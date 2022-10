TEST: iRobot Roomba i1

Roboty sprzątające iRobot Roomba pomagają nam zaprowadzić porządek w domu od 20 lat. Każdy kolejny produkt otrzymuje nowe funkcje lub udoskonalenia, aby jeszcze lepiej oczyszczać każdy rodzaj powierzchni. Nie da się ukryć, że iRobot jest liderem tego segmentu rynku, zapewne również dlatego, że ma produkty w szerokim zakresie cenowym. Tym razem na nasz kawałek podłogi wjechał model Roomba i1, który kosztuje mniej niż 2 000 PLN. Sprawdziliśmy, jak poradzi sobie z codziennym sprzątaniem.

Zestaw, który znajdziemy w pudełku jest nam dobrze znany — poza robotem (średnica 34cm i wysokość 9,2 cm) otrzymujemy stację dokującą, dodatkowy filtr oraz kabel zasilający. Podobnie jak poprzednie modele, iRobot Roomba jest w zasadzie gotowy do pracy tuż po wyjęciu z kartonu. Oczywiście do dyspozycji mamy aplikację i możliwość systemowego ustalenia harmonogramu, ale nasz robot „podpowie” nam na bazie wykonywanych dotąd prac, jak można go zoptymalizować.

Roomba i1 porusza się wzdłuż równoległych linii dla jeszcze szybszego i bardziej efektywnego sprzątania. Oczywiście jeśli robot napotka przeszkodę, ominie ją, by ponownie powrócić do liniowego odkurzania. W premierowym modelu dla osób chcących wydać mniejsze pieniądze, nie ma kamery, ale nie jest to znaczącą wadą urządzenia. Rozwój sztucznej inteligencji i ulepszonych czujników sprawia, że robot jest w stanie efektywnie manewrować w pomieszczeniach. iRobot Roomba i1 został wyposażony w AeroForce drugiej generacji z 3-stopniowym systemem sprzątania. Dzięki niemu szczotka boczna zagarnia zabrudzenia sprzed robota, ale także brud zalegający wzdłuż ścian i w narożnikach. Zanieczyszczenia następnie kierowane są do ruchomej głowicy czyszczącej, na której umieszczone są dwie gumowe szczotki główne. To one podnoszą zabrudzenia z powierzchni i kierują je do pojemnika na brud. Warto podkreślić, że szczotki mają bieżnikowaną powłokę, która perfekcyjnie zbiera nawet najdrobniejsze nieczystości, ale nie osadzają się na niej włosy czy sierść zwierzaków. Duży plus dla właścicieli czworonogów. Co ważne, szczotki są zamontowane tak, że szczelina między nimi jest niewielka, a to wprost przekłada się na moc ssącą. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji, model i1 jest w stanie oczyścić drewnianą podłogę, powierzchnię wyłożoną naturalnym kamieniem czy kafelkami, a także wykładziną lub dywanem. W naszym przypadku ze średniej długości włosem i1 nie miał problemów, aby gruntownie go odkurzyć. Ogromną rolę odgrywa ruchoma głowica, która elastycznie dostosuje się do wysokości podłoża i mocno przylega do odkurzanej powierzchni. Jest to także istotne podczas zmiany wysokości podłogi. Urządzenie dopasowuje się do wyższej lub niższej powierzchni i może z niej efektywnie zbierać brud. Również w przypadku szczelin i nierówności podłogi to ruchoma głowica odpowiada za bardzo dobre rezultaty sprzątania.

iRobot Roomba i1, podobnie jak inne modele, możemy dodać do dedykowanej aplikacji iRobot HOME i z jej poziomu zapanować nad wszystkim aspektami pracy robota. Jak na inteligentnego robota przystało, Roomba i1 wie, które okolice są bardziej zabrudzone i wymagają częstszego sprzątania. Jest to możliwe dzięki opatentowanemu systemowi Dirt Detect, który podczas każdego przejazdu monitoruje stopień zanieczyszczeń i wyznacza strefy np. przy drzwiach wejściowych czy w okolicach legowiska naszego pupila, w których koncentruje swoją uwagę i sprząta je dokładniej. Zestaw czujników, w które został wyposażony iRobot Roomba i1, pozwala na precyzyjne omijanie przeszkód. Zaletą Roomby jest jej mobilność — robot bez problemu wjedzie pod meble oraz wygarnie zgromadzone zabrudzenia z narożników. Co ważne, Roomba i1 otrzymała technologię Reactive Sensor, która chroni robota przed zaklinowaniem. Dzięki temu mamy pewność, że nasz pomocnik wjedzie i wyjedzie z tych najbardziej newralgicznych stref.

iRobot Roomba i1 zdecydowanie podnosi standard codziennych obowiązków związanych ze sprzątaniem. Dzięki możliwości sterowania z poziomu aplikacji, jak również przy pomocy komend głosowych wydawanych Google Home, Amazon Alexa i Siri, jest niemal niewidocznym pomocnikiem podczas sprzątania. Co ważne, Roomba i1 zawsze ukończy zadanie. Nawet jeśli bateria jest bliska rozładowania, robot podjedzie do stacji ładującej, a następnie powróci do miejsca, w którym przerwał zadanie. Oznacza to, że zawsze możemy liczyć na wysprzątanie mieszkania według wcześniej ustalonego harmonogramu. Dużym udogodnieniem jest również alert o zapełnieniu pojemnika na brud, który otrzymamy w dedykowanej aplikacji.

iRobot Roomba i1 to rozwiązanie, które może zrewolucjonizować segment inteligentnych odkurzaczy. Oferuje bardzo dobrą moc ssącą, system sprzątający z ruchomą głowicą i szczotkami, do których nie przywierają włosy i sierść zwierząt, a w dodatku jest bardzo dobrze wyceniony. W cenie poniżej 2 000 PLN możemy mieć inteligentnego pomocnika, który zautomatyzuje codzienne sprzątanie, a niekiedy zrobi to za nas lepiej, a już na pewno z dokładniejszym harmonogramem.

