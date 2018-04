Gadżety na każdą podróż

W tym roku koniecznie wybierz się w niezapomnianą podróż! Podpowiemy ci, gdzie warto się udać i jakie gadżety spakować do walizki.

Europa i jej piękne zakątki

Dobra wiadomość dla fanów Formuły 1 – po dziesięciu latach nieobecności zawody te powrócą na legendarny marsylijski tor Circuit Paul Ricard. Sport to nie jedyny powód, dla którego warto zwiedzić Prowansję. Region ten znany jest przede wszystkim z malowniczych pól lawendy i doskonałej sztuki kulinarnej. Możesz ją odkryć podczas wyprawy wzdłuż Route Napoleon, nazwanej tak dla upamiętnienia trasy powrotu francuskiego generała z wygnania na Elbie. Droga łączy Prowansję i Lazurowe Wybrzeże z miejscowością Grenoble, a podróż wzdłuż niej stanowi okazję do zobaczenia jednych z najpiękniejszych krajobrazów Francji.

Dla miłośników zabytkowej architektury łakomym kąskiem będzie Romantische Strasse (Szlak Romantyczny), trasa łącząca najpiękniejsze zamki południowych Niemiec. Szczególnie godny odwiedzenia jest sławny „zamek z bajki” w bawarskiej miejscowości Neuschwanstein, dramatycznie osadzony na pokrytym lasem klifie. Przy okazji warto również zahaczyć o Würzburg, otoczone idyllicznymi winnicami miasto z ciekawą historyczną zabudową.

Osoby, które chcą w trakcie podróży zobaczyć jak najwięcej widoków, mogą wskoczyć w samochód i ruszyć w trasę Bukareszt-Wiedeń. Po opuszczeniu stolicy Rumunii, przejedziesz przez południowe Karpaty (możesz nawet odwiedzić zamek w Branie, który rozsławiony został w powieści Brama Stokera Drakula) i trafisz do Budapesztu. W stolicy Węgier koniecznie wybierz się do jednego z ruin pubs – pubów zlokalizowanych w opuszczonych budynkach. Stamtąd już prosta droga do Wiednia.

Aby przeżyć niezapomnianą przygodę, wcale nie musisz wyjeżdżać z Polski – w naszym kraju również czekają malownicze miejsca. Jednym z najlepszych sposobów na spędzenie weekendu jest wyprawa dookoła Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczki przejedziesz historyczną Carską Drogą, zwiedzisz historyczną twierdzę w Osowcu i będziesz mógł odpocząć wśród bagien i rozlewisk, jednocześnie obserwując rzadkie gatunki ptaków.

Niezbędny sprzęt

NINTENDO SWITCH

Najnowsze dziecko Nintendo łączy w sobie wygodę przenośnego urządzenia z mocą dużej konsoli. Switcha bez problemu wrzucisz do torby lub walizki i odpalisz w dowolnym miejscu – nieważne czy będzie to pokład samolotu, hotelowy pokój czy środek lasu.

Od 1 350 PLN, www.nintendo.com

HUAWEI E5573 4G

Jeśli w podróży musisz pozostawać w kontakcie ze światem lub po prostu nie możesz wyobrazić sobie wakacji bez internetu, warto wybrać modem 4G HUAWEI E5573. Po włożeniu do niego karty SIM, może stanowić on punkt dostępu dla aż 10 urządzeń!

180 PLN, www.huawei.com/pl

LENCO DVP-938

Podróż może dłużyć się nawet najbardziej cierpliwym dzieciakom. Uprzyjemnij im ją za pomocą przenośnego odtwarzacza DVD od Lenco, w którym znajdziesz aż dwa oddzielne ekrany. Przymocujesz je do zagłówków za pomocą specjalnych pasków mocujących.

700 PLN, www.lenco.com

MIO MIVUE C380 DUAL

W długą trasę warto zabrać kamerę samochodową. MiVue C380 wyposażona jest w super czuły sensor od Sony i ma możliwość nagrywania w Full HD. Ponadto dzięki dołączonej mniejszej kamerce na tył, może wspomagać nas przy parkowaniu, ale przede wszystkim dba o bezpieczeństwo nasze i pojazdu.

739 PLN, www.pl.mio.com

SANDISK EXTREME PORTABLE SSD

Podczas wyprawy na pewno zrobisz wiele zdjęć. Zgraj je na dysk Extreme Portable SSD, któremu niestraszne jest zalanie, zapiaszczenie i upuszczenie. Duża szybkość zapisu i odczytu usprawniają proces archiwizacji cennych wspomnień.

