TEST: Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid

Wiele się zmieniło od czasu pierwszego w historii hot pota, ale etos marki Instant pozostaje ten sam: konsolidacja gotowania w jednym, łatwym w użyciu i do przechowywania urządzeniu. Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid obiecuje właśnie to dzięki trzynastu wszechstronnym funkcjom pod jedną pokrywką.

Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid jest wyposażony w łatwe do przechowywania w środku akcesoria. To ulepszona wersja oryginalnego Duo Crisp, która wymaga przełączania pokrywek między smażeniem na powietrzu a gotowaniem pod ciśnieniem. Zamiast tego dostępna jest zdejmowana pokrywa do gotowania pod ciśnieniem, którą można łatwo i szybko zdemontować. Maszyna jest wyposażona też w 6,5-litrowy garnek do gotowania.

Duo Crisp Ultimate Lid ma funkcję frytownicy powietrznej (air fryera), grilla, mini piekarnika, pieca do pieczenia, szybkowaru, wolnowaru, parowaru, patelni do smażenia, sous vide, suszarki (dehydratora), jogurtownicy, jak również można w nim upiec chleb i podgrzać żywność.

W ramach testów sprawdzaliśmy te funkcje. Najpierw przygotowaliśmy partię karmelizowanej cebuli z funkcją Saute, by sprawdzić, czy ta szybko się zarumieni i czy łatwo będzie wyczyścić garnek. Urządzenie po zdaniu tego testu celująco posłużyło do zrobienia w nim risotto z szafranem, korzystając z funkcji Saute i Gotowania pod ciśnieniem, by sprawdzić konsystencję ryżu. Przygotowanie trwało śmieszne sześć minut, a danie było kremowe i pyszne. Uwagę zwrócił moment, w którym urządzenie nie pozwoliło otworzyć pokrywki zbyt wcześnie, ze względu na ryzyko poparzenia. Spróbowaliśmy też przygotować curry kokosowe z chrupiącym tofu, które również wypadło wyśmienicie.

Na koniec przetestowaliśmy funkcję Jogurt, postępując zgodnie z przepisem – proces trwał około ośmiu godzin i jego pierwszy efekt nie był zachwycający. Tutaj zresztą ujawnia się problem związany z brakiem papierowej instrukcji i ograniczoną liczbą przepisów w aplikacji, które nie są przygotowane konkretnie pod dany produkt Instant. Trzeba więc w dużej mierze polegać na społeczności użytkowników, którzy mają swoje sposoby na dane potrawy.

Maszyna wróciła na dobre tory przy mniej formalnych zadaniach obiadowych. Choć w zestawie nie ma kosza na frytki, a na pojedynczej tacce nie ma zbyt wiele miejsca, frytki czy też pieczone ziemniaki wypadły fantastycznie – były świeże i chrupiące, miękkie w środku. Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid posłużył także do zdrowego, pozbawionego tłuszczu i ekonomicznego odgrzewania jedzenia (tutaj odsyłamy do naszej ostatniej publikacji o air fryerach).

Nawet jeśli uważasz się za nowicjusza w świecie gotowania, ta maszyna ukoi twoje zmartwienia, zwłaszcza, że urządzenie ostrzeże cię, jeśli zapomnisz o którejkolwiek z czynności związanych choćby z montażem wymiennej pokrywy. Warto też wiedzieć, że uwalnianie pary jest sterowane za pomocą panelu wyświetlacza z trzema różnymi opcjami uwalniania ciśnienia.

Oczywiście poza wszystkim innym, jedną z zalet robienia obiadu w multicookerze jest brak licznych garnków i patelni piętrzących się w zlewie. Wszystkie trzy elementy, które nadają się do mycia, można włożyć do zmywarki. Ponieważ akcesoria w tym modelu są wykonane ze stali nierdzewnej (bez powłoki nieprzywierającej), czasami wymagały dodatkowego mycia przed wrzuceniem do zmywarki. Dotyczy to np. tłustej bułki tartej czy resztek karmelizowanej cebuli.

Zarazem trzeba pamiętać, że jest to urządzenie, w którym raczej przygotuje się obiad maksymalnie dla dwóch osób. Nie jest warto umieszczać w nim więcej jedzenia. Spowoduje to brak przepływu powietrza.

Jeśli myślisz o częstym korzystaniu z takich funkcji jak gotowanie pod ciśnieniem, powolne gotowanie i smażenie – z okazjonalnym posiłkiem smażonym na powietrzu – może to być dla ciebie świetny wybór. Interfejs Instant Pot Duo Crisp Ultimate Lid jest łatwy w użyciu, a po zagłębieniu się w tematykę otrzymuje się dostęp do szerokiego wachlarza przepisów do wypróbowania.

