HBO zamówiło drugi sezon serialu The Last of Us

The Last of Us powróci z drugim sezonem. Serial nagrodzonego Emmy twórcy Czarnobyla Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog – Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za Rodem smoka, już po pierwszym tygodniu od premiery.

„Craig i Neil, wraz z producentką wykonawczą Carolyn Strauss, oraz resztą naszej fenomenalnej obsady i ekipy, swoim mistrzowskim debiutem The Last of Us zdefiniowali na nowo ten gatunek” – powiedziała Francesa Orsi, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films. „Po tym, co ta ekipa osiągnęła w pierwszym sezonie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, aż przejdą samych siebie w kolejnym”.

„Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania” – powiedział Neil Druckmann. „Teraz z absolutną przyjemnością możemy to powtórzyć w sezonie drugim. W imieniu całego składu Naughty Dog & PlayStation, dziękuję”.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Premierowe odcinki serialu można oglądać w każdy poniedziałek na platformie HBO Max oraz o godz. 20.10 na antenie HBO. Finałowy odcinek pierwszego sezonu jest zaplanowany na 13 marca.