Od 350 PLN, www.sandisk.com

MOPHIE CHARGE FORCE

Co niektóre bardziej doposażone auta oferują możliwość indukcyjnego ładowania smartfona. Jeśli twój samochód tego nie potrafi, nie szkodzi – wystarczy wyposażyć go w magnetyczny uchwyt z ładowarką, współpracujący z obudową Mophie Juice Pack.

280 PLN, www.mophie.com

Wyprawa na bogato

Australia rozbudza wyobraźnię i zachęca do odwiedzin! Oprócz znanego na całym świecie gmachu Opery w Sydney, mostu Harbour Bridge i ogromnego kurortu Darling Harbour, największa metropolia na Antypodach kusi pięknymi plażami i luksusowymi hotelami. Miłośnicy natury powinni skierować swoje oczy na Brisbane i ostoję Lone Pine Koala Sanctuary, w której można nawet przytulić się do sympatycznego miśka. Stamtąd zaś całkiem niedaleko do parku narodowego Glass House Mountains – największej tego typu formacji wulkanicznej tego regionu świata, gdzie atrakcje przyrodnicze mieszają się z możliwością odkrycia kultury Aborygenów.

Wolisz pojechać w miejsce, w którym zdecydowanie mniejszy odsetek flory i fauny chce cię zabić? Kambodża oferuje wiele luksusowych hoteli „pod namiotami”, w których możesz poczuć się jak tubylec, bez konieczności rezygnowania z wszystkich wygód nowoczesnego świata. Jeden z nich znajduje się w jednym z najbardziej odosobnionych miejsc Kambodży, Górach Kardamonowych, a już wkrótce dołączą do niego kolejne. W kurortach będzie można poddać się zabiegom spa, wyruszyć w podróż po dżungli i obserwować cuda lokalnej natury.

Warto odwiedzić również Zambię. Zlokalizowany przy granicy z Zimbabwe, Park Narodowy Dolnej Zambezi, to jeden z najpopularniejszych punktów w których można wybrać się na bezkrwawe fotograficzne safari. Oczywiście nikt nie będzie wymagał od ciebie spania w szałasie i opędzania się od insektów – obóz Royal Zambezi Lodge składa się z 15 w pełni wyposażonych, luksusowych namiotów. Jeśli chcesz zaszaleć, zarezerwuj jeden z apartamentów prezydenckich, które mają dostęp do prywatnych basenów. Duża łazienka wyposażona jest w miedzianą wannę z widokiem na sawannę, dzięki której możesz wypatrywać lwów i słoni nawet podczas kąpieli. Park Narodowy Kafue to natomiast miejsce, w którym kompletnie możesz odciąć się od świata, jednocześnie ciesząc się nowoczesnymi luksusami.

Niezbędny sprzęt

RICOH THETA V 360

Przedstaw znajomym dokładną relację ze swojej wycieczki, najlepiej nakręconą za pomocą kamery 360 stopni. Ricoh Theta V nagrywa materiał w jakości 4K – możesz go nie tylko odtworzyć na ekranie komputera, ale również na goglach VR!

2 000 PLN, www.theta360.com

OLYMPUS OM-D E‑M10 MARK III

Najpiękniejsze zdjęcia i filmy 4K zrobisz tym stylowym aparatem. Zaawansowana stabilizacja obrazu i znakomita matryca pozwolą na uwiecznienie nawet najbardziej kolorowych scen z egzotycznych krajów. Kompaktowe wymiary i wytrzymała obudowa sprawdzą się wszędzie.

3 100 PLN, www.olympus.pl

APPLE IPAD

Podczas długiego lotu fajnie obejrzeć jakiś film – zanim dolecisz do celu, zdążysz nadrobić ostatnie zaległości. W drodze powrotnej możesz natomiast obejrzeć wykonane zdjęcia. Jasny i kolorowy ekran iPada będzie dobrze wyglądał podczas obydwu aktywności.

Od 1 700 PLN, www.apple.com/pl

JAYS A-SIX WIRELESS

Nauszne słuchawki to wcale nie najlepszy wybór na wakacje – zabierają dużo miejsca w bagażu. W małych i lekkich a-Six Wireless będziesz mógł wygodnie rozłożyć się na hotelowym leżaku i zatracić w wysokiej jakości brzmieniu.

