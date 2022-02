TEST: Loewe WE. HEAR 2

Niemiecka firma Loewe znana jest z obłędnie wyglądających i brzmiących telewizorów, dostępnych w równie oszałamiających cenach. Od pewnego czasu producent oferuje również high-endowe gadżety w przystępniejszych kwotach, pod marką We. Jest ona skierowana do młodszego odbiorcy, ceniącego niebanalne wzornictwo, angażujący dźwięk i szacunek dla środowiska. Sprawdźmy, czy głośnik Bluetooth We. HEAR 2 spełni te jakże szlachetne ideały.

Sprzęt zamknięty jest w kartonowym opakowaniu, opatrzonym minimalistycznym nadrukiem, i zabezpieczony materiałami nadającymi się do recyklingu. Do głośnika dołączono jedynie niezbędne akcesoria: przewód USB-C i 3,5 mm, instrukcję oraz specjalny pasek przeznaczony do transportu urządzenia. Ten ostatni okazał się zresztą przydatny, ponieważ głośnik waży 2 kg, a ze względu na spore wymiary trudno go spakować do torby.

Po wzięciu We. HEAR 2 w dłonie, w oczy najbardziej rzuca się podłużna listwa z logiem producenta, skrywająca pod sobą przyciski sterowania i porty. Na zdjęciach może ona sprawiać wrażenie kruchej, ale w rzeczywistości to giętki, solidnie wykonany element, na dodatek pełniący nie tylko rolę dekoracji. Gdy ułożymy głośnik poziomo, przytrzymuje ona urządzenie w miejscu, zapobiegając jego toczeniu się.

Do dyspozycji otrzymujemy podstawowy wybór przycisków sterowania: podświetlany włącznik, zwiększanie i zmniejszanie głośności oraz przycisk parowania. By „zaskoczyły”, wymagają one dość mocnego wciśnięcia, acz trudno to uznać za wadę – w ten sposób mamy pewność, że nie uruchomimy ich przez przypadek. Umieszczona poniżej, gumowa zaślepka skrywa dwa porty: złącze minijack i USB-C, służący jedynie do ładowania akumulatora. Przyznam, że trochę brakowało mi tutaj portu USB-A, dzięki któremu We. HEAR 2 mógłby pełnić również funkcję powerbanka; w przypadku tak dużych urządzeń to naprawdę rewelacyjna opcja, w szczególności podczas imprez.

Najczęściej korzystałem z łączności Bluetooth 5.0. Połączenie z głośnikiem wypadło wzorowo. Smartfon natychmiast rozpoznał We. HEAR 2, a problemy z łącznością zaczęły się dopiero wtedy, gdy oddaliłem się z telefonem o ponad 10 metrów, zaś od urządzenia dzieliły mnie dwie betonowe ściany. Podczas testu sprawdziłem także czas pracy głośnika na jednym ładowaniu: przy umiarkowanym poziomie głośności średnio wytrzymywał on 15-15,5 godziny. Sprzęt nadaje się zatem na kilkudniowy, pozamiejski wypad, w szczególności, że jego pełne ładowanie to kwestia 4 godzin.

We. HEAR 2 został wyposażony w dwa przetworniki i dwa radiatory pasywne, umieszczone na skrajnych ściankach cylindra. Pod względem dźwiękowym głośnik skojarzył mi się z „domowymi” propozycjami Loewe z serii klang mr, acz z luźniejszym, bardziej młodzieżowym zacięciem. Jego brzmienie jest soczyste, a przy tym szczegółowe. Dynamiczne, rockowe kawałki miały odpowiednią „wagę”, nadaną im przez barwne basy, którą balansowały wyraźne uderzenia tonów wysokich. W środku przez cały czas pobrzmiewa pełna średnica, nie przeważająca reszty miksu, ale także w nim nie tonąca. Wokale brzmią naturalnie, przekonująco, ekspresywnie. Na najwyższych poziomach głośności sprzęt potrafi udźwiękowić spore mieszkanie, a muzyka pozostaje tak dobrze zbalansowana, jak podczas cichszego słuchania. Jeśli jednak uznamy, że muzyka wymaga więcej mocy lub nie przepadamy za jednopunktowymi systemami muzycznymi, We. HEAR 2 można połączyć w parę stereo dzięki trybowi TWS (True Wireless Stereo).

W utworach ambientowych i akustycznych We. HEAR 2 zwrócił moją uwagę sposobem, w jaki interpretował przestrzeń dźwiękową: była ona szeroka i ładnie zarysowana. Efekt ten jest najlepiej słyszalny, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej; głośnik możemy także ustawić pionowo, ale traci on wtedy odrobinę swojego przestrzennego charakteru.

Propozycja Loewe bardzo dobrze sprawdzała się podczas słuchania zawartości mówionej. Głosy spikerów radiowych i podcasterów zachowały przyjemny dla ucha, ciepły ton, dzięki któremu mogłem słuchać ich przez kilka godzin, bez uczucia zmęczenia. Przez głośnik można także prowadzić rozmowy telefoniczne.

Loewe We. HEAR 2 to lifestyle’owy głośnik klasy premium, a nagrody jakie otrzymał, takie jak iF Design Award 2021, red dot award winner 2021, a w szczególności EISA (najlepszy produkt w kategorii Głośnik Mobilny 2021-2022), to zdecydowanie nie jest przypadek. Jego kolorowe brzmienie, unikatowy design i wysoka jakość wykonania to gratka dla młodych melomanów, ale nie tylko – spodoba się on również tym młodym duchem.

Specyfikacja