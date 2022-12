TEST: ASUS ROG Strix SCAR 17 SE (2022) G733C

Jeśli przyjmiemy założenie, że wiele marek koncentruje się tylko na tym, aby ich laptopy sprawiały dobre pierwsze wrażenie, to nie będzie test jednego z nich. Seria ROG Strix Scar firmy ASUS stawia na utylitarne podejście, które nadaje jej cel projektowy. To kawał atrakcyjnego wizualnie sprzętu, ale najważniejsze jest to, co kryje się w środku.

ASUS ROG Strix Scar 17 SE jest silnym pretendentem do bycia jednym z najlepszych laptopów do gier. To masywny czarno-srebrny komputer, który wykorzystuje kilka materiałów na wszystkich swoich powierzchniach. W logo ROG na pokrywie znajduje się oświetlenie RGB i subtelny szary pasek z tym samym symbolem. W lewym dolnym rogu umieszczono nadruk, który trudno rozpoznać, gdy nie jest pod bezpośrednim oświetleniem, ale lśni wielokolorowo pod wpływem latarki UV, z którą jest dostarczany laptop. ASUS wykorzystuje także spersonalizowane nakładki Armory Cap – akcesorium, które zakłada się z tyłu laptopa z niewielką siłą magnetyczną, aby ukryć zawiasy. Można wybierać spośród trzech stylowych opcji zawartych w zestawie z urządzeniem, a producent pozwala także drukować własne w 3D za pomocą szablonu udostępnionego na swojej stronie internetowej.

Tylne porty, w których mieści się większość połączeń laptopa, znajdują się między otworami wentylacyjnymi. Tam swoje miejsce znalazły port Thunderbolt 4, USB-C 3.2, HDMI 2.1, gniazdo Ethernet i port zasilacza. Po lewej stronie znajduje się kolejny otwór wentylacyjny, a następnie dwa porty USB-A i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Po prawej jest miejsce na klucz do importowania ustawień oświetlenia i dźwięku z różnych komputerów (lub przechowywania ustawień dla innych użytkowników).

Zewnętrzne krawędzie otacza oświetlenie RGB, które wygląda fantastycznie w połączeniu z paskiem oświetlenia RGB pod spodem wyświetlacza, w szczelinie między ekranem a podstawą laptopa. W wąskiej ramie ekranu Strix Scar 17 SE nie znalazło się miejsce dla kamery internetowej. W laptopie dla gracza wydaje się to element, który powinien być dostępny, choć z drugiej strony łatwo sobie wyobrazić, że tak wymagający użytkownik chce również webcama wysokiej jakości, a to może osiągnąć dzięki zewnętrznej ROG Eye S (450 PLN).

Połowa prawej powierzchni laptopa jest wykonana z półprzezroczystego plastiku, ukazując niektóre elementy wewnętrzne, podczas gdy pasek z logo ROG biegnie ukośnie w poprzek, oddzielając półprzezroczystą część od bardziej tradycyjnej konstrukcji lewej strony laptopa. Lewe 2/3 decku wykorzystuje matowy, czarny, miękki w dotyku plastik, aby zapewnić chłodną powierzchnię podczas grania. Podoba mi się, jak wiele praktyczności kryje się za projektem Strix Scar, jak choćby z gumowymi podkładkami na spodzie, utrzymującymi komputer stabilnie na biurku i ułatwiającymi przenoszenie.

Ważący ok. 3 kg Scar 17 SE jest najlżejszym laptopem gamingowym tej klasy i o tym rozmiarze. To mniej niż Alienware x17 R2 i znacznie mniej niż MSI Titan G77. Testowa konfiguracja ROG Strix Scar 17 SE zawierała procesor Intel Core i9 12950HX, 32 GB RAM DDR5 oraz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti z 16 GB pamięci GDDR6. GPU ma taktowanie 1 590 MHz. Ta specyfikacja zapewnia niesamowitą liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p, a nawet natywnej 2560×1440 px. 17,3-calowa matryca ma częstotliwość odświeżania 240 Hz.

W tej drugiej Control w wysokich ustawieniach jakości i z włączonym ray tracingiem osiągał 70 fps (bez obsługi DLSS, z włączoną o 15 więcej). Gra wyglądała fantastycznie. Ciągle zauważałem odbicia od sklepień schronu i promienie światła uderzające w skórzany płaszcz Jesse. Mogłem również zaobserwować drobne szczegóły, takie jak pył unoszący się wokół wiązek światła. Obraz zawsze pozostawał ostry, żywy i bardzo dobrze ukazywał ciemność wraz z kontrastującymi światłami. Red Dead Redemption 2 w średnich ustawieniach osiągał 85 fps w rozdzielczości 1080p i 65 fps w 1440p. Wszystkie te wyniki były lepsze od kilku do kilkunastu procent niż w przypadku w/w laptopów MSI i Alienware. W skrajnych momentach temperatura procesora osiągała prawie 80 stopni Celsjusza, a temperatura karty graficznej prawie 75 stopni. Nie wpływało to na odczucia zewnętrzne na górnej części obudowy.

Panel ASUS ROG Strix Scar 17 SE pokrywa 77,2% gamy kolorów DCI-P3 i 109% gamy kolorów sRGB. To więcej niż cała konkurencja, choć z drugiej strony jest to również najciemniejszy wyświetlacz przy prawie 260 nitach.

Klawiatura jest responsywna podczas naciśnięć klawiszy, a touchpad zapewnia solidne wrażenia. Powierzchnia jest przyjemna w dotyku, a granice są charakterystyczne.

Dwa głośniki zapewniają szczegółowe, pulsujące uderzenia. Piosenki mają świetną klarowność wokalu i wysokie tony. W aplikacji Dolby Access parę korekt wyzwoliło także ciepły, wzmocniony bas. Dolby Atmos nieco podnosi wrażenia z odsłuchu.

Warty odnotowania jest fakt, że dwa gniazda pamięci RAM są dostępne dla użytkownika i konfigurowalne, do 64 GB, tak samo jak gniazda SSD. ASUS Creator pozwala na modyfikację software’ową oświetlenia RGB i klawiatury.

Przy średnim obciążeniu nie związanym z grami, komputer działał na baterii przez prawie sześć godzin. Wymagające procesy skróciły ten czas do 2,5.

ASUS ROG Strix Scar 17 SE to fenomenalny laptop w niemal idealnym opakowaniu. Atrakcyjna obudowa połączona z potężnym procesorem/GPU i imponującym wyświetlaczem obsługującym Dolby Vision w 1440p to jedno, ale warto też wspomnieć, że testowa konfiguracja, choć droga, jest tańsza niż konkurenci z segmentu, co czyni laptopa jeszcze bardziej łakomym kąskiem dla entuzjastów.

