatą scenę dźwiękową o intrygującej głębi. Funkcja ta na pewno sprawdzi się na imprezach.

Harman Kardon Onyx Studio 5 to sprzęt, który trudno przyrównać do jakiegokolwiek innego. Eleganckie, nowoczesne i przykuwające wzrok wzornictwo idzie w nim w parze z doskonałą, porywającą reprodukcją dźwięku. Warto osobiście zapoznać się z jego możliwościami.

