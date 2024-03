TEST: Lexus NX 450h+ AWD

Lexus NX w 2022 roku przeszedł gruntowne przeprojektowanie. W roku 2024 nic nie stracił ze swojego uroku, a ja jeździłem wersją NX 450h+, czyli hybrydą plug-in.

Mój egzemplarz testowy z wersją wyposażenia Omotenashi zaoferowany został w nie rzucającym się w oczy kolorze Sonic Grey, w którym nie lśnił pełnym blaskiem designu. Wersja Luxury była za to wyposażona w standardowe 20-calowe felgi ze stopów lekkich, które wyglądają świetnie.

Z przodu rozpoznawalna, duża, pionowa osłona chłodnicy Lexusa jest otoczona reflektorami LED i światłami do jazdy dziennej. Bardzo podoba mi się stylistyka tyłu z pełnowymiarowymi tylnymi lampami LED i blokowanym znaczkiem LEXUS. Na górze znajdują się relingi dachowe.

NX 450+ jest wyposażony w 4-cylindrowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in o pojemności 2,5 litra, który zapewnia moc 309 KM. Silnik współpracuje z bezstopniową skrzynią biegów. Układ napędowy pozwala NX 450h+ osiągnąć prędkość od 0 do 100 km na godzinę w 6,3 sekundy i zapewnia szacunkowy zasięg 98 km na napędzie elektrycznym.

Luksusowe wnętrze NX zawdzięcza miękkim w dotyku materiałom, skórzanym fotelom, tapicerce z perforowanej, naturalnej skóry (z elementami skóry syntetycznej) z drewnianymi wstawkami Open Pore i wysokiej klasy przełącznikom. Lexus nie odchodzi od zawsze nienagannego wykonania. Ważnym elementem są wentylowane i podgrzewane fotele przednie z elektryczną regulacją i podgrzewane zewnętrzne fotele tylne. Nad obszytą skórą i podgrzewaną kierownicą znajduje się 7-calowy kolorowy zestaw wskaźników z informacjami dla kierowcy. Unikalne funkcje obejmują cyfrowe zatrzaski drzwi w miękkich w dotyku drzwiach.

Na konsoli środkowej, przeprojektowanej w 2022 roku, znajduje się krótka gałka zmiany biegów i inne elementy sterujące, w tym elektryczny hamulec postojowy. Zaskoczyło mnie, że bezprzewodowa ładowarka jest opcjonalna.

Uczucie premium utrzymuje się także w drugim rzędzie dzielonym w proporcji 60/40, gdzie traci się trochę miejsca nad głową ze względu na podwyższone siedzenia. Tutaj znajdziesz więcej drewna Open Pore i materiałów miękkich w dotyku. Opuszczany środkowy podłokietnik jest dość miękki. Nie ma cyfrowego sterowania klimatyzacją, ale są dwa porty USB-C, co daje w sumie cztery w pojeździe.

Bagażnik otwierany czujnikiem w wersji Luxury robi to z niezłą prędkością i zapewnia imponującą przestrzeń ładunkową. Pod podłogą bagażnika znajduje się również schowek na przewód do ładowania lub inne przedmioty.

Technologia multimedialna w NX jest świetna. 14-calowy, superczuły ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości wygląda świetnie. Zarówno cały nowy interfejs multimedialny, jak i inteligentny asystent są udane. Na ekranie można sterować wieloma funkcjami, w tym klimatyzacją foteli i kierownicy. Znajduje się w nim także bardzo dobry widok kamery panoramicznej. System multimedialny Lexusa jest kompatybilny z bezprzewodowymi urządzeniami Apple CarPlay i Android Auto, jest wyposażony w hotspot Wi-Fi i może aktualizować się bezprzewodowo.

Tutaj nawet wystąpienia Pana Włodka o wartości rezydualnej mogą nie wystarczyć do natychmiastowej decyzji zakupowej

Systemy dźwiękowe Lexusa nigdy nie zawodzą, podobnie było w wyposażeniu Luxury, gdzie znalazł się 10-głośnikowy zestaw.

Lexusa NX można ładować z gniazdka 230 V, co potrwa niecałych 9 godzin, choć ze względu na straty energii, lepiej jest postawić wallboxa, w którego inwestycja powinna zwrócić się przy codziennym ładowaniu po niecałym roku. Zużycie paliwa w trybie hybrydowym wyniosło 6,2 l na 100 km w trakcie całego testu, odbywającego się na różnych rodzajach dróg.

Gama NX jest wyposażona w system bezpieczeństwa Lexus Safety System +3, który obejmuje asystenta śledzenia pasa ruchu, asystenta rozpoznawania znaków drogowych, system zapobiegania kolizjom z wykrywaniem pieszych, dynamiczny tempomat z zarządzaniem prędkością na zakrętach, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu z asystentem kierowania czy inteligentne światła drogowe. Opcjonalne autonomiczne parkowanie nie jest tak łatwie w użyciu jak system zdalnego sterowania Hyundaia.

Hybryda typu plug-in w NX-ie zapewnia przyjemną i płynną jazdę oraz doskonałe przyspieszenie. Jego częściowo zelektryfikowany układ napędowy pozwala na bardziej sportowe wyczucie układu kierowniczego niż model napędzany wyłącznie benzyną. Jest cichy w środku i świetnie sprawdza się na co dzień, a ze względu na swoje rozmiary łatwo jest parkować i manewrować.

Minusy NX-a zauważa się dopiero przy porównaniach z konkurencją. Jego ceny zaczynają się od 232 900 PLN. To znacząco więcej niż w przypadku Volvo XC40 i BMW X1. Ba, więcej niż za BMW X2 i Mercedesa GLB. Tutaj nawet wystąpienia Pana Włodka o wartości rezydualnej mogą nie wystarczyć do natychmiastowej decyzji zakupowej. Choć bagażnik jest pojemny, również nawet takie propozycje jak pierwsze wspomniane Volvo i BMW oferują więcej. Na koniec osoby szukające auta do jazdy po bezdrożach muszą pamiętać, że choć ten Lexus ma napęd na cztery koła, i tak jest przeznaczony głównie do jazdy po mieście, gdzie najlepiej prezentuje swoje uroki.

Lexus NX to tak czy inaczej łatwy do pokochania, luksusowy crossover klasy premium, który zapewnia całą jakość, jakiej oczekujesz od Lexusa, a także niskie zużycie paliwa oraz przyjemną jazdę.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 380 900 PLN

380 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 200 km/h

200 km/h 0-100 KM/H 6,3 sekundy

6,3 sekundy SILNIK 2.5 Hybrid Plug-in

2.5 Hybrid Plug-in MOC 309 KM

309 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 227 Nm