350 PLN, www.salonydenon.pl

THULE ASPECT DSLR

Lustrzanka to zbyt drogi i cenny sprzęt, aby wrzucać ją do bagażu rejestrowanego. Lepiej zabrać aparat ze sobą na pokład w pojemnym i wytrzymałym plecaku Thule Aspect, który oprócz niej pomieści również twojego laptopa i iPada!

650 PLN, www.thule.com/pl

ANKER POWERCORE 20000

Długie loty zachęcają do zabawy elektroniką, co niestety przekłada się na stan baterii twoich gadżetów. Anker PowerCore to powerbank o mocy 20 000 mAh, który znacznie wydłuży czas, jaki będziesz mógł spędzić grając na smartfonie.

170 PLN, www.anker.com

W poszukiwaniu plaży idealnej

Na wstępie mamy dla ciebie złą wiadomość – tajskie plaże odpadają. Nawet najbardziej odosobnione spośród nich, pełne są radośnie smażących się urlopowiczów. Wiele spośród sąsiednich krajów próbowało powtórzyć sukces Tajlandii, z różnym skutkiem. Przykładem niech będzie niegdyś dziewicza wietnamska wyspa Phu Quoc, obecnie w pełni zabudowana hotelami i kasynami.

W poszukiwaniu spokoju warto udać się na wybrzeże Kambodży. W popularnym kurorcie Sihanoukville raczej nie zaznasz relaksu, ale w nadmorskiej prowincji Kep nietrudno o spokojne, piaszczyste plaże i przytulne hotele plażowe. Kambodża oferuje również nieco bardziej rozrywkowe kurorty, takie jak Six Senses Koh Krabey, do którego najlepiej dostać się łodzią.

Aby spędzić czas na samotnej plaży, nie musisz jechać do Azji. Ciekawą propozycją jest Czarnogóra, której wybrzeża wcale nie są gorsze od innych adriatyckich lokalizacji. W przeciwieństwie do Grecji, Chorwacji czy Włoch, międzynarodowa machina turystyczna jeszcze nie ruszyła tam na dobre, co daje szansę na idylliczny wypad nad Adriatyk. Bečići, jeden z najpiękniejszych resortów, położony jest tylko o godzinę drogi od stolicy kraju, Podgoricy.

W 2018 roku możemy spodziewać się również nagłego wzrostu popularności Turcji. Na plaży można wylegiwać się w kurortowej miejscowości Çeşme lub niewielkim miasteczku Foça. Warto zainteresować się również wybrzeżem morza Marmara, z którego bardzo blisko do większych atrakcji turystycznych, w tym tętniącego życiem Stambułu.

Niezbędny sprzęt

KINDLE OASIS

Czytnik ebooków jak stworzony na plażę. Obudowa Kindle Oasis jest wodoodporna i pyłoodporna, a wyświetlacz imituje papier. Możesz swobodnie czytać nawet w pełnym słońcu, bez obawy, że oślepią cię irytujące odblaski.

1 500 PLN, www.amazon.com

JBL CHARGE 3

Im bardziej wyludniona plaża, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś przeszkadzać będzie muzyka – nawet taka odtwarzana przez JBL Charge 3. Wodoodporna i pyłoodporna obudowa ochroni urządzenie przed uszkodzeniem.

769 PLN, www.jbl.com.pl

MY PASSPORT WIRELESS SSD

Przechowaj wspomnienia na ultrapojemnym dysku twardym My Passport Wireless. Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart SD, możesz zrobić kopię zapasową zdjęć nawet w momencie, w którym nie masz dostępu do komputera.

Od 1 500 PLN, www.wdc.com/pl

GOPRO HERO 6

Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, kamera GoPro Hero 6 to idealny towarzysz. Nagra twoje sportowe wyczyny na głębokości 10 metrów, nawet jeśli akurat zamarzy ci się stworzenie materiału w slow-motion.

1 900 PLN, www.gopro.com

OLYMPUS TOUGH TG-5

„Twarda sztuka” za pomocą której zrobisz najpiekniejsze zdjęcia z wakacji. Dzięki obiektywowi o jasności f/2.0 twoje ujęcia będą doskonałe nawet pod wodą. Odporna na zanurzenie, pył i zgniatanie obudowa wytrzyma niejedno uderzenie o podmorskie skały.

