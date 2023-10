Jakiego smartfona możesz mieć za 1 000 PLN?

Szukasz smartfona, który ładuje się szybciej niż gepard zasuwa na kofeinie, szczególnie w tych momentach, w których gryziesz paznokcie, gdy ścigasz się z czasem, zanim procenty dojdą do upragnionego poziomu? A może podłączasz telefon do kabla na noc, by rano obudzić się i zdać sobie sprawę, że zapomniałeś włożyć ładowarkę do gniazdka? Całkowicie rozumiemy twój ból i wiesz co? Jesteśmy tutaj, aby służyć rozwiązaniami.

Przygotuj się na spotkanie ze świeżym OPPO. Jeśli jesteś zagorzałym fanem marki, doskonale zdajesz sobie sprawę, że to obecnie ci ludzie, którzy mocno pracują na miano najaktywniejszych „zabójców flagowców”. Teraz, dzięki A78, sytuacja nabiera jeszcze większego tempa i przenosi grę na smartfony na nowy poziom. Przygotuj się na zachwyt taniością.

Jednak po kolei. Zaczęliśmy od kofeiny. Dlaczego? OPPO nie powstrzymuje się od chwalenia się surową mocą ładowania A78. Jak śmiało twierdzi firma, telefon ładuje się szybciej niż ty bierzesz łyki swojej porannej dawki energii. Dzięki szybkości ładowania do 33 W i potężnej baterii 5 000 mAh uzyskasz powalającą wydajność. Potrzebujesz szybkiego zwiększenia mocy? W zaledwie 30 minut możesz dojść aż do 52%. A jeśli potrzebujesz pełnego naładowania, ten potężny akumulator może osiągnąć 100% w zaledwie 67 minut. To jak strzał podwójnego espresso na sterydach.

A jeśli potrzebujesz pełnego naładowania, ten potężny akumulator może osiągnąć 100% w zaledwie 67 minut

Czy zastanawiałeś się kiedyś, do czego tak naprawdę używasz telefonu? Nadrabiasz swoje zaległości serialowe w komunikacji miejskiej? A może prowadzisz gorące debaty w mediach społecznościowych na temat tego, dlaczego twoja ulubiona drużyna piłkarska w tym roku zdominuje Ligę Mistrzów? Jest tyle rzeczy do zrobienia i tak mało czasu, prawda?

Od grania, scrollowania i przesyłania strumieniowego po komunikację, A78 przenosi całą tę zawartość na ekran, który jest większy niż kiedykolwiek. Imponujący wyświetlacz o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczość HD+ i zdumiewający stosunek ekranu do obudowy wynoszący 89,8% – sprawią, że poczujesz się jakbyś był częścią akcji na nim. Ponadto dzięki częstotliwościom odświeżania 60 i 90 Hz przewijanie jest płynne przez cały czas.

Jeśli zauważysz, że aparat w smartfonie powoduje, że o zachodzie słońca mógłbyś startować w konkursie piękności tylko z Edem Sheeranem, czas pokazać mu drzwi. Zasługujesz na coś lepszego!

Na szczęście OPPO A78 cię nie zawiedzie dzięki głównemu aparatowi 50 Mp ze sztuczną inteligencją i obiektywowi do selfie 8 Mp. Robi krystalicznie czyste zdjęcia w niemal każdych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu poczujesz się jakbyś miał swojego osobistego paparazzi, który robi najlepsze ujęcia. Wiemy, że jesteś piękny/a taki/a, jaki/a jesteś, ale jeśli chcesz nieco ożywić swoje zdjęcia, telefon oferuje najwyższej klasy funkcje edycyjne, w tym retusz portretu AI, tryb portretowy i tryb nocny AI.

Jeśli chodzi o smartfony, im większa moc, tym lepiej. Jak mamy robić wszystkie te rzeczy, które kochamy, korzystając z telefonu, który działa wolniej niż ślimak podczas niedzielnego spaceru? Bądźmy szczerzy – czekanie na załadowanie aplikacji i odświeżenie stron nie może być twoją rozrywką.

Nadszedł jednak czas, aby odetchnąć z ulgą, ponieważ OPPO A78 zapewnia ludziom więcej mocy dzięki zwinnemu chipsetowi MediaTek 6833, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (ROM). Jeśli myślisz: „Potrzebuję więcej RAM-u”, OPPO odpowiada: „Nadciągamy z odsieczą”. Dzięki technologii rozszerzania pamięci RAM będziesz mógł przekonwertować nieużywaną pamięć ROM na RAM.

Z A78 jasno widać, że OPPO przyświecały dwa cele: robić wszystko szybciej, lepiej i tanio. Efektem końcowym jest po prostu piękne urządzenie, które działa przez cały dzień i noc. Być może będziesz potrzebować dodatkowych kubków kawy, żeby za nim nadążyć!

PS. Czy wspominaliśmy już, że wystarczy ci na niego 1 000 PLN?