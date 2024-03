TEST: JBL Authentics 500

Głośnik JBL Authentics 500, wprowadzony na rynek wraz z tańszymi modelami Authentics 200 i 300, to jeden z najpotężniejszych bezprzewodowych modeli na rynku dla osób, które chcą przekroczyć granice swojego budżetu, nie wydając jednocześnie niebotycznej kwoty. To zarazem jeden z najdroższych głośników, jakie wypuściła firma JBL, nie wliczając specyficznej linii imprezowej PartyBox.

JBL Authentics 500 to klasycznie wyglądający głośnik o posmaku retro, którego design opiera się na urządzeniach JBL z lat 70. XX wieku. To też duży głośnik. Sprawia, że jego rodzeństwo 200 i 300 wygląda, jakby musiało wrócić na siłownię, i chociaż ta waga wskazuje na imponującą funkcjonalność, powoduje, że jest to zestaw, który nie każdy zmieści w swoim domu. Mierząc 447 x 240 x 255 mm i ważący 8 kg, jest to sprzęt, którego nie można po prostu postawić na półce z książkami lub parapecie okiennym. To zdecydowanie głośnik, który ma mieć dumne miejsce w salonie.

Pomimo tego, że jest tak duży, Authentics 500 ma na górze prosty zestaw przycisków. To głównie zaleta – wyraźnie widać, które pokrętło odpowiada za głośność, tony czy parowanie Bluetooth. Miłośnicy prywatności będą również zadowoleni z fizycznego suwaka, który wyłącza mikrofon. Trochę brakuje przycisku zasilania. Drobny niuans, ale zwrócił moją uwagę.

Istnieje dobry powód sporej ceny Authentics 500 – głośnik oferuje dźwięk, który powali cię na kolana, z ostrymi wysokimi i niskimi tonami – tak wstrząsającymi, że głośnik mógłby zostać wykryty przez sejsmograf. Bas jest tutaj zabójczy, dzięki zastosowaniu 6,5-calowego subwoofera ukrytego w dolnej części obudowy. W przeciwieństwie do niektórych głośników z mocnym basem, element ten nie przytłacza innych aspektów utworu, zamiast tego podkreślając resztę pasma. Równowaga w takich głośnikach nigdy nie jest gwarancją, więc Authentics 500 miło zaskoczył w tym aspekcie. Oznacza to, że góra pozostaje wyraźna, niezależnie od tego, jak uderzającą linię basu ma piosenka. Zarazem zamontowane na górze pokrętło tonów wysokich ma bardzo niewielki wpływ na brzmienie, podczas gdy pokrętło tonów niskich znacznie bardziej słyszalny.

Bas ma związek z pewnym problemem z dźwiękiem, chociaż prawdziwym winowajcą jest brak profili dźwiękowych w aplikacji. Wybitny bas staje się zbyt dominujący w niektórych sytuacjach, jak przy odtwarzaniu podcastów czy filmów. W regulacji pomocna jest aplikacja, ale brakuje łatwiejszych ustawień wstępnych w formie skrótów.

Głośnik obsługuje także Dolby Atmos, a jego moc wyjściowa wynosi bardzo imponujące 270 W, które wypełni potężnym brzmieniem nawet duży salon. Warto przy tym zauważyć, że ustawienia głośności pokrętłem na obudowie jest mało precyzyjne.

Otrzymujesz trójstronną łączność (Bluetooth 5.3, Wi-Fi i przewodową przez AUX 3,5 mm i port Ethernet) oraz wbudowaną funkcjonalność z szeregiem opcji do przesyłania muzyki: Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast, Amazon Music i nie tylko.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi obejmuje również inteligentnych asystentów domowych, a JBL może obsługiwać dwóch jednocześnie – Google i Alexę.

Trochę uciążliwy jest proces konfiguracji. Aplikacja JBL One zdecydowanie nie jest tak intuicyjna i przejrzysta jak Sonos – która jednak nie ma tak wielu funkcji jak JBL. Korektor zapewnia wysoką kontrolę nad dźwiękiem.

JBL Authentics 500 nie jest tanim głośnikiem, a podobne funkcje i przyzwoitą jakość dźwięku można uzyskać z tańszych modeli 200 i 300. Poza tym są mniejsze, a 300 jest przenośny dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Najpotężniejszy głośnik w rodzinie nie jest więc przeznaczony dla wszystkich, ale wszyscy, którzy chcieliby poczuć w salonie jego wielką muzyczną moc, powinni być nią usatysfakcjonowani.

Specyfikacja

CENA 2 899 PLN

2 899 PLN MOC WYJŚCIOWA 270 W

270 W PRZETWORNIKI 3x kopułka wysokotonowa Al 25 mm, 3x głośnik średniotonowy 2,75”, głośnik niskotonowy 6,5″

3x kopułka wysokotonowa Al 25 mm, 3x głośnik średniotonowy 2,75”, głośnik niskotonowy 6,5″ WYMIARY 447 x 240 x 255,7 mm

447 x 240 x 255,7 mm WAGA 7,8 kg