2 200 PLN, www.olympus.pl

KOSS BT190I

Te słuchawki Bluetooth zostały stworzone z myślą o ćwiczeniach fitness, ale doskonale sprawdzą się również na plaży. Są one odporne na zapiaszczenie i zapocenie, więc możesz wygrzewać się w słońcu nawet sześć godzin – na tyle starcza jedno ładowanie akumulatora.

200 PLN, www.tophifi.pl

Weekend na wyspach

Spokojnie, nie zamierzamy przedstawiać tutaj kolejnego nudnego przewodnika po Londynie czy Manchesterze. Zamiast wydawać funty w miejskim pubie, wynajmij auto i ruszaj do Nottinghamshire. Tam możesz spędzić czas w słynnym lesie Sherwood. Zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lasu luksusowe centrum SPA i rozrywki Center Parcs Sherwood Forest, pozwoli ci na połączenie wyprawy na łono natury z komfortowym wypoczynkiem. Najlepiej zarezerwować pobyt w sierpniu – coroczny festiwal Robina Hooda to świetna okazja na odświeżenie sobie opowieści o legendarnym łuczniku i jego wesołej drużynie.

Ciekawym miejscem na weekendowy wypad jest również zlokalizowana w Helston w Kornwalii chatka Wireless Cottage. W tym samym miejscu przez długi czas mieszkał inżynier Guglielmo Marconi, twórca podwalin dzisiejszej telekomunikacji. Zaledwie pół godziny spacerem od Wireless Cottage znajduje się najbardziej wysunięty na południe punkt Wysp Brytyjskich, przylądek Lizard Point.

Osobom, które chcą chociaż na chwilę całkowicie odizolować się od społeczeństwa, polecamy morską twierdzę No Man’s Fort. Ten leżący w odległości 2,2 km od wybrzeża wyspy Wight obiekt, został zbudowany ponad 150 lat temu. Możesz wynająć jeden z 22 dostępnych pokoi lub wraz ze znajomymi zarezerwować cały fort dla siebie. W No Man’s Fort zawsze jest co robić – możesz wziąć udział w lekcji miksowania koktajli, zagrać w laserowego paintballa czy nauczyć się otwierać szampana za pomocą… szabli.

Niezbędny sprzęt

THE NORTH FACE M QUEST JACKET

Ciepła i dobrze chroniąca od wiatru kurtka. Wykonana jest z lekkiej, wodoodpornej tkaniny, która nie krępuje ruchów. Głęboki kaptur z miękką wyściółką dodatkowo chroni twarz przed zacinającym zimnym wiatrem.

240 PLN, www.thenorthface.pl

GARMIN FENIX 5X

Jak większość produktów Garmina, Fenix 5X to świetny tracker nie tylko dla biegaczy, ale także wspinaczy i miłośników wędrówek. Wyróżnia się on doskonałym modułem nawigacji, który oszczędzi ci konieczności korzystania z papierowych map.

Od 3 600 PLN, www.garmin.com/pl

QUECHUA AIR SECONDS FAMILY 4.2 XL

Nadmuchiwany namiot Quechua Air Seconds rozłoży się szybciej, niż myślisz. Wiatro- i wodoodporna konstrukcja zapewni komfort nawet wtedy, gdy nocujesz w dziczy. Powłoka Fresh & Black chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem.

1 800 PLN, www.decathlon.pl

MOPHIE POWERSTATION USB-C XXL

Pojemny powerbank, który może posłużyć do przedłużenia żywotności laptopów wyposażonych w złącza USB-C. Lekki, poręczny i potężny. Dodatkowe złącze USB pozwoli na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie.

570 PLN, www.mophie.com

FENIX PD32 TACTICAL

Jeśli planujesz wypad pod namiot, nie obędzie się bez latarki. PD 32 Tactical wyróżnia się nie tylko niesamowitą jasnością 900 lumenów, ale również wytrzymałą baterią – w normalnych ustawieniach starcza ona na ponad 10 godzin!

220 PLN, www.fenixlighting.com

DJI SPARK

Jak w efektowny sposób uwiecznić wyprawę do lasu lub na nadmorskie klify? Najlepiej za pomocą DJI Spark – małego drona, który może unosić się w powietrzu przez aż 16 minut. Posiada on również tryb śledzenia wybranego obiektu.

1 900 PLN, www.dji.com

Z kulturą za pan brat

Podróżując do Portugalii, najczęściej zatrzymujemy się w Lizbonie lub na południowym wybrzeżu. Przełam ten trend i poleć na weekend do Porto. Usytuowane na klifach nad rzeką Duero miasto, kusi nie tylko wspaniałą kuchnią, ale również zabytkami. Nocny spacer dwupoziomowym stalowym mostem Ponte Dom Luís I, za którego projekt odpowiedzialny był jeden z konstruktorów wieży Eiffla, to prawdziwa przyjemność. Za dnia warto zwiedzić siedzibę dworca Porto-São Bento, ozdobioną malowanymi ceramicznymi płytkami, przedstawiającymi ważne momenty w historii Portugalii.

Nieco bliższym łakomym kąskiem dla miłośników historii jest Hamburg. To jedno z niewielu miejsc w kraju naszych zachodnich sąsiadów, w którym wciąż czuć kupieckiego ducha Hanzy – średniowiecznego związku handlowego. Historię niemieckich miast hanzeatyckich możesz poznać w Muzeum Hamburga. Po zwiedzaniu warto wybrać się do HafenCity, modnego centrum usługowo-handlowego zlokalizowanego na nabrzeżu Łaby. Mieści się w nim sala koncertowa Elbphilharmonie Hamburg, jedna z największych i najbardziej zaawansowanych pod względem akustyki filharmonii świata.

Ciekawym kierunkiem na weekendowy wypad są również Włochy. Warto wybrać się do Turynu – miejsca znanego głównie z Całunu Turyńskiego, który jednak dość rzadko można zobaczyć na własne oczy. Najważniejsze zabytki to zachwycający kościół Santuario della Consolata i Mole Antonelliana. Ten ostatni początkowo był siedzibą synagogi lokalnej gminy żydowskiej i najwyższą na świecie konstrukcją. Dziś do rekordu sporo jej brakuje, ale wciąż pozostaje jedną z najwyższych murowanych budowli Europy. Dziś w Mole Antonelliana mieści się muzeum kina. Turyn wart jest odwiedzenia w 2018 roku jeszcze z jednego powodu – do końca grudnia będziesz mógł zaopatrzyć się w nim w unikalną kartę Torino Coffee Card, uprawniającą do wypicia pięciu różnych kaw w najpiękniejszych historycznych kafejkach miasta.

Niezbędny sprzęt

OLYMPUS PEN E-PL9

Ten kompaktowy bezlusterkowiec od Olympusa już wkrótce trafi na rynek. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim prostego dostępu do najważniejszych ustawień, wielu funkcji wideo 4K i zdjęć doskonałej jakości – wszystkiego, czego można zapragnąć w podróży.

Cena nieznana, www.olympus.pl

PHIATON MS300 BA BLACK

Słuchawki dokanałowe wyposażone w rewolucyjne przetworniki armaturowo-dynamiczne. Charakteryzują się mocnymi basami i doskonałym balansem tonów. Spokojnie możesz wrzucić je do plecaka lub kieszeni – specjalna powłoka kabla chroni przed jego splątaniem.

300 PLN, www.mp3store.pl

COWON PLENUE R

Odtwarzacz idealny dla podróżnika-audiofila, nie tylko ze względu na solidną, aluminiową obudowę. Cowon Plenue R wyposażony jest w high-endowy konwerter cyfrowo-analogowy, wysokowydajny wzmacniacz i wsparcie dla kodeka Bluetooth aptX.

2 000 PLN, www.mp3store.pl

PHILIPS SHAVER SERIES 9000

W podróży wyglądaj nienagannie dzięki golarce Shaver Series 900 z głowicami poruszającymi się w ośmiu kierunkach. Specjalnie zaprojektowane ostrza golą nawet krótki, jednodniowy zarost, pozostawiając skórę gładką i bez podrażnień.

1 750 PLN, www.philips.pl

JBL JR300 BT

Słuchawki bezprzewodowe zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Wyposażone są one w ogranicznik głośności, chroniący uszy, i szczególnie miękkie, piankowe poduszki. Najnowsza edycja została zainspirowana filmem Kraina lodu.

220 PLN, www.jbl.com.pl

THULE SUBTERRA LUGGAGE

Bagaż podręczny czy rejestrowany? Z Thule Subterra nie będziesz musiał kupować nieskończonej liczby walizek – torbę można łatwo podzielić na dwie mniejsze, bez konieczności wypakowywania i ponownego układania rzeczy.

1 500 PLN, www.thule.com/pl